17 de marzo de 2026 Inicio
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Adiós a guardar ollas adentro del horno: la nueva tendencia que renueva las cocinas

El electrodoméstico de cabecera deja de ser una cueva para artículos del hogar con esta propuesta que combina diseño y orden.

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Chau al horror de guardar las ollas en el horno: esta nueva tendencia promete orden y limpieza visual 

Chau al horror de guardar las ollas en el horno: esta nueva tendencia promete orden y limpieza visual 

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  • Sacar las ollas del horno y pasar a guardarlas en muebles específicos es un movimiento necesario para tu cocina: permite mantener el horno siempre disponible y listo para usar, lo que mejora la practicidad al momento de cocinar.

  • Este sistema de guardado de ollas también reduce el desgaste de los utensilios y de la superficie del horno, ya que evita que se rayen o deformen al estar apilados unos sobre otros.

  • La organización de la batería de cocina en estantes facilita el acceso a cada olla o sartén, lo que agiliza la preparación de comidas y mejora la dinámica de la cocina.

  • Además, utilizar muebles o organizadores contribuye a una cocina más ordenada desde el punto de vista visual, algo que se alinea con las tendencias actuales de diseño.

En la mayoría de las cocinas argentinas existe una escena cotidiana que durante años se naturalizó: el horno oficia de mueble y contiene ollas, sartenes y tapas apiladas para aprovechar el espacio disponible. Sin embargo, una nueva tendencia vinculada al orden del hogar y al diseño interior empieza a cuestionar esa costumbre y propone liberar el horno para su función principal.

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Mientras, las batería de cocina encuentra un lugar más práctico y organizado dentro de la cocina. La tendencia surge de especialistas en organización y diseño de interiores, quienes impulsan soluciones pensadas para optimizar el espacio sin recurrir al horno como depósito improvisado.

La iniciativa busca devolverle al horno su función principal, algo que alienta su uso, al tiempo que reestructura los espacios disponibles de las cocinas para volverlos más funcionales. En este contexto, los organizadores específicos para ollas y sartenes comenzaron a ganar presencia en cocinas modernas, tanto por su funcionalidad como por su integración estética con distintos estilos de mobiliario.

ollas en el horno (2)

Por qué no se recomienda guardar las ollas en el horno

Aunque guardar cosas en el horno durante años fue una solución habitual en cocinas con poco espacio de guardado, los expertos señalan que utilizar este electrodoméstico como lugar para almacenar utensilios puede generar varios inconvenientes en la rutina diaria. Uno de los principales riesgos aparece cuando el horno se enciende sin haber retirado previamente las ollas o sartenes, una situación cotidiana que puede provocar accidentes domésticos o daños en los utensilios.

Además, el apilado constante de piezas metálicas suele producir rayaduras, deformaciones o desgaste prematuro en las superficies del horno, especialmente cuando se trata de sartenes con recubrimientos antiadherentes. A esto se suma la incomodidad de tener que retirar todos los utensilios cada vez que se quiere cocinar, una tarea que implica pérdida de tiempo y genera desorden en la cocina.

Desde el punto de vista del diseño, también se señala que este sistema de guardado contribuye a una sensación de desorganización visual, algo que las tendencias actuales buscan evitar mediante soluciones más claras y funcionales.

ollas en organizador modular

La nueva tendencia que reemplaza las ollas en el horno

La alternativa que comenzó a consolidarse en los hogares son los organizadores modulares para ollas y sartenes, estructuras diseñadas específicamente para mantener estos utensilios ordenados, visibles y fácilmente accesibles. Estos sistemas suelen presentar diseños minimalistas que se integran con cocinas de estilo moderno o industrial, además de contar con estructuras regulables que permiten adaptar el tamaño del soporte según el tipo de utensilio.

Otra característica destacada de los organizadores modulares es la posibilidad de instalarlos en posición vertical u horizontal, lo que facilita su incorporación en distintos espacios. En la práctica, estos muebles pueden colocarse debajo de la mesada, dentro de alacenas o gabinetes, e incluso sobre estantes o encimeras. Fabricados generalmente en acero reforzado con tratamiento antioxidante, permiten almacenar varias ollas y sartenes sin superponerlas, una solución que combina orden, durabilidad y mayor practicidad.

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