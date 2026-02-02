Turismo en Argentina: las mejores ciudades para festejar los carnavales en 2026

Más allá de los festejos más conocidos, el Carnaval adopta formas distintas según la región.

El Carnaval es una de las celebraciones con más convocatoria del calendario de nuestro país y cada año moviliza a miles de personas que buscan descanso, viajes y expresiones culturales en distintos puntos del país. En 2026, la festividad vuelve a ubicarse como una oportunidad para recorrer destinos con propuestas muy diversas.

Más allá de los festejos más conocidos, el Carnaval adopta formas distintas según la región. En algunas ciudades se impone el espectáculo organizado con comparsas y carrozas, mientras que en otras prevalece una lógica comunitaria, ligada a tradiciones populares y rituales que se transmiten de generación en generación.

Con los feriados del lunes 16 y martes 17 de febrero , el calendario habilita un finde semana extra largo de cuatro días que suele ser aprovechado para escapadas cortas o viajes.

Gualeguaychú es uno de los nombres más asociados al Carnaval argentino. Sus desfiles en el Corsódromo José Luis Gestro convocan a miles de personas gracias al despliegue de comparsas, carrozas de gran tamaño y una producción que se desarrolla a lo largo de varias semanas.

La temporada de festejos comienza antes del feriado oficial y alcanza su punto más alto durante el fin de semana largo . Esta continuidad permite disfrutar de múltiples jornadas de espectáculos y ubica a la ciudad como uno de los principales polos turísticos del país en febrero.

Carnaval 2026

Corrientes

La capital correntina se presenta como Capital Nacional del Carnaval y sostiene esa denominación con corsos que se extienden durante varias noches. Las comparsas recorren la ciudad con trajes coloridos, música en vivo y una fuerte presencia de ritmos regionales.

El Carnaval correntino se distingue por la convivencia del samba con el chamamé, en un clima festivo que integra a residentes y visitantes. La celebración tiene un marcado sello litoral y se apoya en tradiciones locales muy arraigadas.

Carnaval Jujuy Redes sociales

Quebrada de Humahuaca, Jujuy

En el norte, el Carnaval adquiere un perfil distinto, profundamente ligado a la cultura andina. Localidades como Humahuaca y Tilcara celebran con rituales ancestrales que forman parte central de la identidad regional.

El llamado desentierro del diablo, acompañado por música folclórica y celebraciones colectivas, le aporta un estilo menos comercial y más comunitario. Esta propuesta resulta atractiva para quienes buscan experiencias culturales propias del lugar y alejadas de los grandes escenarios.

Carnaval CABA Buenos Aires Ciudad

Ciudad de Buenos Aires y el interior bonaerense

En la Ciudad de Buenos Aires, el Carnaval se vive a través de corsos barriales y murgas que recorren distintos puntos, con fuerte participación de los vecinos. Barrios como Boedo y La Boca concentran buena parte de estas expresiones, donde la música y el baile se mezclan con identidad local.

En el interior de la provincia, ciudades como Lincoln organizan desfiles con carrozas y actividades pensadas para toda la familia. Estas celebraciones ofrecen una alternativa accesible y cercana, ideal para quienes prefieren festejos de escala intermedia.