IR A
IR A

Luego de haber sido dado de alta, Luciano Castro habló por primera vez sobre su internación

El actor había tomado decisión luego de su escandalosa separación con Griselda Siciliani. “Estoy sanando para mí y para mis hijos”, aseguro.

Pedí ayuda

"Pedí ayuda, me interné y estoy sanando", reconoció Luciano Castro.

A casi una semana de haber recibido el alta, Luciano Castro habló por primera vez sobre el difícil momento que atravesó y el motivo por el cual tomó la decisión de internarse, luego de la escandalosa separación de la actriz Griselda Siciliani.

La conductora contó el lado B de la soltería y la maternidad.
Te puede interesar:

Sabrina Rojas sorprendió con una revelación sobre Luciano Castro: "Es lo único que extraño"

De vuelta al trabajo, para rodar la segunda parte de una serie producida por Sebastián Ortega, El tiempo puede esperar (Netflix), el actor se sinceró al asegurar estar bien: “Pedí ayuda y me dieron ayuda”. “Me interné, es verdad. Estuve en un lugar donde me ayudaron mucho los profesionales”, reconoció en declaraciones al canal América TV.

Por otra parte, Castro indicó que el proceso no fue sencillo y que atravesó momentos muy complejos desde lo emocional. “Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido. Pero lo más importante es que pedí ayuda y me ayudaron”, sostuvo y explicó que decidió buscar ayuda cuando sintió que no podía afrontar la situación solo.

En ese sentido, el galán de telenovelas dejó en claro cuál fue su principal motivación para tomar dicha decisión: “Estoy sanando para mí y para la gente que más me importa y más amo, que son mis hijos”.

Embed

Le dieron el alta a Luciano Castro, pero deberá continuar su rehabilitación

Luciano Castro recibió el alta, aunque deberá cumplir una serie de medidas para el tratamiento. El actor había tomado la decisión de ingresar el centro para “desintoxicarse”, según indicaron desde su entorno, aunque ahora desde el programa Lape Club Social (AméricaTV) informaron que recibió el “alta transitoria con terapia ambulatoria”. Si bien no deberá estar internado, sí tendrá un seguimiento profesional.

Esto consiste en seguir con controles en los que deberá reportarse regularmente y mantener contacto con el equipo que lo acompaña en su tratamiento. De igual modo, sus allegados detallaron que el alta no implica el cierre definitivo del proceso, por lo que, en caso de que el seguimiento no dé los resultados esperados o si el actor considera que necesita más ayuda, “podría volver a una internación como la que tuvo hasta ahora”.

Luciano Castro recibió el alta luego de haber permanecido varios días internado, pero no solo tendrá que cumplir con una serie de requisitos para no abandonar repentinamente el tratamiento, sino que también tiene proyectos en el horizonte que afrontar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las versiones decían que la pareja se veía en el departamento de ella en Palermo.

Dante Spinetta salió al cruce de los rumores de noviazgo con Griselda Siciliani: "La última vez que la vi..."

La conductora reveló qué pasaría en 2026 con la figura de Telefe.

"No se lo esperan...": Yanina Latorre filtró cuál es el futuro de Susana Giménez en televisión

Griselda Siciliani y Luciano Castro.
play

La reacción de Griselda Siciliani al alta ambulatoria de Luciano Castro: "No..."

Luciano Castro tiene decidido retomar las grabaciones de una serie de Sebastián Ortega

¿Nueva vida? Le dieron el alta a Luciano Castro, pero deberá continuar su rehabilitación

La nueva pareja de Jacob Elordi.

¿De nuevo en pareja? Con quienes estuvo Jacob Elordi y cual es la ex con la que estaría saliendo

últimas noticias

Los distintos Feriados que sucederán en el mes

Decretan feriado para el jueves 19 de marzo en 2026: a qué se debe y quiénes lo celebran

Hace 12 minutos
Tiara Lemos tenía 16 años.

Conmoción en el fútbol argentino: murió una futbolista de Colón

Hace 20 minutos
Alex Caniggia mostró la nueva tendencia en muebles.

Adiós a los muebles tradicionales: la nueva tendencia en decoración que elige Alex Caniggia

Hace 20 minutos
Tigre vs. Vélez, Independiente vs. Unión, Newells vs. Platense y Sarmiento vs. Racing, le darán reanudación al fútbol argentino

Tras el paro, vuelve el fútbol argentino: qué partidos se juegan hoy y el cronograma completo de la 10° fecha

Hace 27 minutos
El cuerpo médico planea otorgarle el alta a comienzos de abril.

Sonríe Chacho Coudet: el referente de River que está más cerca de volver

Hace 27 minutos