Turismo en Argentina: el lugar accesible que tiene termas, río y no se gasta de más

Es un viaje directo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es el destino perfecto para hacer deportes acuáticos o descansar bajo el sol del verano.

La pileta con olas es uno de los principales atractivos.

Federación es uno de los destinos turísticos más consolidados del litoral argentino. En el noreste de la provincia de Entre Ríos, abrazada por el imponente embalse de Salto Grande, es sin duda un lugar que tenés que visitar este verano 2026.

Cuales son los mejores lugares para visitar en Montevideo si vas en 2026

Su historia es única: la ciudad original fue sumergida bajo el agua para la construcción de una represa, lo que dio lugar a una nueva urbe moderna a 5 km del lugar anterior , que fue pensada a detalles para el bienestar del visitante.

Es hoy el sinónimo perfecto de relajación, gracias a poseer el primer pozo termal de la Mesopotamia argentina y una costanera que invita a contemplar atardeceres mágicos sobre el río. Tiene piletas con distintas temperaturas y algunas hasta cubiertas. Es una opción más que atractiva en cualquier momento del año.

Federación es el destino predilecto para quienes quieran unos días de descanso y relajación , con un viaje directo desde la Ciudad, con precios accesibles , y sin resignar bienestar y comodidad.

Federación es la puerta de entrada al corredor del río Uruguay en el norte entrerriano. Se ubica en la provincia de Entre Ríos, sobre la Ruta Nacional 14.

Está a unos 50 km de Concordia y muy cerca de la frontera con Uruguay. Se sitúa a aproximadamente 480 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Federación, Entre Ríos

Federación, entre ríos Instagram @federacionteenamora

La oferta de la ciudad combina salud, naturaleza y recreación familiar; algunos de sus principales atractivos turísticos son:

Parque Termal y parque acuático: es el corazón del destino. El complejo ofrece piletas con aguas que surgen a 42°C, ideales para terapias relajantes. Para los más chicos, y los no tanto, el sector acuático cuenta con una pileta de olas , toboganes gigantes y una "plaza de agua" que es el hit del verano.

es el corazón del destino. El complejo ofrece piletas con aguas que surgen a 42°C, ideales para terapias relajantes. Para los más chicos, y los no tanto, el sector acuático cuenta con una , y una que es el hit del verano. Costanera y playas: durante los meses de calor, las playas sobre el Lago Salto Grande (como Playa Grande o Playa Baly) se llenan de vida. Son ideales para practicar deportes náuticos como kayak, windsurf o simplemente disfrutar de la arena.

durante los meses de calor, las playas sobre el Lago Salto Grande (como Playa Grande o Playa Baly) se llenan de vida. Son ideales para practicar como kayak, windsurf o simplemente disfrutar de la arena. Reserva Natural Chaviyú: a pocos kilómetros del centro, este bosque de eucaliptos y galería ofrece un contacto directo con la flora y fauna local. Es un lugar predilecto para el avistaje de aves y safaris fotográficos.

a pocos kilómetros del centro, este bosque de eucaliptos y galería ofrece un contacto directo con la flora y fauna local. Es un lugar predilecto para el avistaje de aves y safaris fotográficos. Museo de los Asentamientos: un sitio imperdible para entender la resiliencia de este pueblo, donde se narra la historia de las tres fundaciones de la ciudad y el traslado a la "Nueva Federación".

un sitio imperdible para entender la resiliencia de este pueblo, donde se narra la historia de las tres fundaciones de la ciudad y el traslado a la "Nueva Federación". Gastronomía regional: no podés irte sin probar el pescado de río (dorado o surubí) y los productos derivados de los cítricos y la miel, pilares de la producción local.

Cómo llegar a Federación, Entre Ríos

Federación, Entre Ríos Instagram @federacionteenamora

El viaje es directo y atraviesa paisajes litoraleños encantadores. Para quienes viajen en auto desde CABA, deberán salir de la ciudad por el Complejo Zárate-Brazo Largo y tomar la Ruta Nacional 12.

Luego, continuar por la Ruta Nacional 14 hacia el norte hasta el acceso a Federación. Otra opción es viajar en micro. Existen numerosas empresas que salen desde la Terminal de Retiro con servicios diarios directos hasta la terminal de Federación, en un viaje de aproximadamente 6 horas.