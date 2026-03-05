6 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Se adelanta el otoño en Buenos Aires: bajan las temperaturas y habrá lluvias el fin de semana

Después del calor, un frente de tormenta traerá mínimas más frescas y ráfagas que pueden alcanzar los 50 km/h. Qué anticipa el pronóstico para los próximos días.

Por
Se espera un fin de semana con lluvias en la Ciudad y provincia de Buenos Aires.

Se espera un fin de semana con lluvias en la Ciudad y provincia de Buenos Aires.

Después de una semana de calor y humedad, se adelantará la llegada del otoño al Área Metropolitana de Buenos Aires. A medida que avanzó el jueves, el cielo se llenó de nubes y, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias comenzarán durante la noche. La precipitación estará acompañada por una pronunciada baja de las temperaturas.

Los celulares sí están permitidos en los recreos
Te puede interesar:

La Ciudad prohibió el uso de celulares en las escuelas secundarias

De acuerdo al pronóstico oficial, se espera que las lluvias comiencen de manera tenue entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, mientras se incrementan las ráfagas de viento y se siente una notable baja de la temperatura.

El viernes lloverá durante todo el día con intervalos de actividad eléctrica hasta la tarde, mientras que a la noche tan solo habrá lloviznas aisladas. La temperatura máxima será de 26° y la mínima se ubicará en torno a los 19°.

La inestabilidad en la Ciudad y provincia de Buenos Aires continuará a lo largo del sábado, con lluvias y lloviznas aisladas hasta el mediodía, cuando finalmente comience a escampar y hacia la noche el cielo empiece a despejarse.

El domingo se encontrará mayormente despejado. De esta manera, con la lluvia y la baja de temperatura, el verano comienza a despedirse para darle paso a un otoño que, para este año, se hará presente dos semanas antes

Pronóstico extendido para Buenos Aires: cómo seguirá el clima

En Buenos Aires se espera un cambio en las condiciones del tiempo durante los próximos días, marcado por el ingreso de un frente frío que traerá lluvias, viento y un descenso de la temperatura que hará sentir un clima más otoñal en plena transición del verano.

El jueves se presentará con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias y chaparrones hacia la tarde y la noche, con una temperatura que irá de 19 a 26 grados y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h. El viernes continuará la inestabilidad con lluvias y tormentas aisladas durante buena parte del día, mientras que la temperatura se mantendrá templada, entre 19 y 25 grados.

image

Tras el paso del frente frío, el fin de semana llegará con una mejora en las condiciones del tiempo, pero con aire más fresco: el sábado se espera cielo entre nublado y parcialmente nublado, con mínima de 17 y máxima de 23 grados, y el domingo continuará estable, con temperaturas que oscilarán entre 16 y 23 grados.

Así, el descenso térmico y las mañanas más frescas reforzarán la sensación de que el otoño se adelantó en la ciudad. El lunes, en tanto, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura volverá a subir levemente, con una mínima de 19 y una máxima cercana a los 26 grados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Chacabuco, el destino bonaerense perfecto a dos horas de CABA. 

Está cerca de Buenos Aires y es un destino "anti estrés" perfecto para marzo 2026

La conductora agradeció el amor de sus colegas y seguidores tras sufrir un ACV.

Daniela Ballester, tras el ACV y antes de su vuelta a la televisión: "La vida te cambia en un segundo"

play

Tras el derrumbe en Parque Patricios las familias exigieron "una respuesta" a los responsables

Gilberto Gil se despide de la Argentina con un show en el Movistar Arena.

Gilberto Gil se despide de la Argentina y suma a Kevin Johansen como invitado en el Movistar Arena

Luján, naturaleza y río a minutos de la capital.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que tiene espacios verdes a la vera del río

Derrumbe en el complejo habitacional Estación Buenos Aires en Parque Patricios.

Jorge Macri se comprometió con los damnificados del derrumbe en Parque Patricios: "Vamos a garantizar su alojamiento"

Rating Cero

Yanina Latorre afirmó que Pampita cerraría, en estos días, un abultado contrato para conducir un ciclo en TV Pública. 

Yanina Latorre aseguró que Pampita conducirá un programa en la TV Pública por una cifra millonaria

La conductora explotó de furia tras la traición de su panelista que negaba el romance.

Yanina Latorre reveló el romance oculto de Evangelina Anderson: "Nos mintieron todo el año"

Emilia Attias, en un momento del filme dirigido por Leo Damario.
play

Llega a los cines Sólo Fanáticos, la sorprendente y real historia de una creadora de contenidos en Only Fans

Harry Styles en el velorio de Liam Payne.
play

Harry Styles compartió su dolor por Liam Payne: "Es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a vos"

La frase del Diez usada por el padre de Homs se hizo viral en redes.

"Que la chup...": el padre de Camila Homs lanzó un duro comentario contra Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Gerardo Romano está haciendo temporada en Mar del Plata.

Quisieron hacerle el "cuento del tío" a Gerardo Romano y casi pierde u$s55.000: "Me creí todo"

últimas noticias

Yanina Latorre afirmó que Pampita cerraría, en estos días, un abultado contrato para conducir un ciclo en TV Pública. 

Yanina Latorre aseguró que Pampita conducirá un programa en la TV Pública por una cifra millonaria

Hace 1 hora
El naufragio del submarino ARA San Juan dejó 44 tripulantes fallecidos en 2017.

Juicio por el ARA San Juan: el excomandante Claudio Villamide aseguró que "el buque podía navegar en forma segura"

Hace 1 hora
La policía de Rosario en un operativo en Melincué al 6100, tras la balacera a una barbería que dejó un bebé muerto. 

Horror en Rosario: mataron a un bebé de un año y medio durante una balacera

Hace 2 horas
Se espera un fin de semana con lluvias en la Ciudad y provincia de Buenos Aires.

Se adelanta el otoño en Buenos Aires: bajan las temperaturas y habrá lluvias el fin de semana

Hace 2 horas
El A526 de Franco Colapinto no tuvo el rendimiento esperado en la P1.

Colapinto finalizó 16° en la primera práctica libre del GP de Australia

Hace 2 horas