Luego de haber sido dado de alta, Luciano Castro habló por primera vez sobre su internación El actor había tomado decisión luego de su escandalosa separación con Griselda Siciliani. "Estoy sanando para mí y para mis hijos", aseguro.







"Pedí ayuda, me interné y estoy sanando", reconoció Luciano Castro.

A casi una semana de haber recibido el alta, Luciano Castro habló por primera vez sobre el difícil momento que atravesó y el motivo por el cual tomó la decisión de internarse, luego de la escandalosa separación de la actriz Griselda Siciliani.

De vuelta al trabajo, para rodar la segunda parte de una serie producida por Sebastián Ortega, El tiempo puede esperar (Netflix), el actor se sinceró al asegurar estar bien: “Pedí ayuda y me dieron ayuda”. “Me interné, es verdad. Estuve en un lugar donde me ayudaron mucho los profesionales”, reconoció en declaraciones al canal América TV.

Por otra parte, Castro indicó que el proceso no fue sencillo y que atravesó momentos muy complejos desde lo emocional. “Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido. Pero lo más importante es que pedí ayuda y me ayudaron”, sostuvo y explicó que decidió buscar ayuda cuando sintió que no podía afrontar la situación solo.

En ese sentido, el galán de telenovelas dejó en claro cuál fue su principal motivación para tomar dicha decisión: “Estoy sanando para mí y para la gente que más me importa y más amo, que son mis hijos”.

Embed Luciano Castro rompió el silencio tras su internación por su adicción al sexo: "Pedí ayuda, me interné y estoy sanando". https://t.co/HI3vQyU0C0 pic.twitter.com/5Ufwuei0WE — MDZ Online (@mdzol) March 9, 2026 Le dieron el alta a Luciano Castro, pero deberá continuar su rehabilitación Luciano Castro recibió el alta, aunque deberá cumplir una serie de medidas para el tratamiento. El actor había tomado la decisión de ingresar el centro para “desintoxicarse”, según indicaron desde su entorno, aunque ahora desde el programa Lape Club Social (AméricaTV) informaron que recibió el “alta transitoria con terapia ambulatoria”. Si bien no deberá estar internado, sí tendrá un seguimiento profesional.

Esto consiste en seguir con controles en los que deberá reportarse regularmente y mantener contacto con el equipo que lo acompaña en su tratamiento. De igual modo, sus allegados detallaron que el alta no implica el cierre definitivo del proceso, por lo que, en caso de que el seguimiento no dé los resultados esperados o si el actor considera que necesita más ayuda, “podría volver a una internación como la que tuvo hasta ahora”. Luciano Castro recibió el alta luego de haber permanecido varios días internado, pero no solo tendrá que cumplir con una serie de requisitos para no abandonar repentinamente el tratamiento, sino que también tiene proyectos en el horizonte que afrontar.