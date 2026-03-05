Choque múltiple y un muerto en Chivilcoy por un chico de 14 años al volante

El caso está a cargo de la UFI N° 6 de Mercedes. La Justicia aguarda la recuperación del joven conductor para tomar su declaración sobre los hechos, junto a otros dos menores que se encontraban con él.

Un hombre de 51 años murió después de producirse un choque múltiple en la ruta 30 de la provincia de Buenos Aires , a la altura de Chivilcoy, causado por la negligencia de un adolescente de 14 años que estaba al volante junto con otros dos menores de edad.

El hecho ocurrió el pasado martes, hacia las once de la mañana y a la altura del kilómetro 476 de la ruta provincial 30. En ese entonces, el chico manejaba un Volkswagen Gol junto a otros dos adolescentes de 16 y 14 años , respectivamente. Pero en su trayecto mordió la banquina y comenzó a dar trompos , hasta que se cruzó de carril y chocó de frente contra otro vehículo. Una camioneta Amarok que iba detrás no pudo esquivar el impacto.

En el choque múltiple falleció el conductor de la camioneta, Rodolfo Marcelo López, de 51 años , y su esposa, Eliana Esther Orellanos , de 38 años, resultó herida. Además, los tres adolescentes que manejaban el Volkswagen Gol también sufrieron heridas, quienes se encuentran fuera de peligro.

Después del brutal accidente, llegaron al lugar bomberos voluntarios, ambulancias del SAME y agentes de la Policía Vial de Chivilcoy. Sin embargo, no pudieron asistir a López, quien había logrado mantenerse con vida varios minutos después del choque.

"Había quedado atrapado dentro del habitáculo junto a la mujer. Lamentablemente falleció minutos antes del arribo de las ambulancias y bomberos. Fue un momento muy feo que me tocó vivir", le contó un testigo a La Razón de Chivilcoy.

El caso está a cargo de la UFI N° 6 de Mercedes. La Justicia aguarda la final recuperación del joven conductor de 14 años para tomar su declaración sobre los hechos.

Impresionante choque múltiple en Ruta 9: siete camiones involucrados, un muerto y un herido

Una persona murió y otra resultó herida producto de dos choques a solo un kilómetro de distancia en Ruta 9, a la altura de Baradero. El primero involucró a tres camiones, mientras que el segundo, a cuatro vehículos.

Los hechos se registraron en la madrugada, en los kilómetros 149 y 150 mano hacia Zárate, por lo que la calzada se encuentra completamente interrumpida. Las autoridades dispusieron un desvío en el tránsito hacia la Ruta 191 mientras se liberan los carriles.

El primero, según narraron, se desarrolló alrededor de las 2 de la mañana entre dos camiones y un micro de larga distancia. Uno de los camiones logró escaparse, pero el conductor del otro murió. En tanto, los ocupantes del micro y su chofer resultaron ilesos

Según informó Noticias Argentinas, el caso fue caratulado como homicidio culposo, por lo que el hecho es investigado por la UFI 11 del Departamento Judicial de San Pedro.

Por otra parte, el siniestro ocurrido en el kilómetro 150 involucró a cuatro camiones, uno de ellos con carga. Uno de los choferes resultó gravemente herido, por lo que fue trasladado a un centro de salud de San Pedro. El hecho quedó caratulado como "lesiones culposas" y es investigado también por la UFI 11.

Las autoridades, mientras intentan determinar cómo se desencadenaron los hechos, realizaron el trabajo más engorroso, que tiene que ver con la remoción de los vehículos ya que los camiones se encontraban detenidos sobre la banquina. Según contó Diego Gabriele en C5N, lograron liberar la traza hacia Santa Fe durante las primeras horas de la mañana.