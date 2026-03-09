El padre de Ian Lucas se metió en el conflicto y arremetió contra Evangelina Anderson: "Que no lo deje como un bolu..." El padre del influencer salió a bancar a su hijo y opinó sobre la relación sentimental que mantuvo con la modelo y ex compañera de MasterChef celebrity. "Él es puro sentimiento, puro corazón", expresó sobre su hijo. + Seguir en







Evangelina Anderson negó su romance con Ian Lucas. Captura de pantalla

El romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson terminó de la peor manera: ella lo negó públicamente y el influencer quedó con el corazón roto. Para sumar más tensión al episodio, el padre del ex participante de MasterChef habló con los medios y defendió a su hijo, a quien describió como "puro corazón". Además, apuntó contra la modelo con una frase tajante: "Que no lo deje como un boludo."

Luego de que Evangelina asegurara que el vínculo que tuvo con Ian Lucas fue sólo una relación de trabajo, Gustavo, el padre del joven influencer decidió romper el silencio y habló con Intrusos (América) y dio su versión de lo ocurrido. “Sé que él es puro sentimiento, puro corazón y si realmente pasó algo, en todo momento creo que cuidó a la otra persona. Ahora, del otro lado vi un poquito que lo ninguneaban o que lo escondían”, arremetió contra la ex bailarina.

Pero si al episodio entre los ex participantes le faltaba sabor, Gustavo fue más allá y se animó a compartir cómo vivió él y su familia todo este proceso: “Si sintió algo con esta chica, creo que está todo bien”. Y continuó: “Pero él en algún momento le paró un poco el carro y se sintió como ‘no soy ningún pendejo’. Y creo que pusieron una puesta a punto al decir ‘acá está Ian, soy este y no jueguen conmigo porque no da’. En todo momento se manejó como un caballero”, se sinceró frente a la cámara.

evangelina anderson + ian lucas “Yo creo que Iancito en la situación que está hoy en día no creo que necesite relevancia con esto de esta pareja. Si con esta chica en su momento pasó algo y no lo puede blanquear, qué sé yo, Ian creo que va a seguir su otro camino y va a estar todo bien. Creo que chicas no le van a faltar, es muy lindo”, sostuvo cómplice un padre visiblemente orgulloso del éxito de su hijo.

Asimismo, Gustavo dejó ver que entre su hijo y Anderson hubo más que seducción frente a las cámaras. “Sé que hubo idas, vueltas ahí a la casa de Ian, que no es solo como que dicen el pibe se enamoró. Sé que del otro lado también hubo un flechazo”, afirmó y puso en duda las recientes declaraciones de la modelo.

Por último se refirió a la actitud de Ian en redes sociales: “Si la dejó de seguir debe ser porque le golpeó un poquito el sentimiento y creo que a cualquiera le puede llegar a pasar”, reflexionó Gustavo. Y, en un cierre que combina protección paterna y realismo, subrayó: “Si no lo supieron valorar en su momento, es así. Por algo se cortó con un dejar de seguir y ya está. En lo que es el amor, quizás se terminó y bueno. Sí se respeta a Evangelina por toda la situación que está pasando y la entiendo, pero tampoco que lo deje como un boludo a mi hijo”.