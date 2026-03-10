Se desploma el consumo de pan en la provincia de Buenos Aires: advierten una caída del 45% y temen cierres récord de panaderías El sector panadero alertó sobre una fuerte retracción en las ventas durante los primeros meses del año. El aumento de los costos y la pérdida del poder adquisitivo ponen en riesgo la continuidad de numerosos comercios. Por + Seguir en







El consumo de pan en la provincia de Buenos Aires atraviesa uno de sus momentos más críticos de las últimas décadas. Desde el sector panadero advierten que en los primeros tres meses de 2026 las ventas de insumos para la actividad cayeron un 45% en comparación con el mismo período del año pasado, un dato que refleja con claridad el fuerte retroceso de la demanda.

La advertencia fue realizada por el titular del Centro de Panaderos de Merlo y referente de la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN), Martín Pinto, quien describió un panorama marcado por el cierre de locales, la pérdida de puestos de trabajo y una actividad cada vez más golpeada. “Los panaderos de la provincia seguimos denunciando la baja en el consumo, el cierre de panaderías y la pérdida de fuentes laborales”, señaló.

El dirigente explicó que el deterioro del sector se combina con un incremento constante de los costos de producción. Entre los factores que presionan sobre la rentabilidad, mencionó las subas en los insumos, las tarifas de servicios y el combustible, que encarecen la actividad y dificultan sostener los negocios.

En ese contexto, Pinto advirtió que el año podría cerrar con un número inédito de establecimientos que bajen la persiana. “Si esta tendencia continúa, 2026 podría convertirse en un año récord de cierres de panaderías”, alertó.

Según el referente del sector, la principal causa de la caída del consumo es la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. “Cuando la gente tiene menos plata en el bolsillo, lo primero que se resiente es el consumo cotidiano en los barrios, y eso se ve claramente en las panaderías”, explicó.

Desde el sector panadero sostienen que, si no se aplican medidas que permitan recuperar el consumo y aliviar los costos de producción, la crisis podría profundizarse en los próximos meses y afectar a más comercios y trabajadores de la actividad.