12 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Tiene solo 3 ingredientes y tardás 30 minutos: receta de cookies caseras de Paulina Cocina

Se trata de una preparación fácil y rápida de hacer, ideal para principiantes en la pastelería.

Por
Receta de cookies práctica para hacer en casa. 

Receta de cookies práctica para hacer en casa. 

  • La receta prescinde de harina de trigo y manteca tradicional, utilizando mantequilla de maní y harina de almendras como ingredientes principales.
  • El proceso completo, desde el mezclado hasta el horneado, se realiza en solo 30 minutos, siendo la solución perfecta para antojos rápidos.
  • Al estar hechas con mantequilla de maní, las cookies mantienen una consistencia húmeda y suave que se deshace en la boca.
  • La masa se integra con endulzante y se corona con chips de chocolate para lograr el equilibrio justo de sabor.

Paulina Cocina compartió una receta para los amantes de lo dulce. Estas cookies con chips de chocolate son perfectas para acompañar una merienda con amigos o familia por lo ricas y tiernas que resultan, convirtiéndose en su nueva obsesión para repetir una y mil veces.

La receta fácil y rápida de tortilla de papa en la air fryer ideal para la cena. 
Te puede interesar:

Así se puede hacer la tortilla de papas en la air fryer: ingredientes y procedimiento

Es una preparación muy fácil y rápida de hacer, perfectas para ese momento de antojo. Al ser cookies a base de manteca de maní, se logra una textura increíblemente suave sin necesidad de utilizar manteca común. Es la solución perfecta para quienes buscan un gustito casero, saludable y, sobre todo, para quienes no quieren pasar horas en la cocina.

Además, Paulina comparte su tip para estar siempre stockeado: en lugar de congelar la masa cruda, recomienda congelarlas ya listas para tener un snack disponible con solo un toque de horno.

Cómo hacer las cookies caseras de Paulina Cocina

Embed - Paulina Cocina - Recetas y eso on Instagram: "Receta dulce que se haga en 30 minutos? CHECK, tengo! DÍA 5 el último de esta serie llamada EN 30 MINUTOS HACÉS LA COMIDA DE HOY Y TE RESUELVO UNA COMIDA MÁS PARA LA SEMANA AH RE LARGO EL TÍTULO y cerramos con estas cookies caseras con chips de chocolate que se hacen con 3 ingredientes Con mucha honestidad: me volaron la capelu, son TAN tan ricas, las vuelvo a hacer una y mil veces. Si buscas aprender cómo hacer cookies de chocolate en casa es más fácil de lo que pensás: esta receta es ideal para cualquier momento del día y son de esas cookies super tiernas, porque son cookies de manteca de maní. INGREDIENTES 180 de mantequilla de maní Endulzante (yo usé @_hileret Zucra Cocina, la medida que le puse es de una cuchara dosificadora, y equivale a 50g de azúcar) 120 gr de harina de almendras 1 cdita de polvo para hornear Chips de chocolate Ideales para sorprender a familia, amigos, o para darte un gustito. Un cocinero profesional te diría que congeles las bolitas de masa, pero yo soy VAGA y te digo que las guardes congeladas ya hechas, así después las descongelas en un toque de horno y listo. Qué les pareció esta semana de recetas?? Les sirvió?? Tuvieron de todo: dulce, salado, vegetariano, con pollo, para guardar, no se me pueden quejar eeeh Espero que les haya servido y que hayan probado cosas nuevas, que de eso se trata la cocina Bai amores arrancamos el año nomás!! #cookies #cookiescaseras #cookiesrápidas #cookiesconchipsdechocolate #recetasdulces #cookiesdechocolate"
View this post on Instagram

La magia de estas galletitas reside en su base de tres ingredientes principales que garantizan una estructura húmeda y nutritiva. A diferencia de las recetas convencionales, el sabor intenso del maní se combina con la suavidad de la harina de almendras, logrando una opción apta para distintos tipos de alimentación.

Ingredientes

  • 180 g de mantequilla de maní.
  • 120 g de harina de almendras.
  • 1 cucharadita de polvo para hornear.
  • Endulzante a gusto
  • Chips de chocolate (cantidad necesaria para el toque final).

Preparación

  1. En un bol, colocar los 180 gramos de mantequilla de maní. Es importante que tenga una consistencia maleable para facilitar el trabajo.
  2. Sumar la harina de almendras junto con la cucharadita de polvo para hornear y el endulzante elegido.
  3. Mezclar bien todos los ingredientes hasta formar una masa homogénea y tierna. Al no tener harina de trigo, notarás que la textura es muy dócil.
  4. Armar bolitas con las manos y disponerlas sobre una placa para horno. Aplastarlas ligeramente para darles la forma clásica de cookie.
  5. Coronar cada galletita con los chips de chocolate, hundiéndolos apenas en la masa para que queden bien sujetos.
  6. Llevar al horno durante unos pocos minutos (dentro del rango de los 30 minutos totales de la receta) hasta que los bordes estén apenas dorados.
  7. Dejar enfriar para que tomen consistencia. Si te sobran, podés guardarlas en el freezer y darles un golpe de calor cuando quieras disfrutarlas como recién hechas.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El chocolate caliente de Paulina Cocina.

La receta imbatible de chocolate caliente que recomienda Paulina Cocina para los días de lluvia

Receta fácil de alitas de pollo crujientes en air fryer paso a paso.

Cómo hacer para que las alitas de pollo queden 10 puntos en la air fryer

La receta infalible de Paulina Cocina: matambre a la pizza. 

La receta de Paulina Cocina perfecta: un matambre a la pizza jugoso y con mucho sabor

Cocina rápida y práctica en la freidora de aire. 

Los mejores 8 consejos para cocinar en la air fryer y que tus comidas queden excelentes

Gastronomía rápida: omelette proteico de ricota con pocos ingredientes.

Receta rica y rápida: Paulina Cocina compartió cómo hacer un omelette proteico de ricota

Verduras crocantes en freidora de aire: una opción rápida y saludable.

Las verduras que mejor funcionan en la air fryer: tomá nota

Rating Cero

Tras la primera placa posita, este jueves se irá el tercer participante de la casa

Llega una nueva gala de eliminación de Gran Hermano: quiénes podrían irse

Una segunda temporada que confirma que tiene personalidad visual propia dentro del catálogo de Netflix.
play

Esta famosa serie live action basada en un animé volvió con todo a Netflix y es furor: de cuál se trata

“DOC” es un drama médico de seis episodios centrado en el doctor Andrés Ferrara, jefe de medicina interna en un hospital cuya vida cambia de forma radical tras sufrir un intento de asesinato. 
play

Cuál es la trama de DOC, la serie médica con un inicio poco habitual que estrenó Netflix y ya es furor

¿Quién será el ganador de MasterChef?
play

Se filtró el nombre del ganador de MasterChef Celebrity 2026: quién será el campeón

En los últimos días, Netflix sumó a su catálogo la Vladimir, una producción que rápidamente se posicionó entre las más vistas de la plataforma en Argentina.
play

Así es Vladimir, la polémica serie erótica con drama y obsesión que es de lo más visto de Netflix

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Girl from Nowhere: The Reset”, “en un universo distinto, Nanno se hace pasar por una estudiante nueva para exponer la crueldad que la rodea y usa el poder, la culpa y el deseo contra quienes abusan de los demás.”
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La chica nueva, el reinicio, la serie con mucho suspenso que está sorprendiendo a todos

últimas noticias

El bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado está compuesto por 10 legisladores.

El radicalismo se pliega a La Libertad Avanza y rechaza el aumento de las dietas de los senadores

Hace 21 minutos
La provincia de Buenos Aires denunció que el gobierno de Milei no entrega las vacunas contra bronquiolitis, influenza y Covid-19

La provincia de Buenos Aires denunció que el gobierno de Milei no entrega las vacunas contra "bronquiolitis, influenza y Covid-19"

Hace 24 minutos
Tras la primera placa posita, este jueves se irá el tercer participante de la casa

Llega una nueva gala de eliminación de Gran Hermano: quiénes podrían irse

Hace 42 minutos
play
Todos los detenidos quedaron a disposición del juez Nicolás Agustín Repetto, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 26.

La Policía de la Ciudad cerró dos búnkers, secuestró droga y detuvo a cinco personas

Hace 51 minutos
play
Una segunda temporada que confirma que tiene personalidad visual propia dentro del catálogo de Netflix.

Esta famosa serie live action basada en un animé volvió con todo a Netflix y es furor: de cuál se trata

Hace 51 minutos