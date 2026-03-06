6 de marzo de 2026 Inicio
Revelaron los últimos chats de la peluquera que se quitó la vida tras sufrir una estafa millonaria

Tres mujeres la engañaron con una "limpieza espiritual" y le sustrajeron $14 millones. "Mari, ¿por qué no me contestan? Yo confié en ustedes. ¿Me mintieron?", reclamó por WhatsApp Merlín Díaz.

Merlín Díaz fue estafada por tres mujeres que le ofrecieron una limpieza espiritual.

Merlín Díaz fue estafada por tres mujeres que le ofrecieron una "limpieza espiritual".

Instagram: @merlin_emyli

Se conocieron los mensajes que Merlín Díaz, la peluquera que se suicidó tras un millonario robo, envió por WhatsApp a sus estafadoras. La joven de 30 años mantuvo contacto con tres mujeres que le prometieron una sanación espiritual en su local. "Estaba tan bien y llegaron ustedes, malditas", escribió. El crudo mensaje forma parte del material probatorio que revela cómo el engaño derivó en una drástica decisión.

Todo comenzó el pasado 15 de enero, cuando las acusadas ingresaron al comercio ubicado en Ingeniero Budge para atenderse. En esas charlas, Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanich y María Silvia Mitrovich manipularon a Díaz con falsas creencias: las mujeres le aseguraron que un "trabajo malicioso" impedía el progreso económico de su negocio.

Estafa peluquera 6-3-26
Las estafadaras fueron registradas por las cámaras del local de Merlín Díaz.

Las estafadaras fueron registradas por las cámaras del local de Merlín Díaz.

A pesar de las advertencias de su marido, la joven continuó el vínculo con las supuestas videntes en secreto. "Ya necesito liberarme de todo. Quiero estar tranquila, en paz. Y sacarme de una vez todo este mal que tengo", escribió Merlín a una de las sospechosas involucradas. Ella buscaba una solución mágica.

Merlín confió su dinero a sus clientas y todo quedó registrado en los chats que hoy forman parte de la causa. "Siempre que vengan, serán muy bien recibidas y muy bien atendidas en este local. Después, cuando terminemos todo, haremos un recuerdo para cada una", envió la víctima a través de WhatsApp.

El 20 de enero, las implicadas regresaron al establecimiento para retirar la suma de $14 millones en efectivo. Según el relato judicial, el dinero volvería a manos de su dueña una vez concretado el rito. Sin embargo, las estafadoras desaparecieron con el botín y cortaron todo tipo de comunicación.

Al notar la falta de respuesta, la mujer envió advertencias desesperadas ante el silencio de las mujeres involucradas en la estafa. "Mari, ¿por qué no me contestan? Yo confié en ustedes. ¿Me mintieron?", reclamó. "Yo las voy a esperar hasta las 19. Si no llegan, van a cargar con mi vida", señaló la peluquera. Luego sumó: "Si me llega a pasar algo, ustedes serán las culpables".

Minutos antes de ingerir ácido muriático, la joven grabó un video y redactó una carta para señalar a las responsables. "Mire señora, por su culpa mire lo que voy a hacer ahora", le dijo a una de ellas. "Estaba tan tranquila. Estaba tan bien y llegaron ustedes, malditas", arremetió entre lágrimas. "Las gitanas son las culpables. Me robaron toda mi vida, me robaron mi plata", confesó mientras enfocaba la botella de veneno.

El fiscal Ignacio Torrigino ordenó la detención inmediata de las tres sospechosas, quienes utilizaron identidades falsas durante el proceso. Según informó Diario Conurbano, las cámaras de seguridad del local permitieron identificar a las prófugas tras el trágico fallecimiento. La policía busca intensamente a las autoras de este fraude fatal.

