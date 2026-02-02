2 de febrero de 2026 Inicio
Vacaciones en la Costa Atlántica: 3 destinos perfectos para los amantes de los boliches

Durante el verano, la vida nocturna bonaerense enciende en las ciudades de la costa con música, baile y tragos cerca del mar.

Las fiestas en la playa son un clásico del verano en la Costa Atlántica. 

  • Los principales boliches en San Bernardo se ubican todos sobre la avenida principal.
  • Villa Gesell mantiene su esencia joven con boliches céntricos accesibles y presentaciones de artistas internacionales como Duki.
  • El pulso nocturno en Mar del Plata se concentra en Playa Grande y el Sur con boliches frente al mar y bares.
  • Lugares como Dixit y Privilege renuevan la oferta con fiestas temáticas y DJ invitados durante toda la temporada.

La vida nocturna en la Costa Atlántica está más viva que nunca. Boliches y discotecas, bares, fiestas temáticas y shows musicales son algunas de las propuestas que te esperan durante el mes de febrero para disfrutar de las noches de verano 2026.

Con sus boliches históricos, con pistas por las que pasaron varias generaciones, estos tres lugares siguen siendo escenario de la vida social nocturna de los más jóvenes.

San Bernardo

fiestas nocturnas

San Bernardo es el destino ideal para quienes buscan vivir la mejor movida nocturna de la Costa Atlántica, con bares, boliches y eventos al aire libre. La ventaja que ofrece es la ubicación de sus boliches todos sobre la avenida principal.

San Bernardo Chico cuenta con cuatro pistas de baile con distintos estilos musicales y organizan fiestas temáticas. Eterno tiene dos pistas y varias barras con promos para grupos. Otro punto de encuentro muy concurrido por los jóvenes es Privilige. En temporada alta, los boliches abren desde la medianoche hasta el amanecer, con mayor concurrencia después de la 1.

Mar del Plata

amanecer playa

"La Feliz" sigue siendo, en este 2026, la reina indiscutida de la noche argentina. Con su oferta diversificada, Mar del Plata logra captar a todos los públicos, pero es en la zona de Playa Grande y el Paseo Costanero Sur donde el pulso nocturno alcanza su máximo nivel. Los paradores se transforman al caer el sol en pistas de baile sobre la arena, creando una atmósfera cosmopolita única frente al Atlántico.

Boliches históricos y nuevas aperturas ofrecen múltiples pistas con géneros que van desde el techno internacional hasta el cachengue más festivo. Además, la zona de la calle Güemes y la Avenida Constitución complementan la noche con bares de coctelería de autor y cervecerías artesanales, perfecta para hacer la previa o una salida al atardecer.

Villa Gesell

duki villa gesell

Villa Gesell mantiene intacta su mística como el destino por excelencia para los grupos de jóvenes. En este verano 2026, la ciudad reforzó su propuesta en la mítica Avenida 3 y los balnearios del centro. Lo que hace especial a la noche geselina es su cercanía y accesibilidad.

Su propuesta incluye históricos boliches y presentaciones de artistas reconocidos de la escena musical como Duki, quien cantó sorpresivamente en Pueblo Límite el 30 de enero. Dixit, por su parte, organiza fiestas temáticas con djs invitados.

