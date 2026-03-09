La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,6% en febrero: leve retroceso con respecto a enero En los primeros dos meses del año se registró una suba del 5,7%, mientras que el acumulado interanual ascendió a 32,4%. En el primer mes del 2026, el IPC de CABA había sido de 2,9%, al igual que a nivel nacional. Por + Seguir en







En febrero la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,6% NA

En febrero, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento de 2,6%, informó este lunes el Instituto de Estadística y Censos porteño. El acumulando en los primeros dos meses del año registró una suba de 5,7%, mientras que el acumulado interanual se ubicó en 32,4%.

Los rubros que se ubicaron por encima del promedio en el segundo mes del 2026 fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 5,9%; Seguros y servicios financieros, con un aumento del 5%; Equipamiento y mantenimiento de hogar, 3,1%; Salud, 3%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento del 2,9%.

Inflación Los aumentos en los principales rubros Al interior de la división alimentos, el principal impulso provino de Carnes y derivados (7,3%). En menor medida, incidieron los aumentos en Pan y cereales (1,9%) y Leche, productos lácteos y huevos (1,8%).

Salud registró una suba de 3,0% al impactar principalmente los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga.

Restaurantes y hoteles aumentó 1,5%,como resultado de los incrementos en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas. Las caídas en las tarifas de alojamiento por motivos turísticos contribuyeron a quitarle presión a esta división.