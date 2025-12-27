27 de diciembre de 2025 Inicio
Adiós a la manicura roja: este es el estilo que se va a imponer en 2026

La nueva tendencia apunta a una estética minimalista y sofisticada que resalta los acabados prolijos. De qué se trata y cómo adaptarla a distintos estilos.

Por
La nueva tendencia en manicura es elegante y atemporal.

Freepik
  • El Instituto Pantone eligió al Cloud Dancer como Color del Año 2026.
  • Se trata de un blanco cálido, neutro, vaporoso y etéreo.
  • Es la nueva tendencia en manicura para lograr acabados prolijos, sofisticados y de una elegancia atemporal.
  • Puede adaptarse fácilmente a la estética clean girl, milky nails, manicuras perladas y otros estilos.

Con el cierre del año, llegó un clásico del mes de diciembre: la elección del Color Pantone del Año 2026, que adelanta las tendencias en moda, belleza y decoración para los próximos 12 meses. Y, en esta ocasión, se trata de un estilo ideal para la manicura que se impondrá sobre el tradicional rojo.

Este destino uruguayo combina campo y mar, está a solo 80 kilómetros de Punta del Este y es perfecto para visitar en 2026

El color del año es Cloud Dancer ("bailarín de las nubes"), un blanco neutro, cálido y sutil que el Instituto Pantone definió como "vaporoso y etéreo". Según explicó, este tono "fomenta la verdadera relajación y la concentración, permitiendo que la mente divague y la creatividad respire, abriendo espacio para la innovación".

El blanco Cloud Dancer se destaca por transmitir una sensación de serenidad, limpieza visual, bienestar y ligereza. Trasladado a la manicura, se convierte en un símbolo de elegancia atemporal, discreta y sofisticada, que puede adaptarse fácilmente a todos los estilos y combinarse con otros colores.

Manicura

Cloud Dancer, la manicura que se impondrá en el 2026

El Cloud Dancer se adapta perfectamente a las últimas tendencias en manicura, lo que garantiza que se impondrá como uno de los colores más usados en 2026. Puede usarse en las milky nails, que se distinguen por su esmalte de acabado lechoso, translúcido y cremoso que les da un toque limpio y sofisticado.

También es ideal para las manicuras perladas, ya que el blanco combina muy bien con el brillo nacarado, y para usarse en todo lo relacionado con la estética clean girl, una tendencia minimalista que prioriza la belleza natural, la sofisticación sin esfuerzo y la simplicidad.

Aunque puede combinarse con otros colores y diseños, el Cloud Dancer apunta a un estilo más depurado y limpio, donde el acabado es protagonista. Al tratarse de un tono cálido, se adapta a todos los tipos de piel, destaca la forma natural de la uña y realza unas manos saludables y bien cuidadas, sin necesidad de estridencias.

