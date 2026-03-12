Tiene solo 3 ingredientes y tardás 30 minutos: receta de cookies caseras de Paulina Cocina

Embed - Paulina Cocina - Recetas y eso on Instagram: "Receta dulce que se haga en 30 minutos? CHECK, tengo! DÍA 5 el último de esta serie llamada EN 30 MINUTOS HACÉS LA COMIDA DE HOY Y TE RESUELVO UNA COMIDA MÁS PARA LA SEMANA AH RE LARGO EL TÍTULO y cerramos con estas cookies caseras con chips de chocolate que se hacen con 3 ingredientes Con mucha honestidad: me volaron la capelu, son TAN tan ricas, las vuelvo a hacer una y mil veces. Si buscas aprender cómo hacer cookies de chocolate en casa es más fácil de lo que pensás: esta receta es ideal para cualquier momento del día y son de esas cookies super tiernas, porque son cookies de manteca de maní. INGREDIENTES 180 de mantequilla de maní Endulzante (yo usé @_hileret Zucra Cocina, la medida que le puse es de una cuchara dosificadora, y equivale a 50g de azúcar) 120 gr de harina de almendras 1 cdita de polvo para hornear Chips de chocolate Ideales para sorprender a familia, amigos, o para darte un gustito. Un cocinero profesional te diría que congeles las bolitas de masa, pero yo soy VAGA y te digo que las guardes congeladas ya hechas, así después las descongelas en un toque de horno y listo. Qué les pareció esta semana de recetas?? Les sirvió?? Tuvieron de todo: dulce, salado, vegetariano, con pollo, para guardar, no se me pueden quejar eeeh Espero que les haya servido y que hayan probado cosas nuevas, que de eso se trata la cocina Bai amores arrancamos el año nomás!! #cookies #cookiescaseras #cookiesrápidas #cookiesconchipsdechocolate #recetasdulces #cookiesdechocolate"
La magia de estas galletitas reside en su base de tres ingredientes principales que garantizan una estructura húmeda y nutritiva. A diferencia de las recetas convencionales, el sabor intenso del maní se combina con la suavidad de la harina de almendras, logrando una opción apta para distintos tipos de alimentación.