Cuáles son todos los aumentos que tiene ANSES para junio 2026

- ANSES aplicará en junio de 2026 un aumento de 2,6% sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.
- Los jubilados que cobran la mínima recibirán además el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo.
- La AUH y el resto de las asignaciones familiares también tendrán nuevos valores actualizados por movilidad.
- Los montos se acreditarán automáticamente según el calendario habitual de pagos de ANSES.
ANSES confirmó los nuevos valores que comenzarán a regir desde junio de 2026 para jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y prestaciones universales. El incremento será de 2,6% y se aplicará en base a la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación de abril difundida por INDEC.
El ajuste alcanzará a millones de beneficiarios en todo el país e incluirá además el pago del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. Durante junio también se abonará el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Los titulares podrán consultar los nuevos montos desde la plataforma Mi ANSES utilizando CUIL y clave de la seguridad social.
Qué aumentos tiene ANSES para junio 2026
ANSES actualizará en junio las asignaciones familiares y universales bajo el mismo esquema de movilidad mensual aplicado sobre el resto de las prestaciones sociales.
Los nuevos valores estimados para sus principales prestaciones serán los siguientes:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.562
- Pago efectivo de AUH: $115.650
- AUH por discapacidad: $472.095
- Asignación por Embarazo para Protección Social: $144.984
- Ayuda Escolar Anual: $60.873
- Asignación por nacimiento: $84.508
- Asignación por adopción: $505.265
- Cuidado de salud: desde $144.985
Las actualizaciones se aplicarán automáticamente sobre cada prestación sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Cómo quedan las jubilaciones en junio
El nuevo aumento también impactará sobre jubilaciones y pensiones del sistema previsional argentino. La jubilación mínima pasará a ubicarse en aproximadamente $403.317,99, mientras que la jubilación máxima rondará los $2.715.000.
Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a cerca de $322.780 y las pensiones no contributivas quedarán en torno a los $282.432.
El Gobierno mantendrá además el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima. Quienes superen ese haber recibirán un monto proporcional hasta alcanzar el tope fijado por el esquema vigente. El refuerzo se acreditará junto con los haberes mensuales.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los jubilados que cobran la mínima todavía registran una pérdida real superior al 10% frente a la inflación acumulada, incluso contemplando el bono extraordinario.
Qué fracción de jubilados recibirá el aguinaldo
Durante junio, ANSES también pagará el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026 para jubilados y pensionados. El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del mejor haber mensual percibido en el semestre y tomará como referencia el haber actualizado de junio.
En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, el aguinaldo estimado será de $201.658,99. De esta manera, sumando haber mensual, bono extraordinario y aguinaldo, el total aproximado a cobrar durante junio llegará a $674.976,98.
El bono de $70.000 no será incluido dentro del cálculo del aguinaldo porque posee carácter extraordinario y no remunerativo. Los pagos se acreditarán automáticamente en las cuentas bancarias declaradas por cada beneficiario.