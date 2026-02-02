2 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: las mejores ciudades para festejar los carnavales en 2026

El Carnaval refleja la diversidad cultural del país. Cada región propone una forma distinta de celebrarlo.

Por
Más allá de los festejos más conocidos

Más allá de los festejos más conocidos, el Carnaval adopta formas distintas según la región.

  • El Carnaval 2026 ofrece un fin de semana largo ideal para viajar y participar de celebraciones con fuerte identidad cultural.
  • Nuestro país cuenta con propuestas muy distintas, desde desfiles masivos hasta rituales comunitarios con raíces ancestrales.
  • Los feriados del lunes 16 y martes 17 de febrero concentran gran movimiento turístico en varias provincias.
  • Algunas ciudades se destacan por sus corsódromos y comparsas, mientras otras priorizan festejos barriales y tradicionales.

El Carnaval es una de las celebraciones con más convocatoria del calendario de nuestro país y cada año moviliza a miles de personas que buscan descanso, viajes y expresiones culturales en distintos puntos del país. En 2026, la festividad vuelve a ubicarse como una oportunidad para recorrer destinos con propuestas muy diversas.

Este destino uruguayo se destaca para visitar en 2026.
Te puede interesar:

Así es Cabo Polonio, el pueblo uruguayo que tiene pocos habitantes y es ideal para visitar en 2026

Más allá de los festejos más conocidos, el Carnaval adopta formas distintas según la región. En algunas ciudades se impone el espectáculo organizado con comparsas y carrozas, mientras que en otras prevalece una lógica comunitaria, ligada a tradiciones populares y rituales que se transmiten de generación en generación.

Con los feriados del lunes 16 y martes 17 de febrero, el calendario habilita un finde semana extra largo de cuatro días que suele ser aprovechado para escapadas cortas o viajes.

carnaval-gualeguaychu-1600x1067

Gualeguaychú, Entre Ríos

Gualeguaychú es uno de los nombres más asociados al Carnaval argentino. Sus desfiles en el Corsódromo José Luis Gestro convocan a miles de personas gracias al despliegue de comparsas, carrozas de gran tamaño y una producción que se desarrolla a lo largo de varias semanas.

La temporada de festejos comienza antes del feriado oficial y alcanza su punto más alto durante el fin de semana largo. Esta continuidad permite disfrutar de múltiples jornadas de espectáculos y ubica a la ciudad como uno de los principales polos turísticos del país en febrero.

Carnaval 2026

Corrientes

La capital correntina se presenta como Capital Nacional del Carnaval y sostiene esa denominación con corsos que se extienden durante varias noches. Las comparsas recorren la ciudad con trajes coloridos, música en vivo y una fuerte presencia de ritmos regionales.

El Carnaval correntino se distingue por la convivencia del samba con el chamamé, en un clima festivo que integra a residentes y visitantes. La celebración tiene un marcado sello litoral y se apoya en tradiciones locales muy arraigadas.

Carnaval Jujuy

Quebrada de Humahuaca, Jujuy

En el norte, el Carnaval adquiere un perfil distinto, profundamente ligado a la cultura andina. Localidades como Humahuaca y Tilcara celebran con rituales ancestrales que forman parte central de la identidad regional.

El llamado desentierro del diablo, acompañado por música folclórica y celebraciones colectivas, le aporta un estilo menos comercial y más comunitario. Esta propuesta resulta atractiva para quienes buscan experiencias culturales propias del lugar y alejadas de los grandes escenarios.

Carnaval CABA

Ciudad de Buenos Aires y el interior bonaerense

En la Ciudad de Buenos Aires, el Carnaval se vive a través de corsos barriales y murgas que recorren distintos puntos, con fuerte participación de los vecinos. Barrios como Boedo y La Boca concentran buena parte de estas expresiones, donde la música y el baile se mezclan con identidad local.

En el interior de la provincia, ciudades como Lincoln organizan desfiles con carrozas y actividades pensadas para toda la familia. Estas celebraciones ofrecen una alternativa accesible y cercana, ideal para quienes prefieren festejos de escala intermedia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Copetonas es una localidad rural del sudeste bonaerense con fuerte identidad natural.

Tiene solo 1.000 habitantes y es una escapada cerca de Buenos Aires para ir al río y a la playa

Lugares destacados para salir a comer en Córdoba capital. 

Vacaciones en Córdoba 2026: 3 restaurantes donde se come muy bien

Mar de Cobo conserva un ritmo tranquilo incluso en temporada alta.

Tiene 3.000 habitantes y es un pueblito en la Costa Atlántica ideal para descansar en el verano 2026

En Córdoba hay un pueblito ideal para jubilados.

Vacaciones en Córdoba 2026: este es el pueblito perfecto para los jubilados

Tiene un arroyo para refrescarse en verano y muchos espacios verdes. 

Turismo en Argentina: el destino con arroyos y un entorno natural mágico que pocos descubrieron

Pueblos bonaerenses cerca de la Ciudad de Buenos Aires para conocer en el verano 2026. 

Lejos de la playa: el pueblo alternativo para veranear y descansar este 2026 que está cerca de Buenos Aires

Rating Cero

Esta película de un hecho educativo oriental está basada en hechos reales y emociona a todos en Netflix
play

Esta película de un hecho educativo oriental está basada en hechos reales y emociona a todos en Netflix: cómo encontrarla

El cambio físico de Eduardo Franco tras tres meses de preparación.

La impresionante transformación física de Eduardo Franco, de Stranger Things: así se ve tras 3 meses de entrenamiento

El actor no solo cuestionó sus decisiones como líder, sino que aseguró que el mandatario actúa como si “el derecho internacional no le importara en absoluto” y como si solo respondiera a “su propia moralidad”.

Este famoso actor de Marvel apuntó contra Donald Trump y los rumores sobre su participación en la franquicia se dispararon: ¿qué pasó?

Moria Casán destrozó a Luciano Castro por el pasacalle a Griselda Siciliani: Una cursilería al extremo

Moria Casán destrozó a Luciano Castro por el pasacalle a Griselda Siciliani: "Una cursilería al extremo"

Estreno furor en Netflix.
play

Cuál es la serie adolescente histórica que no para de ser tendencia en Netflix desde que llegó al streaming

Bad Bunny en los Grammy 2026.

Premios Grammy 2026: Bad Bunny ganó mejor álbum del año por su disco DtMF

últimas noticias

Las botas impermeables que reemplazan a las de lluvia tradicionales.

Adiós a las botas de lluvia tradicionales: así son los modelos que son elegantes y son furor para 2026

Hace 12 minutos

Esto le pasa al cuerpo si tomás alcohol en olas de calor: ¿lo sabías?

Hace 23 minutos
El paroserá para Trenes Argentinos Pasajeros, las líneas Belgrano, Urquiza y SanMartín; Metrovías y Ferrovías

La Fraternidad ratificó el paro de trenes: "Los trabajadores no aceptamos limosnas"

Hace 28 minutos
Pablo Grillo fue atacado por un efectivo de Gendarmería en marzo de 2025.

Pablo Grillo volvió a su casa tras 10 meses hospitalizado: el emotivo video junto a su familia

Hace 35 minutos
Chile, Brasil y México oficializaron la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU

Chile, Brasil y México oficializaron la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU

Hace 37 minutos