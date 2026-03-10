Video: se incendió una fábrica de bicicletas en Barracas

Un incendio se desató durante las primeras horas de este martes en una fábrica de bicicletas situada en el barrio porteño de Barracas. El fuego fue controlado por los bomberos y, según informaron fuentes oficiales, no se registraron personas heridas.
El hecho se generó en la intersección de la calle Herrera y la avenida Suárez, en un establecimiento identificado como Mario A. Zamponi y Cia. El lugar funciona tanto como comercio de bicicletas como taller de fabricación y reparación.
Tras el alerta que habría brindado un vecino, llegaron los Bomberos de la Ciudad, que al llegar comprobaron que el fuego se desarrollaba en el contrafrente del edificio, específicamente en un depósito vinculado al local comercial.
De acuerdo con la información oficial, el incendio afectó en primer término un ambiente de aproximadamente cinco por tres metros y unos 2,8 metros de altura, donde se guardaban distintos elementos relacionados con la actividad de la bicicletería.
El foco principal se localizó en un patio semicubierto utilizado como depósito, de unos cuatro por cuatro metros, donde había gran cantidad de bicicletas y repuestos. Las llamas se concentraron sobre bicicletas, un grupo electrógeno y caucho de ruedas. El fuego fue extinguido y los bomberos continuaban realizando tareas de ventilación y enfriamiento del área, sin que se registraran daños en propiedades vecinas ni personas lesionadas.