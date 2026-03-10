IR A
Está en Netflix y tiene solo 2 capítulos: una docuserie que te deja los pelos de punta

Un caso ocurrido en España expone la búsqueda de una familia y la pista que llevó a un sospechoso con un historial estremecedor.

El docuserie de Netflix sobre el caso real de Esther Estepa en España.

Las producciones inspiradas en crímenes reales se consolidaron como uno de los contenidos más elegidos dentro del catálogo de Netflix. En los últimos años, el género de las docuseries policiales ganó protagonismo en la plataforma gracias a historias que reconstruyen investigaciones complejas a partir de testimonios, archivos y material documental.

En ese contexto, el servicio de streaming incorporó recientemente El asesino de TikTok, una producción española que aborda un caso que generó fuerte impacto mediático. La serie se compone de dos episodios, de 40 y 55 minutos, dirigidos por Héctor Muniente.

La historia se centra en la desaparición de una mujer en España en 2023 y en la búsqueda de respuestas por parte de su familia. Con el avance de la investigación, el caso reveló conexiones inesperadas con un hombre que se presentaba en redes sociales como creador de contenido y que escondía un pasado criminal estremecedor.

El Asesino de Tiktok
Entre las nuevas series de Netflix, esta docuserie reconstruye la desaparición de Esther Estepa y la investigación posterior.

Netflix: sinopsis de El asesino de TikTok

La docuserie El asesino de TikTok, disponible en Netflix, reconstruye la desaparición de Esther Estepa, una mujer española de 42 años vista por última vez el 23 de agosto de 2023 en Alicante. Ese mismo día, su madre recibió mensajes de WhatsApp en los que la mujer afirmaba que planeaba iniciar una nueva vida en Buenos Aires, algo que despertó sospechas en su familia. Ante la falta de respuesta y las dudas sobre la autenticidad de esos mensajes, su madre y su hermana denunciaron la desaparición ante la Policía.

La investigación tomó un giro cuando apareció José María “Dinamita” Montilla, un hombre que publicaba videos en TikTok mostrando sus viajes por España y que aseguró haber conocido a Esther. Con el avance del caso se reveló que tenía un pasado como asesino serial, con una condena de 123 años de prisión por homicidios cometidos en la década de 1980, aunque había recuperado la libertad en 2013 tras cumplir 28 años. Los videos que publicaba en redes permitieron seguir sus movimientos y derivaron en su detención; posteriormente, el cuerpo de Esther fue hallado el 21 de junio de 2024 en Gandía, mientras Montilla quedó señalado como principal acusado.

Tráiler de El asesino de TikTok

Embed - El asesino de TikTok | Clip oficial | Netflix España

Reparto de El asesino de TikTok

Al tratarse de una docuserie basada en hechos reales, El asesino de TikTok no cuenta con actores que interpreten personajes, sino que se apoya en testimonios de personas directamente vinculadas al caso, además de material de archivo que permite reconstruir la investigación.

  • Esther Estepa: mujer española de 42 años cuya desaparición en 2023 da origen a la investigación que reconstruye la serie.
  • Pepa: madre de Esther, una de las voces centrales del documental y quien impulsó públicamente la búsqueda de su hija.
  • Raquel: hermana de Esther, que participa relatando las sospechas sobre los mensajes enviados desde el teléfono de la víctima.
  • José Jurado Montilla (“Dinamita Montilla”): viajero que publicaba videos en TikTok y que aparece como la última persona que vio con vida a Esther, señalado como principal acusado en el caso.

Además, la docuserie incluye material de archivo y registros digitales, como mensajes y publicaciones en redes sociales, que permiten reconstruir los últimos movimientos de la víctima y el desarrollo de la investigación.

