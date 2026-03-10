Benjamin Netanyahu, sobre la guerra con Irán: "Les estamos rompiendo los huesos y aún no hemos terminado"

El primer ministro israelí defendió el inicio de la ofensiva junto con Estados Unidos contra el régimen iraní. El ejército israelí intensificó sus operativos contra Hezbolá en el sur del Líbano.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , aseguró que la campaña militar que inició junto a Estados Unidos contra Irán está lejos de terminar: "Les estamos rompiendo los huesos y aún no hemos terminado". A su vez, Donald Trump ratificó que el régimen iraní "no tiene marina, no tiene comunicaciones, no tiene fuerza aérea" .

Irán le respondió a Trump: "Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra"

En las últimas horas, las Fuerzas de Defensa de Israel (DFI) llevaron adelante una ola de ataques contra " activos e instalaciones de almacenamiento de la asociación Al-Quard Al-Hassan, afiliada a Hezbolá en el Líbano" . También "desmantelaron un lanzacohetes de Hezbolá utilizado para disparar hacia Israel".

Durante una visita al Centro Nacional de Mando Sanitario, Haim Katz, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , remarcó: "Nuestra aspiración es que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía; en última instancia, depende de ellos . Pero no hay duda de que, con las medidas tomadas hasta ahora, les estamos rompiendo los huesos y aún no hemos terminado". En esa línea añadió que "ya estamos logrando un cambio serio en el estatus de Israel".

MIRA: Las tropas localizaron y desmantelaron un lanzacohetes de Hezbolá utilizado para disparar hacia Israel durante operaciones en el área del sur del Líbano. Durante la actividad, fue eliminado un terrorista de Hezbolá involucrado en el lanzamiento de ataques hacia Israel. pic.twitter.com/lkeSZGHoSY

Durante la ola de bombardeos, por parte de Israel y Estados Unidos, lograron localizar y eliminar al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, quien fue recientemente sustituido por su hijo Mojtaba.

El presidente estadounidense Donald Trump , brindó una conferencia de prensa en la localidad de Doral, en el estado de Florida, en la que reafirmó sus declaraciones acerca de que la “guerra con Irán está casi terminada” . Estas afirmaciones, realizadas por primera vez hace unas horas en una entrevista con una cadena de noticias, han logrado contener la caída de las bolsas del mundo, arrastradas por el temor a una escalada de los precios del petróleo.

En el encuentro con la prensa, Trump reafirmó la idea que Estados Unidos e Israel “ya cumplieron los objetivos previstos” en las acciones contra Irán y se refirió al escenario que se abre tras la designación de Mojtaba Khamenei como nuevo líder del país.

“La operación es un gran éxito y quiero decirles que el mayor riesgo de este conflicto se acabó hace tres días. Toda la armada de Irán está en el fondo del mar, hemos hundido sus buques de guerra, y ya se le están acabando los drones y los misiles, ya hemos destruido sus fábricas de armamento”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FoxNews/status/2031146087654813749&partner=&hide_thread=false PRESIDENT TRUMP says the US has so far held off on hitting "the most important" targets in Iran: "If we hit them, it's going to take many years for them to be rebuilt, having to do with electricity production and many other things ... We are waiting to see what happens before we… pic.twitter.com/hNCnpI7T1q — Fox News (@FoxNews) March 9, 2026

En relación a la designación del hijo del ayatolá Ali Khamenei (asesinado por EEUU al comienzo de la ofensiva) al frente de Irán, el magnate republicano señaló que “es la perpetuación de los problemas del país” y reclamó una solución “a la venezolana”.

“No quiero a Khamenei ahí, pero me gusta la idea de que su lugar sea ocupado por alguien de allí, como quedó demostrado en Venezuela, donde Delcy (Rodríguez) está haciendo un buen trabajo y es respetada. Recuerden que en Irak despedimos a todo el mundo y lo que pasó en esa ausencia de poder es el surgimiento del Estado Islámico”, sostuvo.

“La fórmula de Venezuela es extraordinaria, hemos recibido ya mucho petróleo que se está refinando en Houston y están en camino 100 millones de barriles más. Es una relación genial, que es beneficiosa tanto para nosotros como para Venezuela”, concluyó.