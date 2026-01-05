5 de enero de 2026 Inicio
Adiós al sombrero clásico: este es el accesorio que vas a ver en la playa en el verano 2026

La temporada de calor trae un cambio fuerte en los complementos de playa, con una pieza versátil que suma estilo, color y practicidad en los looks del verano.

Por
  • El accesorio elegido combina protección solar y estética moderna en un solo gesto.
  • Fue furor en el verano europeo y ahora se impone en playas y piletas locales.
  • Se adapta a distintos usos: cabeza, cintura, bolso o incluso como prenda.
  • Desplaza a gorros y sombreros tradicionales por su versatilidad y comodidad.

El accesorio que se va a imponer en la playa durante el verano 2026 es el pañuelo, una pieza que dejó de ser secundaria para transformarse en protagonista del look y reemplazar al clásico sombrero que suele verse año tras año en la costa argentina.

Cuánto se gasta en peaje para ir a la Costa Atlántica a vacacionar en el verano 2026

Con la llegada de las altas temperaturas, la moda vuelve a poner el foco en la comodidad sin resignar estilo. Cada temporada redefine no solo prendas y colores, sino también los complementos que terminan de armar la estética playera. En este nuevo escenario, los accesorios ganan terreno por su capacidad de adaptarse a distintos momentos del día.

La tendencia que ya marcó agenda en Europa durante 2025 ahora se consolida como una de las más visibles en destinos de sol y agua. Los pañuelos se posicionan como el accesorio estrella del verano 2026 por su capacidad de proteger del sol y, al mismo tiempo, aportar identidad al look.

Pañuelo 2
La tendencia que reemplazó al sombrero clásico

A diferencia de los sombreros tradicionales, los pañuelos ofrecen múltiples formas de uso y se adaptan a distintos estilos personales. En la cabeza, se llevan como bandana o atados hacia atrás, dejando el pelo suelto y funcionando como una barrera liviana frente al sol. }

También aparecen versiones más grandes que permiten convertirlos en top, una opción elegida para tardes de playa o eventos informales. Otra de las formas más vistas es atarlos a la cintura, sobre un jean o un vestido, sumando un toque chic y relajado. Además, se usan como detalle en bolsos, muñecas o carteras, reforzando su rol como complemento versátil.

Pañuelo 1
La variedad de diseños es amplia: desde estampados llamativos hasta tonos neutros. Esta diversidad explica por qué el pañuelo logró desplazar a los clásicos gorros y pilusos, convirtiéndose en el gran protagonista del verano.

