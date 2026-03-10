10 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Se desploma el consumo de pan en la provincia de Buenos Aires: advierten una caída del 45% y temen cierres récord de panaderías

El sector panadero alertó sobre una fuerte retracción en las ventas durante los primeros meses del año. El aumento de los costos y la pérdida del poder adquisitivo ponen en riesgo la continuidad de numerosos comercios.

Por
Se desploma el consumo de pan en la provincia de Buenos Aires: advierten una caída del 45% y temen cierres récord de panaderías

Se desploma el consumo de pan en la provincia de Buenos Aires: advierten una caída del 45% y temen cierres récord de panaderías

El consumo de pan en la provincia de Buenos Aires atraviesa uno de sus momentos más críticos de las últimas décadas. Desde el sector panadero advierten que en los primeros tres meses de 2026 las ventas de insumos para la actividad cayeron un 45% en comparación con el mismo período del año pasado, un dato que refleja con claridad el fuerte retroceso de la demanda.

Te puede interesar:

Liberaron a la mujer que apuñaló al jubilado que se masturbó frente a ella, pero sigue procesada

La advertencia fue realizada por el titular del Centro de Panaderos de Merlo y referente de la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN), Martín Pinto, quien describió un panorama marcado por el cierre de locales, la pérdida de puestos de trabajo y una actividad cada vez más golpeada. “Los panaderos de la provincia seguimos denunciando la baja en el consumo, el cierre de panaderías y la pérdida de fuentes laborales”, señaló.

El dirigente explicó que el deterioro del sector se combina con un incremento constante de los costos de producción. Entre los factores que presionan sobre la rentabilidad, mencionó las subas en los insumos, las tarifas de servicios y el combustible, que encarecen la actividad y dificultan sostener los negocios.

En ese contexto, Pinto advirtió que el año podría cerrar con un número inédito de establecimientos que bajen la persiana. “Si esta tendencia continúa, 2026 podría convertirse en un año récord de cierres de panaderías”, alertó.

Según el referente del sector, la principal causa de la caída del consumo es la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. “Cuando la gente tiene menos plata en el bolsillo, lo primero que se resiente es el consumo cotidiano en los barrios, y eso se ve claramente en las panaderías”, explicó.

Desde el sector panadero sostienen que, si no se aplican medidas que permitan recuperar el consumo y aliviar los costos de producción, la crisis podría profundizarse en los próximos meses y afectar a más comercios y trabajadores de la actividad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El momento en que los delincuentes ingresan por la fuerza a Roberto al jardín de su casa.

Video: golpearon un jubilado de 76 años para robarle mientras cortaba el pasto, pero lo salvó su hijo

Merlin Díaz se quitó la vida tras perder todos sus ahorros en una estafa.

El viudo de la peluquera estafada reveló cómo fueron sus últimos minutos: "Me pedía ayuda y perdón"

Merlín Díaz fue estafada por tres mujeres que le ofrecieron una limpieza espiritual.

Revelaron los últimos chats de la peluquera que se quitó la vida tras sufrir una estafa millonaria

play

Terror en Tres Arroyos: se trabó una vuelta al mundo y casi termina en tragedia

Se espera un fin de semana con lluvias en la Ciudad y provincia de Buenos Aires.

Se adelanta el otoño en Buenos Aires: bajan las temperaturas y habrá lluvias el fin de semana

En el choque múltiple falleció el conductor de la camioneta, Rodolfo Marcelo López, de 51 años.
play

Choque múltiple y un muerto en Chivilcoy por un chico de 14 años al volante

Rating Cero

Pedí ayuda, me interné y estoy sanando, reconoció Luciano Castro.

Luego de haber sido dado de alta, Luciano Castro habló por primera vez sobre su internación

El docuserie de Netflix sobre el caso real de Esther Estepa en España.
play

Está en Netflix y tiene solo 2 capítulos: una docuserie que te deja los pelos de punta

Eloise Bridgerton espera su turno para ser la protagonista de una nueva temporada de la serie de Netflix. 

Máxima incertidumbre en Netflix: el detalle clave que despierta inquietud sobre la temporada 5 de Bridgerton

Los participantes de Gran Hermano Brasil son sometidos a pruebas de resistencia extrema. 

Escándalo en Gran Hermano: denuncian "torturas" y "tratos inhumanos" en la casa

Placa Planta: hoy se define la salida de uno de los siete nominados. 

Lunes clave en la Casa de Gran Hermano: quién abandonará la casa tras un domingo de desafíos

Evangelina Anderson negó su romance con Ian Lucas. 

El padre de Ian Lucas se metió en el conflicto y arremetió contra Evangelina Anderson: "Que no lo deje como un bolu..."

últimas noticias

Los distintos Feriados que sucederán en el mes

Decretan feriado para el jueves 19 de marzo en 2026: a qué se debe y quiénes lo celebran

Hace 13 minutos
Tiara Lemos tenía 16 años.

Conmoción en el fútbol argentino: murió una futbolista de Colón

Hace 21 minutos
Alex Caniggia mostró la nueva tendencia en muebles.

Adiós a los muebles tradicionales: la nueva tendencia en decoración que elige Alex Caniggia

Hace 21 minutos
Tigre vs. Vélez, Independiente vs. Unión, Newells vs. Platense y Sarmiento vs. Racing, le darán reanudación al fútbol argentino

Tras el paro, vuelve el fútbol argentino: qué partidos se juegan hoy y el cronograma completo de la 10° fecha

Hace 28 minutos
El cuerpo médico planea otorgarle el alta a comienzos de abril.

Sonríe Chacho Coudet: el referente de River que está más cerca de volver

Hace 28 minutos