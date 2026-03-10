Para quienes estén buscando opciones para ahorrar, las colocaciones bancarias siguen ofreciendo retornos previsibles en períodos breves.

Destinar $980.000 a un plazo fijo durante marzo permite conocer desde el inicio cuánto se obtendrá al finalizar el período de inversión. Se trata de una herramienta financiera tradicional que continúa siendo elegida por quienes buscan previsibilidad y bajo nivel de riesgo.

El contexto económico muestra una desaceleración en el ritmo de aumento de precios y tasas que se mantienen relativamente estables. Bajo estas condiciones, las colocaciones bancarias a corto plazo vuelven a aparecer dentro de las estrategias de ahorro de quienes priorizan seguridad frente a alternativas más volátiles.

Las diferencias en el rendimiento final se explican principalmente por el canal elegido para constituir la inversión , ya que muchas entidades financieras ofrecen tasas más competitivas cuando la operación se realiza de forma electrónica.

Si la inversión de $980.000 se realiza en una sucursal bancaria, por ejemplo del Banco Nación, a 30 días, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $16.512,33. De esta manera, el monto total acreditado al finalizar el período será de $996.512,33.

En cambio, cuando la colocación se constituye mediante canales electrónicos, como home banking o su aplicación, la tasa suele ser más alta. Con una TNA del 25,00% y una TEA del 28,08%, los intereses ascienden a $20.136,99. Así, el capital más la ganancia llega a $1.000.136,99 al vencimiento.

La diferencia entre ambas alternativas permite ver el incentivo de los bancos para promover el uso de herramientas digitales, que permiten reducir costos operativos y ofrecer mejores condiciones al cliente.

Banco Nación El beneficio a jubilados es a través de la app Modo de Banco Nación. Redes Sociales

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones para los primeros meses de 2026 ubican el aumento de precios cerca del 2% mensual, un ritmo más moderado en comparación con etapas anteriores. En este contexto, los plazos fijos tienden a situarse cerca de un equilibrio en términos reales.

Las colocaciones realizadas por medios electrónicos, gracias a tasas más altas , muestran un desempeño algo más favorable frente al avance del costo de vida en el corto plazo. Aunque la diferencia con la inflación pueda ser limitada, la posibilidad de renovar el capital junto con los intereses cada mes permite mantener un efecto acumulativo en el tiempo.