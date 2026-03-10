10 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Escapada fuera del radar en la Costa Atlántica para disfrutar el final del verano

Poco visitado y muy prometedor, este destino de Coronel Dorrego combina dos paisajes típicos para el descanso bonaerense: el campo y el mar.

Por
Descubrí Oriente

Descubrí Oriente, el pueblo rural de la Costa Atlántica ideal para despedir el verano.  

Municipalidad de Coronel Dorrego

  • Oriente es una pequeña localidad rural ubicada en el partido de Coronel Dorrego, en el sur de la provincia de Buenos Aires.

  • El pueblo se encuentra a unos 25 kilómetros del balneario Marisol, una de las playas más tranquilas de la Costa Atlántica.

  • En los alrededores de Oriente se pueden realizar caminatas rurales, paseos en bicicleta y actividades de pesca cerca del Río Quequén Salado.

  • La localidad conserva parte de su historia ferroviaria en antiguas estaciones y galpones vinculados al desarrollo del tren en la región; ideal para visitar este final de temporada.

En el sur de la provincia de Buenos Aires, lejos del ruido constante de los grandes centros de la Costa Atlántica, te encontrás con una joya casi desconocida: el pequeño pueblo de Oriente, una alternativa para disfrutar del fin del verano con una escapada tranquila cerca del mar.

Estos dos destinos tradicionales del turismo cordobés ofrecen una naturaleza muy buscada por los turistas.
Te puede interesar:

Conocé Córdoba en marzo 2026: 2 lugares para visitar después de los días de extremo calor

Oriente es una localidad rural del partido de Coronel Dorrego que conserva el ritmo pausado típico de los pueblos bonaerenses, con calles serenas, horizontes abiertos y un entorno natural que combina campo, río y la cercanía con la costa atlántica. A pocas horas de viaje desde los principales centros urbanos, el destino invita a bajar el ritmo, caminar sin apuro y reconectar con un paisaje donde el viento, el cielo amplio y los atardeceres marcan el ritmo de la jornada.

oriente - coronel dorrego
Oriente

Oriente

Dónde queda Oriente

El pueblo de Oriente está ubicado en el sur bonaerense, dentro del partido de Coronel Dorrego, una región caracterizada por extensos campos para el agro y localidades de componente rural. Además, se encuentra a 25 kilómetros de Marisol, una de las playas más tranquilas de la Costa Atlántica; a aproximadamente 30 kilómetros de la ciudad cabecera del partido y a cerca de 560 kilómetros de la Buenos Aires.

Su ubicación resulta particular dentro del mapa turístico provincial porque combina dos paisajes muy marcados del sur bonaerense: el ambiente rural del interior y la cercanía con el océano, lo que permite en pocos minutos pasar del campo abierto a la costa.

Qué puedo hacer en Oriente

Uno de los mayores atractivos de la zona es el contacto directo con la naturaleza y la tranquilidad del entorno. Muchos visitantes eligen recorrer los caminos rurales que rodean el pueblo, donde predominan los campos abiertos y el paisaje típico de la provincia.

oriente - coronel dorrego (1)
Oriente

Oriente

Entre las actividades más habituales aparecen las caminatas por senderos rurales, los paseos en bicicleta por rutas secundarias de poco tránsito y la pesca en arroyos o sectores cercanos al río. En particular, el entorno del Río Quequén Salado suele convertirse en uno de los puntos más buscados por los viajeros, sobre todo al atardecer, cuando el agua, la arena y el viento componen uno de los paisajes más característicos de la región.

La cercanía con Marisol también permite sumar jornadas de playa en un balneario que conserva un perfil mucho más tranquilo que otros destinos de la costa. A esto se agregan visitas a estancias rurales donde se puede conocer de cerca la vida de campo y degustar productos regionales. El pasado ferroviario del pueblo también forma parte del paisaje local, con antiguas estaciones y galpones que recuerdan el papel que tuvo el tren en el desarrollo de la región.

Cómo llegar a Oriente

Para quienes viajan desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto en auto suele demandar algo más de seis horas. El recorrido más habitual consiste en tomar la Ruta Nacional 3 en dirección sur hasta la zona de Coronel Dorrego y luego empalmar con la Ruta Provincial 85. Desde allí, las señalizaciones conducen directamente hasta el pueblo, cuyo acceso es sencillo y forma parte del circuito emergente de turismo rural del sur bonaerense.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La capital uruguaya comparte con la ciudad porteña múltiples rasgos culturales.

Este es el famoso destino de Uruguay que comparan con la "antigua Buenos Aires" y es perfecto para una escapada de fin de semana

Se encuentra lo suficientemente apartado de las ciudades más grandes.

Turismo en Argentina: el tesoro escondido en el centro del país con postales únicas

Esta es la feria más elegida por los turistas para visitar en Buenos Aires

Arte callejero, historia y mucha cultura: esta es la feria más elegida por los turistas para visitar en Buenos Aires

Lo que debés saber sobre la VTV y la multa en marzo 2026.

Qué monto alcanza la multa por la VTV vencida y qué pasa si te detienen sin actualizarla

Qué pueblos se destacan en Uruguay para visitar y tienen pocos habitantes.

Los más ocultos y pequeños: estos pueblos de Uruguay no son tan conocidos y proponen una escapada distinta

Es reconocido a nivel nacional como el lugar donde nació José de San Martín.

El pueblito de Argentina de calles tranquilas y casas de estilo colonial que está bueno visitar para conocer la historia

Rating Cero

Muni Seligmann contó el accidente doméstico que tuvo con su bebé.

El desgarrador relato de Muni Seligmann: "Mi bebé se cayó del cambiador y se fracturó el cráneo"

En esta edición de Gran Hermano se implemetará la metodolgía Derecho A Réplica

Santiago del Moro confirmó el ingreso de una persona para el "Derecho a Réplica": de qué se trata

La segunda entrega de los trolls está en el Top 3 de Netflix.
play

Puro canto y personajes entrañables: cuál es la película ideal para toda la familia que llegó a Netflix

Danelik hizo la compra semanal y encargó casi 40 kilos de morrones

A lo Martín Pepa: Danelik tuvo un tremendo error en la compra semanal de Gran Hermano

Iúdica se cruzó con Bottero.

Mariano Iúdica escupió a un conductor de streaming en una entrevista: "Te cagaría a trompadas"

Luego de la salida de Tomy, Santiago del Moro anunció que todos los participantes quedaron en placa para la próxima gala de eliminación

Tras la polémica Placa Planta, Gran Hermano 2026 implementa un cambio radical en sus nominaciones

últimas noticias

Muni Seligmann contó el accidente doméstico que tuvo con su bebé.

El desgarrador relato de Muni Seligmann: "Mi bebé se cayó del cambiador y se fracturó el cráneo"

Hace 10 minutos
Colapinto estuvo manejando una lancha e intentó pasar bajo de un puente, pero calculó mal la altura.

No pudo contener la risa: el insólito choque de Colapinto durante un distendido paseo en China

Hace 24 minutos
La Policía de la Ciudad forma parte de los operativos en el derrumbe de Parque Patricios.

Derrumbe en Parque Patricios: la Ciudad garantizó el alojamiento a los vecinos afectados

Hace 34 minutos
La guerra en Medio Oriente dispara el petróleo y suben los precios de los pasajes aéreos

Por la guerra en Medio Oriente suben los precios de los pasajes aéreos

Hace 44 minutos
Javier Milei junto a Jamie Dimon. 

El elogio del CEO de JP Morgan a Milei: "Tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país"

Hace 48 minutos