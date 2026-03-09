Lunes clave en la Casa de Gran Hermano: quién abandonará la casa tras un domingo de desafíos Hoy dejará el reality uno de los participantes de la Generación Dorada. Quién será el segundo hermanito que quedará fuera de competencia. + Seguir en







Placa Planta: hoy se define la salida de uno de los siete nominados. Redes sociales

La tensión crece minuto a minuto dentro de la Casa de Gran Hermano. Hoy abandonará la casa uno de los participantes de la Generación Dorada y todo apunta a que esta gala de eliminación será una de las más intensas de la temporada, con porcentajes ajustados y una carga emocional que promete dejar huella en los jugadores y en el público.

El misterio se resolverá en cuestión de horas, mientras las redes sociales hierven con pronósticos y debates encendidos. Santiago del Moro será el encargado de pronunciar el veredicto que todos esperan: quién deberá atravesar la puerta principal y abandonar la casa más famosa del país.

Tras un domingo distinto, marcado por un desafío actoral de los participantes, los siete nominados aguardan con expectativa la decisión del público en una noche decisiva para la competencia televisiva. El cambio de reglas sorprendió a los seguidores: tradicionalmente las valijas se realizaban los domingos, pero esta vez la producción de Telefe decidió que el momento clave sea esta noche, desde las 22:15, cuando se conocerá quién abandona la casa más famosa del país.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gran Hermano (@granhermanoar) Los participantes en placa ganaron así 24 horas adicionales de permanencia, tiempo que aprovecharon para intentar recomponer su imagen o fortalecer alianzas estratégicas. En paralelo, el público dispuso de un día más para emitir su voto y definir el destino de los integrantes de la llamada 'Placa Planta'.

La estrategia de mover la gala al lunes busca encender la pantalla en el inicio de la semana y quedarse con el público que sigue Masterchef. Además, busca disputar la atención frente a los grandes estrenos televisivos. Al trasladar la tensión a la jornada laboral, el reality apuesta a mantener cautiva a la audiencia en su franja estelar.

La noche anterior, los participantes se enfrentaron a un desafío creativo que redujo por un momento el nivel de conflicto: protagonizaron sketches que mostraron su costado más divertido. Pero hoy la calma se desvanece porque la tensión vuelve a imponerse con la inminente eliminación y la despedida de uno de los jugadores, en una noche que promete emociones intensas y un clima de incertidumbre dentro de la casa.