Adiós a las mallas negras: el color que se impone en la temporada 2026 y tenés que tener en tu ropero La moda de playa redefine sus colores para el verano. Los tonos claros ganan espacio y marcan el pulso de la temporada. Por







La temporada invita a renovar el guardarropa con propuestas que se alejan de lo oscuro. Freepik

El verano 2026 marca un giro en la moda de playa con el desplazamiento del negro clásico.

Un tono claro y luminoso gana protagonismo por su estética fresca y actual.

La tendencia apunta a prendas versátiles y de estilo atemporal.

Las mallas en colores suaves se consolidan como una elección fuerte de la temporada. La moda de trajes de baño está viviendo una transformación de cara al verano 2026, con un cambio notable en la paleta cromática que domina playas y piletas. El color negro, histórico protagonista, empieza a ceder terreno frente a una alternativa más clara que se impone con fuerza.

Este giro responde a una búsqueda estética ligada a la naturalidad, la frescura y una imagen más relajada. En ese contexto, los tonos claros ganan espacio por su capacidad de aportar luz y una sensación visual más liviana, alineada con el espíritu del verano.

Así, la temporada invita a renovar el guardarropa con propuestas que se alejan de lo oscuro y apuestan por colores que resaltan la simpleza y el equilibrio, sin perder presencia ni estilo en los looks de playa.

Traje de baño Pinterest Por qué el tono crema se convirtió en tendencia en las mallas El color crema se ubica como uno de los grandes protagonistas del verano 2026 por su carácter neutro y adaptable. Su base cálida funciona como un fondo ideal para distintos estilos, desde propuestas minimalistas hasta apuestas más llamativas con accesorios y prendas estampadas.

A diferencia del negro, asociado históricamente a una imagen más rígida, el crema transmite una sensación de frescura y modernidad. Este tono aporta suavidad al look general y resulta favorecedor en distintos tonos de piel, lo que explica su rápida adopción en la moda de playa.