En medio del conflicto con el Medio Oriente, cuánto cuesta la nafta en Argentina Los precios del combustible se vieron afectados en las estaciones de servicio del país a causa del conflicto en el estrecho de Ormuz y el encarecimiento del precio del barril de crudo. Ya hay nuevos valores para el litro, tras los aumentos de marzo. Por + Seguir en







¿Cuánto cuesta la nafta? Redes sociales

En medio del conflicto en el Medio Oriente, el precio del combustible se vio afectado en Argentina y ya quedó impactado en los surtidores de las estaciones de servicio en el país. ¿Cuánto cuesta el litro de nafta y gasoil?

El valor se rige por el precio internacional del Brent, la cotización del dólar, el precio de los biocombustibles para mezcla y los impuestos internos (ICLy IDC), que siguen postergados con mínimas aplicaciones.

El repunte se produce tras el bombardeo de Israel a refinerías en Irán y el cierre casi total del Estrecho de Ormuz, lo que disparó la tensión en los mercados energéticos a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la suba del precio del barril del petróleo tras iniciar la guerra contra Irán es "un pequeño precio a pagar" por garantizar la seguridad de su país y del mundo.

Surtidores nafta gasoil estación de servicio combustibles Télam El exsecretario de Energía, Daniel Montamat, explicó en Surtidores que el barril de referencia internacional superó los u$s100 y, aunque ese valor no se traslada automáticamente al mercado interno, tiene variaciones del crudo al mercado local de manera parcial y gradual.

Con este nuevo incremento en las últimas semanas, la suba moderada en la nafta y el gasoil tendrá un impacto: la súper cuesta alrededor de $1.777 por litro, según cada ubicación, mientras que la Premium se ubica cerca de $1.880. En el caso del gasoil común cuesta alrededor de $1.850 y el gasoil euro $2.060 por litro. En el marco de este aumento, el presidente de YPF, Horacio Marín, escribió este lunes en su cuenta de X: "Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición". YPF no va a generar cimbronazos en los precios de los combustibles. Somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores". Empresa por empresa, cuánto promedian los precios del combustible en las estaciones de servicio de Argentina YPF Super: $1.717

Premium: $1.881

Gasoil: $1.768

Euro: $1.966 Shell Super: $1.833

Premium: $2.034

Gasoil: $1.975

Euro: $2.148 Axion Super: $1.783

Premium: $2.009

Gasoil: $1.809

Euro: $2.019