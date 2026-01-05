Adiós al sombrero clásico: este es el accesorio que vas a ver en la playa en el verano 2026 La temporada de calor trae un cambio fuerte en los complementos de playa, con una pieza versátil que suma estilo, color y practicidad en los looks del verano. Por + Seguir en







Los sombreros clásicos pierden protagonismo este verano frente a accesorios más livianos.

El accesorio elegido combina protección solar y estética moderna en un solo gesto.

y estética moderna en un solo gesto. Fue furor en el verano europeo y ahora se impone en playas y piletas locales.

Se adapta a distintos usos: cabeza, cintura, bolso o incluso como prenda.

Desplaza a gorros y sombreros tradicionales por su versatilidad y comodidad. El accesorio que se va a imponer en la playa durante el verano 2026 es el pañuelo, una pieza que dejó de ser secundaria para transformarse en protagonista del look y reemplazar al clásico sombrero que suele verse año tras año en la costa argentina.

Con la llegada de las altas temperaturas, la moda vuelve a poner el foco en la comodidad sin resignar estilo. Cada temporada redefine no solo prendas y colores, sino también los complementos que terminan de armar la estética playera. En este nuevo escenario, los accesorios ganan terreno por su capacidad de adaptarse a distintos momentos del día.

La tendencia que ya marcó agenda en Europa durante 2025 ahora se consolida como una de las más visibles en destinos de sol y agua. Los pañuelos se posicionan como el accesorio estrella del verano 2026 por su capacidad de proteger del sol y, al mismo tiempo, aportar identidad al look.

Pañuelo 2 Los pañuelos se consolidan como el accesorio más versátil y visible en la playa durante el verano 2026. La tendencia que reemplazó al sombrero clásico A diferencia de los sombreros tradicionales, los pañuelos ofrecen múltiples formas de uso y se adaptan a distintos estilos personales. En la cabeza, se llevan como bandana o atados hacia atrás, dejando el pelo suelto y funcionando como una barrera liviana frente al sol. }

También aparecen versiones más grandes que permiten convertirlos en top, una opción elegida para tardes de playa o eventos informales. Otra de las formas más vistas es atarlos a la cintura, sobre un jean o un vestido, sumando un toque chic y relajado. Además, se usan como detalle en bolsos, muñecas o carteras, reforzando su rol como complemento versátil.