12 de mayo de 2026 Inicio
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Este histórico pueblo de Córdoba se caracteriza por su silencio y parece de otra época: ¿dónde está?

Una pequeña ciudad cordobesa que alguna vez superó los mil habitantes, hoy sorprende por sus antiguas construcciones ferroviarias y una particularidad única: solo viven dos personas. Historia, ruinas y tranquilidad absoluta en un destino que parece detenido en el tiempo.

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Con sus construcciones antiguas

Con sus construcciones antiguas, su historia ligada al tren y el silencio que domina el paisaje, Curapaligüe se convirtió en uno de los destinos más curiosos y llamativos del interior argentino.

  • Existe un turístico e histórico pueblo ferroviario para visitar en el sur de Córdoba.
  • El crecimiento del pueblo estuvo ligado al ferrocarril Buenos Aires al Pacífico.
  • Sus calles silenciosas y construcciones antiguas atraen turistas y fotógrafos.
  • Entre sus principales atractivos están la estación de tren, la capilla y la Escuela N.º 3.
  • La tranquilidad absoluta y el paisaje rural son parte de su encanto.

Este histórico pueblo de Córdoba se caracteriza por su silencio y parece de otra época: en distintos rincones de Argentina todavía sobreviven pequeños lugares donde el tiempo parece haberse detenido, ¿dónde está?

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Calles silenciosas, estaciones de tren abandonadas y construcciones antiguas forman parte del paisaje de estos destinos que cada vez despiertan más curiosidad entre turistas y viajeros. Uno de ellos es un histórico escenario del sur del territorio cordobés que actualmente tiene apenas dos habitantes permanentes.

Este antiguo paraje ferroviario se transformó en una escapada diferente para quienes buscan desconectarse de la rutina, explorar lugares poco convencionales y descubrir historias escondidas del interior argentino. Aunque el tiempo y el abandono modificaron gran parte del paisaje, este contexto natural conserva construcciones tradicionales que todavía reflejan su pasado ferroviario.

Curapaligüe

Cómo es el pueblo cordobés para visitar que tiene solo 2 habitantes

Curapaligüe se encuentra en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña, en el sur de la provincia de Córdoba. Durante décadas, su crecimiento estuvo directamente vinculado al ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, que impulsó la actividad económica y el desarrollo de numerosos pueblos del interior.

En sus años de mayor esplendor, la localidad llegó a superar los mil habitantes y contaba con almacenes, panaderías, farmacia, escuela, médicos y distintos comercios que sostenían la vida cotidiana de la comunidad. Sin embargo, el deterioro del sistema ferroviario y la caída de la actividad económica provocaron un lento despoblamiento y actualmente, solo dos personas viven allí y mantienen viva la memoria del lugar.

Uno de los principales atractivos es la antigua estación de tren, símbolo de la época de mayor actividad del pueblo. También se destacan una pequeña capilla y la histórica Escuela N.º 3, edificios que permiten imaginar cómo era la vida cotidiana décadas atrás. Muchos visitantes llegan para recorrer sus calles silenciosas, sacar fotografías y vivir la experiencia de un destino detenido en otra época.

El pequeño paraje se encuentra a unos 20 kilómetros de Laboulaye y aproximadamente a 30 kilómetros de General Levalle, dos localidades importantes del sur de Córdoba. Llegar hasta Curapaligüe requiere recorrer rutas nacionales y provinciales del sur cordobés. Desde Buenos Aires, el viaje en auto demanda cerca de siete horas y cuarenta y cinco minutos, principalmente por la Ruta Nacional 7.

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