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Loto Plus: resultado del sorteo 3886 del miércoles 27 de mayo de 2026

Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.

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Resultados del Loto Plus del miércoles 27 de mayo de 2026.

Resultados del Loto Plus del miércoles 27 de mayo de 2026.

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Este miércoles 27 de mayo de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.

El ganador o ganadora podría recibir un monto de $6.272.700,con el descuento de impuestos
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Loto Plus: resultados del miércoles 27 de mayo de 2026

NÚMERO PLUS 4

Loto Tradicional del miércoles 27 de mayo de 2026

Números ganadores: 04 - 22 - 23 - 31 - 39 - 41

6 aciertos: vacante. Premio: $1.881.122.039

5 aciertos: 3 ganadores. Premio: $4.012.039

4 aciertos: 258 ganadores. Premio: $9.330

Loto Match del miércoles 27 de mayo de 2026

Números ganadores: 03 - 05 - 10 - 32 - 36 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $72.156.512

5 aciertos: 1 ganador. Premio: $12.036.118

4 aciertos: 320 ganadores. Premio: $7.522

Loto Desquite del miércoles 27 de mayo de 2026

Números ganadores: 01 - 05 - 21 - 23 - 28 - 41

6 aciertos: vacante. Premio: $68.356.936

Loto Sale o Sale del miércoles 27 de mayo de 2026

Números ganadores: 02 - 17 - 23 - 25 - 39 - 41

5 aciertos: 15 ganadores. Premio: $2.066.808

NÚMERO PLUS VACANTE

Próximo sorteo del Loto Plus

Sábado 30 de mayo a las 22. POZO ESTIMADO: $6.093.000.000

¿Qué es el Loto Plus?

Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.

¿Cómo jugar al Loto Plus?

Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades.

Las modalidades:

  • Loto tradicional: se eligen seis números entre el 0 al 41 y otros dos números adicionales llamados “Jack” del 0 al 9. También existe la posibilidad de realizar apuestas múltiples en las que se podrán elegir números adicionales a los 6 números principales tradicionales. Allí, el jugador del Loto puede sumar desde 7 hasta 20 números, aumentando así sus oportunidades de ganar, pero pagando también más por apuesta. Los premios se obtienen al acertar con tres, cuatro, cinco o seis aciertos entre los números principales. También hay premios por acertar además alguno o ambos números “Jack”.
  • Desquite: se eligen 6 números principales más 2 números extra llamados Jack. El jugador participa de este sorteo con los mismos números con los que jugó en el sorteo Tradicional, pero a diferencia de ese juego sólo posee tres categorías de premios. Las categorías de los premios se dividen según las combinaciones ganadoras: 6 aciertos más 2 Jacks, 6 aciertos más 1 Jack y 6 aciertos sin ningún Jack. Los premios para estas categorías son los mismos que para el sorteo Tradicional.
  • Sale o sale: el apostador compite con los mismos números con los que jugó en los sorteos anteriores. En este sorteo, también se extraen 6 números principales, pero a diferencia de las otras variantes, no se extrae ningún número Jack. En su lugar, se toman como números Jacks los cuatro números de esta categoría que salieron sorteados en el Tradicional y el Desquite. Tal cual lo indica el nombre del juego, siempre habrá al menos un ganador, ya que el premio corresponde a los apostadores que hayan obtenido la mayor cantidad de aciertos entre los números principales. El valor de este premio es independiente del pozo de los otros sorteos y también depende de las ventas.

Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertás, multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

Valor de la apuesta: $3.000. Tiene pozo acumulado.

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