Video: golpearon un jubilado de 76 años para robarle mientras cortaba el pasto, pero lo salvó su hijo

En un minuto, dos delincuentes intentaron ingresar de forma violenta a la casa en Villa Elisa. El uso de la alarma los ahuyentó y solo se llevaron su celular.

El momento en que los delincuentes ingresan por la fuerza a Roberto al jardín de su casa.

Roberto, de 76 años, estaba cortando el pasto en su casa en Villa Elisa, en las afueras de La Plata, y dos delincuentes se aprovecharon de la puerta abierta para meterse al patio delantero y golpearlo violentamente para intentar ingresar a su hogar. Mientras el hombre se resistía, su hijo activó la alarma y los ladrones huyeron.

Liberaron a la mujer que apuñaló al jubilado que se masturbó frente a ella, pero sigue procesada

La secuencia violenta ocurrió en un minuto a las 8:20 del último viernes. El par de delincuentes tenía a otros dos esperándolos en la vereda, pero cuando sonó la alarma, activada desde el interior del hogar, los cuatro huyeron por donde habían venido. Su único botín fue el celular de la víctima ya que no lograron ingresar a la vivienda.

Los dos que agredieron al jubilado tenían pasamontañas y guantes, mientras que el que hacía de campaña en la calle 413, entre 23 y 24, solo contaba con una gorra. Al huir espantados por la alarma se subieron a un auto Peugeot 308 de color oscuro.

Quedó a cargo de la causa la comisaría 12 de Villa Elisa de la Policía Bonaerense, se investiga como robo. Además, interviene la UFI N°9 del departamento judicial de La Plata, a cargo de Juan Pablo Taiana Iaccarino.

La Policía de la Ciudad detuvo a dos motochorros en Colegiales

Tras una persecución, la Policía de la Ciudad detuvo a dos motochorros que protagonizaron robos en Colegiales. El operativo se inició a partir de una alerta irradiada sobre dos delincuentes que habían cometido dos ilícitos a bordo de una moto blanca y negra, uno de ellos sin casco, en la zona de Elcano y Delgado.

Rápidamente, efectivos de la Comisaría Vecinal 13C de la Policía de la Ciudad se dirigieron al lugar y, al advertir la presencia de los uniformados, los sospechosos emprendieron la fuga a gran velocidad, tomando incluso calles en contramano.

Durante la huida, descartaron un celular y, al circular en contramano por la calle Acoyte, el conductor perdió el control al llegar a Luis Viale, en Villa Crespo, e impactó contra un móvil policial que participaba del operativo.

Tras caer al asfalto, ambos fueron reducidos y detenidos. Los sospechosos, de nacionalidad colombiana y sin documentación personal ni del rodado, quedaron a disposición judicial. En el operativo se secuestró la moto Rouser 200, dos celulares robados y 20 mil pesos en efectivo.

Merlin Díaz se quitó la vida tras perder todos sus ahorros en una estafa.

El viudo de la peluquera estafada reveló cómo fueron sus últimos minutos: "Me pedía ayuda y perdón"

Merlín Díaz fue estafada por tres mujeres que le ofrecieron una limpieza espiritual.

Revelaron los últimos chats de la peluquera que se quitó la vida tras sufrir una estafa millonaria

play

Terror en Tres Arroyos: se trabó una vuelta al mundo y casi termina en tragedia

Se espera un fin de semana con lluvias en la Ciudad y provincia de Buenos Aires.

Se adelanta el otoño en Buenos Aires: bajan las temperaturas y habrá lluvias el fin de semana

En el choque múltiple falleció el conductor de la camioneta, Rodolfo Marcelo López, de 51 años.
play

Choque múltiple y un muerto en Chivilcoy por un chico de 14 años al volante

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Axel Kicillof acordó aumentos para los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires

Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri, sobrino del expresidente Mauricio Macri, se casaron. 

Se hizo viral: el pogo de Mauricio Macri en el casamiento de su sobrino con Emily Lucius

Sofía fue mamá de Vito en enero y su vida cambió por completo.

La insólita anécdota de Sofía Pachano con Michael Jackson: "Es como vos papá, se maquilla como vos"

La actriz reveló que solo coincidieron un día en el set.

Una actriz de En el barro reveló la intimidad de su escena de sexo con L-Gante: "Estuvo súper predispuesto"

La actriz que se volvió más famosa por Harry Potter tendría nueva pareja.

Esta famosa actriz de Harry Potter estaría en pareja con un mexicano millonario: quién es

Una prestigiosa profesora universitaria cae en una peligrosa obsesión por su joven colega mientras su matrimonio y su carrera se desmoronan a su alrededor.
play

Hoy en Netflix: el romance y erotismo se adueña de una serie subida de tono que es furor

El actor diversificó su carrera y también profundizó intereses personales.

Qué fue de la vida de Patrick Dempsey, uno de los galanes de Grey's Anatomy

