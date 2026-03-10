Comenzó el "Gran Hermano de la Conservación": el nuevo streaming de Conicet Investigadores colocaron una cámara para poder ver en tiempo real el crecimiento de "Yupanqui", un pichón de águila coronada, en peligro crítico de extinción, en La Pampa. Por + Seguir en







En el canal de CECARA se puede acceder al streaming en vivo.

Comenzó un nuevo streaming del CONICET y el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA) donde muestran el crecimiento en vivo de un pichón de águila coronada, una especie en peligro de extinción, en La Pampa.

Se puede acceder al streaming directo en el canal de YouTube de CECARA, donde contaron que "en un esfuerzo logístico sin precedentes, un equipo de científicos y voluntarios ha logrado romper las barreras de la distancia para conectar a la sociedad con la naturaleza más pura".

Nido Águila Coronada - Live Stream El águila coronada es una especie en peligro de extinción con menos de 1.000 adultos en libertad en países como Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina. Durante el stream se podrá ver al pichón "ejercitando sus alas frente a los fuertes vientos del caldenal y siendo alimentado por sus padres".

Entre los principales desafíos que tuvieron que atravesar para poder realizar el streaming, desde CECARA contaron que tuvieron que llevar internet y energía a un nido ubicado en "en medio de un paisaje de arbustos y arena".

Para ello trasladaron a pie paneles solares, baterías y equipos de transmisión por zonas de difícil acceso. También instalaron sistemas de comunicación en un área sin cobertura para poder transmitir las 24 horas sin molestar a las aves.