Se adelanta el otoño en Buenos Aires: bajan las temperaturas y habrá lluvias el fin de semana

Después del calor, un frente de tormenta traerá mínimas más frescas y ráfagas que pueden alcanzar los 50 km/h. Qué anticipa el pronóstico para los próximos días.

Se espera un fin de semana con lluvias en la Ciudad y provincia de Buenos Aires.

Después de una semana de calor y humedad, se adelantará la llegada del otoño al Área Metropolitana de Buenos Aires. A medida que avanzó el jueves, el cielo se llenó de nubes y, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias comenzarán durante la noche. La precipitación estará acompañada por una pronunciada baja de las temperaturas.

De acuerdo al pronóstico oficial, se espera que las lluvias comiencen de manera tenue entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, mientras se incrementan las ráfagas de viento y se siente una notable baja de la temperatura.

El viernes lloverá durante todo el día con intervalos de actividad eléctrica hasta la tarde, mientras que a la noche tan solo habrá lloviznas aisladas. La temperatura máxima será de 26° y la mínima se ubicará en torno a los 19°.

La inestabilidad en la Ciudad y provincia de Buenos Aires continuará a lo largo del sábado, con lluvias y lloviznas aisladas hasta el mediodía, cuando finalmente comience a escampar y hacia la noche el cielo empiece a despejarse.

El domingo se encontrará mayormente despejado. De esta manera, con la lluvia y la baja de temperatura, el verano comienza a despedirse para darle paso a un otoño que, para este año, se hará presente dos semanas antes

Pronóstico extendido para Buenos Aires: cómo seguirá el clima

En Buenos Aires se espera un cambio en las condiciones del tiempo durante los próximos días, marcado por el ingreso de un frente frío que traerá lluvias, viento y un descenso de la temperatura que hará sentir un clima más otoñal en plena transición del verano.

El jueves se presentará con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias y chaparrones hacia la tarde y la noche, con una temperatura que irá de 19 a 26 grados y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h. El viernes continuará la inestabilidad con lluvias y tormentas aisladas durante buena parte del día, mientras que la temperatura se mantendrá templada, entre 19 y 25 grados.

image

Tras el paso del frente frío, el fin de semana llegará con una mejora en las condiciones del tiempo, pero con aire más fresco: el sábado se espera cielo entre nublado y parcialmente nublado, con mínima de 17 y máxima de 23 grados, y el domingo continuará estable, con temperaturas que oscilarán entre 16 y 23 grados.

Así, el descenso térmico y las mañanas más frescas reforzarán la sensación de que el otoño se adelantó en la ciudad. El lunes, en tanto, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura volverá a subir levemente, con una mínima de 19 y una máxima cercana a los 26 grados.