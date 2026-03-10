10 de marzo de 2026 Inicio
Se profundiza la crisis en la empresa de lácteos Verónica: denuncian meses sin cobrar y tambalean 700 empleos

La firma le pidió a empleados de la planta de Boulogne que no se presenten a trabajar y anunció que pagará solo el 50% de los salarios durante 60 días. Denuncian que hace tres meses no cobran como corresponde y reclaman definiciones sobre el futuro de la histórica firma.

Dramática situación en Lácteos Verónica: trabajadores denuncian meses sin cobrar y temen por 700 empleos

La crisis en Lácteos Verónica escaló en los últimos días y dejó a cientos de trabajadores en una situación límite. Empleados de la planta de Boulogne recibieron un telegrama en el que la empresa les pidió que no se presenten a trabajar y les comunicó que durante los próximos 60 días abonará solo el 50% de los salarios.

Detrás de esa decisión hay un problema que, según denuncian los trabajadores, ya se arrastra desde hace meses. Aseguran que llevan tres meses sin cobrar los sueldos completos, que aún no percibieron los aguinaldos y que el último recibo salarial que recibieron consistió en dos pagos que, sumados, apenas alcanzaron los 58 mil pesos.

“La situación es angustiante. Vivimos en incertidumbre porque más allá de los sueldos que nos deben hay mucho silencio de parte de la empresa. Lo que queremos es conservar los puestos de trabajo. Verónica es una empresa emblemática con buenos productos que tienen que volver a las góndolas y los trabajadores conservar nuestros puestos”, señaló Ariel, uno de los empleados, en diálogo con C5N desde la puerta de la planta.

El trabajador reclamó además una definición clara sobre el futuro de la compañía: “Queremos una respuesta concreta y fehaciente sobre qué rumbo va a tomar la empresa”.

La preocupación no se limita a Buenos Aires. Según relatan los propios empleados, el mismo escenario se replica en las plantas que la firma tiene en el interior de Santa Fe, en localidades como Totoras, Lehmann y Suardi. En total, advierten que cerca de 700 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, podrían quedar en riesgo.

“Detrás de los trabajadores están las familias que la están pasando muy mal. No tenemos recursos, muchos viven de prestado o están quemando sus ahorros. Tenemos compañeros que hacen changas para poder llevar algo a la casa”, contó Ariel.

Fundada en 1923, Lácteos Verónica es una de las firmas históricas del sector lácteo argentino. En su mejor momento logró posicionar una amplia variedad de productos en el mercado nacional, con presencia fuerte en las góndolas de supermercados.

Jesús, otro de los empleados, resume esa historia en primera persona: “Hace 27 años que trabajo acá. Mi hijo tenía dos años cuando entré. Yo crié a mis hijos con Verónica. La empresa siempre creció e invirtió; la cantidad de productos que se fueron sacando con los años es infinita”.

Sin embargo, la crisis ya empezó a sentirse puertas adentro. “Acá había 20 muchachos de custodia que eran ayudantes de chofer. Ellos fueron los primeros que quedaron afuera y compañeros de los depósitos tuvieron que salir a trabajar en los camiones”, relató.

El impacto también alcanzó a quienes dependen indirectamente de la empresa. “Los distribuidores de Verónica ya empezaron a irse. La gente está muy perjudicada por la situación”, agregó.

Por ahora, la compañía no anunció un cierre formal de sus operaciones. Según transmitieron a los trabajadores, la empresa asegura estar trabajando “día y noche” para encontrar una salida a la crisis.

