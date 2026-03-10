Escapada fuera del radar en la Costa Atlántica para disfrutar el final del verano

En el sur de la provincia de Buenos Aires, lejos del ruido constante de los grandes centros de la Costa Atlántica, te encontrás con una joya casi desconocida: el pequeño pueblo de Oriente, una alternativa para disfrutar del fin del verano con una escapada tranquila cerca del mar.

La localidad conserva parte de su historia ferroviaria en antiguas estaciones y galpones vinculados al desarrollo del tren en la región; ideal para visitar este final de temporada.

El pueblo se encuentra a unos 25 kilómetros del balneario Marisol, una de las playas más tranquilas de la Costa Atlántica.

Oriente es una localidad rural del partido de Coronel Dorrego que conserva el ritmo pausado típico de los pueblos bonaerenses, con calles serenas, horizontes abiertos y un entorno natural que combina campo, río y la cercanía con la costa atlántica. A pocas horas de viaje desde los principales centros urbanos, el destino invita a bajar el ritmo, caminar sin apuro y reconectar con un paisaje donde el viento, el cielo amplio y los atardeceres marcan el ritmo de la jornada.

El pueblo de Oriente está ubicado en el sur bonaerense, dentro del partido de Coronel Dorrego, una región caracterizada por extensos campos para el agro y localidades de componente rural. Además, se encuentra a 25 kilómetros de Marisol , una de las playas más tranquilas de la Costa Atlántica; a aproximadamente 30 kilómetros de la ciudad cabecera del partido y a cerca de 560 kilómetros de la Buenos Aires.

Su ubicación resulta particular dentro del mapa turístico provincial porque combina dos paisajes muy marcados del sur bonaerense: el ambiente rural del interior y la cercanía con el océano, lo que permite en pocos minutos pasar del campo abierto a la costa.

Uno de los mayores atractivos de la zona es el contacto directo con la naturaleza y la tranquilidad del entorno. Muchos visitantes eligen recorrer los caminos rurales que rodean el pueblo, donde predominan los campos abiertos y el paisaje típico de la provincia.

Entre las actividades más habituales aparecen las caminatas por senderos rurales, los paseos en bicicleta por rutas secundarias de poco tránsito y la pesca en arroyos o sectores cercanos al río. En particular, el entorno del Río Quequén Salado suele convertirse en uno de los puntos más buscados por los viajeros, sobre todo al atardecer, cuando el agua, la arena y el viento componen uno de los paisajes más característicos de la región.

La cercanía con Marisol también permite sumar jornadas de playa en un balneario que conserva un perfil mucho más tranquilo que otros destinos de la costa. A esto se agregan visitas a estancias rurales donde se puede conocer de cerca la vida de campo y degustar productos regionales. El pasado ferroviario del pueblo también forma parte del paisaje local, con antiguas estaciones y galpones que recuerdan el papel que tuvo el tren en el desarrollo de la región.

Cómo llegar a Oriente

Para quienes viajan desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto en auto suele demandar algo más de seis horas. El recorrido más habitual consiste en tomar la Ruta Nacional 3 en dirección sur hasta la zona de Coronel Dorrego y luego empalmar con la Ruta Provincial 85. Desde allí, las señalizaciones conducen directamente hasta el pueblo, cuyo acceso es sencillo y forma parte del circuito emergente de turismo rural del sur bonaerense.