Máxima incertidumbre en Netflix: el detalle clave que despierta inquietud sobre la temporada 5 de Bridgerton

Tras el estreno de la cuarta temporada y la confirmación de la grabación de una nueva entrega, las hipótesis en torno a la próxima protagonista de la historia inundaron las redes sociales.

Eloise Bridgerton espera su turno para ser la protagonista de una nueva temporada de la serie de Netflix.

Netflix logró convertir a Bridgerton en un fenómeno global imbatible. La historia se convirtió en una de las series más exitosas de la plataforma, acumulando millones de vistas y comentarios positivos por parte de los usuarios.

Ante la confirmación de la quinta y sexta temporada , los seguidores de la saga están expectantes por saber en quién se centrará la próxima entrega. Mientras tanto, las especulaciones son un tema de conversación muy presente en las redes sociales.

La gran incógnita que desvela a los seguidores de la serie y a los lectores de Julia Quinn es si Netflix se atreverá a alterar el orden de los libros por segunda vez, como ya hizo con la historia de Colin y Penélope que se estrenó antes que la de su hermano mayor, Benedict. Siguiendo el orden de los libros, el quinto tomo, "A Sir Phillip, con amor", corresponde a Eloise.

Sin embargo, los más atentos sostienen que su hermana Francesca tomó mucha relevancia en la última temporada , dando a entender que ella podría ser la protagonista de los próximos capítulos de esta historia.

Eloise tuvo un importante cambio de pensamiento en la cuarta temporada de Bridgerton. Tras ver a casi todos sus hermanos casados, incluido su confidente Benedict, la joven rebelde de la familia se encuentra en una posición de aislamiento emocional que la empujaría a buscar su propio camino.

El detalle clave es su cambio de actitud hacia el matrimonio en las escenas finales de la cuarta temporada, donde se mostró más abierta a hablar sobre las virtudes del matrimonio y hasta llegó a admitir que le encantan las bodas.

Por otro lado, la historia de Francesca cobró un peso inusitado en los últimos episodios. Tras la prematura muerte de John Stirling, la joven viuda quedó en una posición de vulnerabilidad y shock, especialmente tras la aparición de Michaela Stirling (la versión femenina de Michael en los libros).

Muchos seguidores sostienen que Netflix podría adelantar su historia y desarrollar el romance entre ambos personajes. La historia de Francesca parece haber alcanzado esa madurez emocional necesaria para tomar la delantera, dejando en duda si la hermana rebelde deberá esperar su turno.

El argumento central de esta especulación reside en que, mientras Eloise transita aún una fase de autodescubrimiento y reflexión con respecto al matrimonio, la relación de su hermana con la señorita Stirling generó una gran expectativa en los espectadores. Esto último es un detalle clave a tener en cuenta para la productora, ya que podría culminar en éxito asegurado para la nueva entrega.