Adiós al pelo corto en hombres: estos son los 3 cortes que están en tendencia para 2026

Estilos más largos con aire vintage actualizado apuestan por dinamismo y comodidad, ofreciendo alternativas modernas que se adaptan a distintas identidades.

  • La moda capilar masculina deja atrás los estilos clásicos y apuesta por largos con más movimiento.
  • Las nuevas propuestas recuperan influencias retro con una adaptación actual.
  • La textura natural del cabello se convierte en el eje central de los looks de 2026.
  • Los cortes en tendencia combinan estilo, comodidad y bajo mantenimiento.

El comienzo de 2026 marca un cambio fuerte en la manera de llevar el cabello en los hombres. Después de años dominados por el pelo corto, prolijo y de líneas rígidas, la tendencia gira hacia estilos más largos, flexibles y con una impronta mucho más relajada. Este viraje no solo responde a una cuestión estética, sino también a una búsqueda de mayor comodidad y naturalidad en la imagen personal.

Los cortes que se imponen este año retoman elementos de décadas pasadas, especialmente de los años ochenta y noventa, pero adaptados a una estética contemporánea. La idea no es copiar literalmente esos estilos, sino reinterpretarlos con un enfoque más limpio, equilibrado y funcional. De esta manera, lo retro se convierte en una inspiración y no en una repetición exacta.

En ese contexto, la textura del pelo pasa a ocupar un lugar central. Los looks que marcan tendencia priorizan el movimiento, el volumen y las terminaciones desmechadas, dejando de lado las estructuras rígidas. Además, muchos de estos estilos se destacan por su bajo mantenimiento, lo que los vuelve prácticos para la rutina diaria sin resignar personalidad ni presencia.

Cortes actuales
Los cortes de pelo en tendencia para hombres en 2026

La moda masculina en materia capilar para 2026 se ordena alrededor de tres propuestas bien definidas: el mullet moderno, el corte shaggy y la media melena texturizada. Estos estilos comparten una misma lógica estética basada en el largo, el movimiento y la naturalidad, dejando atrás las estructuras rígidas del pelo corto tradicional. Cada uno ofrece una forma distinta de reinterpretar lo retro desde una mirada actual, con opciones versátiles que se adaptan a distintos tipos de cabello y a múltiples contextos.

El mullet moderno es una versión renovada del clásico ochentoso que supo ser disruptivo. En esta actualización, los laterales se presentan más prolijos y la transición entre las distintas zonas del cabello es más armónica. El volumen en la parte trasera continúa siendo el rasgo distintivo, pero aparece equilibrado por una estructura más cuidada. De esta manera, conserva su identidad rebelde, aunque con una estética más sofisticada y compatible con las tendencias actuales.

Mullet moderno
El shaggy se impone como la opción ideal para quienes buscan un look relajado y dinámico. Su principal característica es el acabado desmechado, que potencia la textura natural del pelo y realza especialmente las ondas. Este corte no persigue la perfección geométrica, sino que se apoya en la fluidez y el movimiento. La irregularidad se transforma en un valor estético, dando como resultado una imagen espontánea y con fuerte personalidad.

Shaggy corte
La media melena texturizada ocupa un lugar intermedio entre el pelo corto y el largo. Se destaca por su enorme versatilidad, ya que permite distintos estilos de peinado según la ocasión: más voluminoso, más pulido o con un acabado natural. Es una alternativa ideal para quienes desean un cambio visible sin llegar a una transformación radical, y para quienes buscan flexibilidad dentro de su imagen cotidiana.

Pelo largo
En conjunto, estos tres cortes definen la estética masculina de 2026 a partir de la textura, el volumen y el movimiento. La tendencia confirma que la prolijidad ya no se asocia con rigidez, sino con armonía dentro de una apariencia más libre. El cabello se convierte así en una forma de expresión que prioriza la comodidad, la autenticidad y una identidad visual más relajada, marcando un quiebre definitivo con los modelos tradicionales del pelo corto.

