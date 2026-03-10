Derrumbe en Parque Patricios: Huracán va a la Justicia para jugar con público contra River

El club emitió un comunicado donde anunció que "iniciará acciones legales" para garantizar el derecho de la presencia de sus hinchas en el estadio Tomás Ducó ante el Millonario. La Ciudad había solicitado que el partido se dispute a puertas cerradas por el desmoronamiento del estacionamiento en el barrio "Estación Buenos Aires", que está ubicado a cuatro cuadras.

El Club Atlético Huracán informó este martes que irá a la Justicia para exigir que el partido contra River se juegue con público, pese a la solicitud realizada por autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para que el duelo, válido por la fecha 10 del torneo Apertura 2026, se dispute a puertas cerradas debido al desmoronamiento del estacionamiento en el barrio "Estación Buenos Aires" , en Parque Patricios , ubicado a cuatro cuadras.

"Jugar sin público no es una opción”, señalan desde el Globo, previo a aclarar que para que eso ocurra debe haber “un informe que avale dicha medida y que establezca los parámetros de asistencia para que el club pueda acatar la misma.”, algo que hasta el momento no ocurrió.

Además indican que “las medidas que se intentan imponer no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico para semejante despojo”.

"Se ha definido iniciar las correspondientes acciones legales para protección de los derechos de nuestra Institución, nuestros socios, simpatizantes e hinchas. Sigamos cuidando nuestro Palacio y nuestro barrio con la responsabilidad de siempre, en casa y con nuestra gente", concluye el escrito publicado por Huracán en la redes oficiales.

Incertidumbre por el estadio para el partido del jueves entre Huracán y River.

Huracán ya disputó sin público el duelo ante Belgrano el 3 de marzo de 2026, a horas de ocurrido el derrumbe, lo que genero preocupación en el hincha y abonado sobre el futuro de la localía para lo que resta en certamen local.

El comunicado completo de Huracán

Desde el Club Atlético Huracán informamos a nuestros socios, simpatizantes y a la comunidad del barrio “Estación Buenos Aires” que, en vistas al encuentro a disputarse el próximo jueves 12 de marzo en nuestro estadio, reafirmamos nuestro acompañamiento a los vecinos afectados por el reciente siniestro. Dejando constancia que el Club continuará presente brindando ayuda y colaboración en el barrio, priorizando siempre la seguridad de las personas.

Asimismo, queremos dejar en claro que jugar sin público nuevamente no es una opción, que para privarnos de jugar en nuestro Estadio debe haber un informe que avale dicha medida y que establezca los parámetros de asistencia para que el Club pueda acatar la misma. Las medidas que se intentan imponer no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico para semejante despojo.

Por lo que se ha definido iniciar las correspondientes acciones legales para protección de los derechos de nuestra Institución, nuestros socios, simpatizantes e hinchas.

Sigamos cuidando nuestro Palacio y nuestro barrio con la responsabilidad de siempre, en casa y con nuestra gente.