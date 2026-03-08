Video: golpearon un jubilado de 76 años para robarle mientras cortaba el pasto, pero lo salvó su hijo En un minuto, dos delincuentes intentaron ingresar de forma violenta a la casa en Villa Elisa. El uso de la alarma los ahuyentó y solo se llevaron su celular. Por + Seguir en







El momento en que los delincuentes ingresan por la fuerza a Roberto al jardín de su casa.

Roberto, de 76 años, estaba cortando el pasto en su casa en Villa Elisa, en las afueras de La Plata, y dos delincuentes se aprovecharon de la puerta abierta para meterse al patio delantero y golpearlo violentamente para intentar ingresar a su hogar. Mientras el hombre se resistía, su hijo activó la alarma y los ladrones huyeron.

La secuencia violenta ocurrió en un minuto a las 8:20 del último viernes. El par de delincuentes tenía a otros dos esperándolos en la vereda, pero cuando sonó la alarma, activada desde el interior del hogar, los cuatro huyeron por donde habían venido. Su único botín fue el celular de la víctima ya que no lograron ingresar a la vivienda.

Los dos que agredieron al jubilado tenían pasamontañas y guantes, mientras que el que hacía de campaña en la calle 413, entre 23 y 24, solo contaba con una gorra. Al huir espantados por la alarma se subieron a un auto Peugeot 308 de color oscuro.

Ocurrió en la localidad de Villa Elisa. pic.twitter.com/BGGC1yUjpf — Nicolás Limas Sosa (@Nicolimassosa) March 8, 2026 Quedó a cargo de la causa la comisaría 12 de Villa Elisa de la Policía Bonaerense, se investiga como robo. Además, interviene la UFI N°9 del departamento judicial de La Plata, a cargo de Juan Pablo Taiana Iaccarino.

