16 de marzo de 2026 Inicio
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Este es el postre de frutilla súper rico y fácil que recomienda Paulina Cocina

Una preparación rápida con pocos ingredientes que se volvió popular en redes por su practicidad y sabor.

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Paulina Cocina compartió la receta en su popular sección “Soy solito”.

Paulina Cocina compartió la receta en su popular sección “Soy solito”.

@paulinacocina

  • La receta se viralizó en redes sociales gracias a Paulina Cocina, una de las creadoras gastronómicas más influyentes.

  • Se prepara con apenas 4 ingredientes principales y no requiere horno ni cocina.

  • El postre está pensado para porciones individuales y se puede guardar en el freezer.

  • Combina frutillas frescas, coco rallado, yogur y chocolate para lograr una opción fresca y dulce.

La reconocida infuencer de cocina Paulina Cocina recomendó un nuevo postre de frutilla. Se trata de una receta rápida que combina frutillas, coco rallado y yogur para crear unas barritas dulces que se preparan en pocos minutos y no necesitan cocción.

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La propuesta forma parte de la sección “Soy solito”, un segmento que la influencer gastronómica comparte en sus redes sociales y en el que propone ideas simples para quienes viven solos y buscan cocinar algo rico sin desperdiciar ingredientes ni utilizar mucho tiempo.

En esta ocasión, la creadora de contenido explicó cómo transformar unas frutillas frescas en un postre frío ideal para el verano. La preparación se popularizó por su sencillez: se licúan los ingredientes, se congelan y luego se sirven como pequeñas barritas dulces.

Embed - POSTRE CON FRUTILLAS PARA UNO Esta joyita de coco, yogur y frutilla entra directo al top de recetas

Cómo hacer el postre de frutilla de Paulina Cocina

La receta se volvió viral porque requiere pocos pasos y puede prepararse en menos de 10 minutos antes de llevarla al freezer. Además, no necesita horno ni utensilios complejos, lo que la convierte en una opción accesible para cualquier cocina. El resultado final son barritas dulces y frescas que pueden guardarse congeladas y consumirse cuando se desee.

Ingredientes

  • 200 gramos de frutillas frescas

  • 100 gramos de yogur

  • 100 gramos de coco rallado

  • 1 cucharadita de endulzante

  • Chocolate a gusto para decorar

Preparación

Primero se colocan las frutillas en la licuadora junto con el yogur y el endulzante. La mezcla se procesa hasta obtener una preparación homogénea.

FRUTILLAS
Las barritas combinan frutillas frescas con coco rallado y yogur.

Las barritas combinan frutillas frescas con coco rallado y yogur.

Luego se incorpora el coco rallado y se mezcla hasta lograr una textura más espesa. La preparación se vuelca en una fuente o recipiente plano y se distribuye de manera uniforme. Finalmente se lleva al freezer durante varias horas hasta que la mezcla se endurezca. Una vez congelada, se corta en barritas y se puede agregar chocolate derretido por encima para darle un toque extra de sabor.

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