Escándalo en Gran Hermano: denuncian "torturas" y "tratos inhumanos" en la casa

La polémica se centra en las dinámicas de aislamiento extremo y privación que, según los denunciantes, vulneran los derechos fundamentales de los participantes.

El universo de Gran Hermano se encuentra sacudido por una denuncia sin precedentes. Lo que comenzó como un juego de convivencia y estrategia escaló a los tribunales bajo acusaciones de "tortura" y "tratos inhumanos" .

El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil inició una investigación formal contra la producción del programa de su país, alegando que ciertas pruebas y dinámicas de la casa cruzan la frontera del entretenimiento para convertirse en violencia física y psicológica.

El caso surge a partir de “relatos de episodios convulsivos” protagonizados por un participante “durante una prueba de resistencia” de la temporada actual del programa, según detalla el comunicado oficial. La edición de GH Brasil 2026 que comenzó en enero elevó la apuesta ofreciendo el mayor premio en la historia del formato a nivel mundial.

Los participantes juegan por una cifra histórica de 5,4 millones de reales y, como en todos los países, deben sortear distintas pruebas que establece la producción mientras permanecen en la casa. Sin embargo, algunos "desafíos" del programa brasileño están siendo gravemente cuestionados, y hasta incluso comparados con prácticas de tortura.

El foco principal de la denuncia es la dinámica conocida como el "cuarto blanco" . Según el MPF, someter a los participantes a un aislamiento total en un espacio reducido, con iluminación monótona y privación de estímulos sensoriales durante periodos prolongados, constituye una forma de castigo que atenta contra la integridad mental.

En enero, una participante se desmayó tras permanecer más de 100 horas al interior de ese cuarto. En una carta dirigida al MPF, la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, manifestó que “guarda semejanza” con los métodos de torturas implementadas durante la última dictadura militar de Brasil, que se extendió desde 1964 hasta 1985.

GH BRASIL

La justicia argumenta que estas prácticas no solo ponen en riesgo la salud de los concursantes, sino que también promueven la "normalización del sufrimiento ajeno" como un espectáculo televisivo. El documento presentado destaca privación del sueño y alimentación, cuestionando las pruebas que obligan a los participantes a permanecer despiertos o sin comer de manera adecuada para generar irritabilidad. También, subraya que el formato fomenta un ambiente de hostilidad que puede derivar en traumas psicológicos a largo plazo.

"La normalización del sufrimiento como forma de espectáculo es incompatible con los objetivos fundamentales de la República", señala una de las frases más contundentes del informe. La investigación busca determinar si existe una responsabilidad penal por parte de la cadena televisiva y la productora al diseñar desafíos que comprometan la dignidad humana.

Por su parte, la producción de GH Brasil respondió en un documento a las acusaciones del MPF, informando que las grabaciones cuentan con “acompañamiento psicológico y psiquiátrico permanente”. Sobre el caso del participante denunciante que sufrió episodios convulsivos, afirmaron que fue llevado a un centro médico en dos oportunidades.