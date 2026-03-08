Liberaron a la mujer que apuñaló al jubilado que se masturbó frente a ella, pero sigue procesada La fiscal consideró que la joven de 28 años actuó para "evitar un posible abuso" y revocó su detención, pero tiene prohibido acercarse al hombre y sigue procesada. La mujer aclaró que sus hijos no llegaron a verlo. Por + Seguir en







La joven de 28 años detenida en Tolosa, La Plata.

La Justicia liberó a la mujer de 28 años que apuñaló al jubilado, quien le había prestado una habitación a su madre, que encontró masturbándose a metros de distancia de sus hijos de 7 y 9 años. La habían detenido y, tras declarar, la fiscal consideró que actuó "en defensa de sus hijos" y para "evitar un mal mayor".

“Yo estaba ahí porque mi mamá había salido", declaró la acusada, según publicó el medio platense 0221, y describió: "En un momento me levanto, yo sabía que era degenerado porque ya tuvo casos, y cuando miro al lado de la puerta veo que se movía la cortina y veo que él la abre y lo veo desnudo, sin la parte de arriba, con el pantalón bajo y se estaba masturbando”.

"Le dije que era un degenerado y él me dijo que era su casa y que hacía lo que quería", detalló la joven. "En ese momento, agarré la cuchilla y me fui para la cocina donde él estaba y le hice eso. Antes de que lo lastimara, él me tiró un ladrillazo que me pegó en el pecho y se me tiró encima, y ahí yo me empiezo a defender. Mi intención solo era asustarlo", prosiguió.

Si bien en un primer momento había trascendido que el hombre se estaba masturbando frente a los hijos de la mujer, la acusada aclaró ese punto. "No, cuando yo hice eso ellos estaban en la pieza", explicó.

Qué decidió la Justicia sobre la situación legal de la joven La fiscal Cecilia Corfield, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°15, consideró que la mujer actuó "en defensa de sus hijos" y para "evitar un mal mayor". "Por instinto maternal y para evitar un posible abuso", argumentó Corfield para liberarla.

Sin embargo, la joven de 28 años sigue procesada y tiene prohibido acercarse al jubilado y su familia. Sus abogados pedirán el sobreseimiento de la acusación por "homicidio en grado de tentativa". Qué pasó con el hombre que acosó a la joven El hecho ocurrió este viernes, en una casa ubicada en la zona de 523 entre 18 y 19, en la localidad de Tolosa. Genaro Benjamín Díaz, de 68 años, fue apuñalado en el pecho, el cuello y la cara y fue trasladado de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet, donde quedó internado en grave estado tras un llamado al 911 que alertó sobre una persona herida en la vía pública.