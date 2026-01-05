Adiós al sombrero clásico: este es el accesorio que vas a ver en la playa en el verano 2026

Los sombreros clásicos pierden protagonismo este verano frente a accesorios más livianos.
El accesorio elegido combina protección solar y estética moderna en un solo gesto.
Fue furor en el verano europeo y ahora se impone en playas y piletas locales.
Se adapta a distintos usos: cabeza, cintura, bolso o incluso como prenda.
Desplaza a gorros y sombreros tradicionales por su versatilidad y comodidad.
El accesorio que se va a imponer en la playa durante el verano 2026 es el pañuelo, una pieza que dejó de ser secundaria para transformarse en protagonista del look y reemplazar al clásico sombrero que suele verse año tras año en la costa argentina.
Con la llegada de las altas temperaturas, la moda vuelve a poner el foco en la comodidad sin resignar estilo. Cada temporada redefine no solo prendas y colores, sino también los complementos que terminan de armar la estética playera. En este nuevo escenario, los accesorios ganan terreno por su capacidad de adaptarse a distintos momentos del día.
La tendencia que ya marcó agenda en Europa durante 2025 ahora se consolida como una de las más visibles en destinos de sol y agua. Los pañuelos se posicionan como el accesorio estrella del verano 2026 por su capacidad de proteger del sol y, al mismo tiempo, aportar identidad al look.
La tendencia que reemplazó al sombrero clásico
A diferencia de los sombreros tradicionales, los pañuelos ofrecen múltiples formas de uso y se adaptan a distintos estilos personales. En la cabeza, se llevan como bandana o atados hacia atrás, dejando el pelo suelto y funcionando como una barrera liviana frente al sol. }
También aparecen versiones más grandes que permiten convertirlos en top, una opción elegida para tardes de playa o eventos informales. Otra de las formas más vistas es atarlos a la cintura, sobre un jean o un vestido, sumando un toque chic y relajado. Además, se usan como detalle en bolsos, muñecas o carteras, reforzando su rol como complemento versátil.
La variedad de diseños es amplia: desde estampados llamativos hasta tonos neutros. Esta diversidad explica por qué el pañuelo logró desplazar a los clásicos gorros y pilusos, convirtiéndose en el gran protagonista del verano.