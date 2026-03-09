9 de marzo de 2026 Inicio
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,6% en febrero: leve retroceso con respecto a enero

En los primeros dos meses del año se registró una suba del 5,7%, mientras que el acumulado interanual ascendió a 32,4%. En el primer mes del 2026, el IPC de CABA había sido de 2,9%, al igual que a nivel nacional.

En febrero, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento de 2,6%, informó este lunes el Instituto de Estadística y Censos porteño. El acumulando en los primeros dos meses del año registró una suba de 5,7%, mientras que el acumulado interanual se ubicó en 32,4%.

Con una fuerte incidencia de las tarifas eléctrica y gas, el rubro Vivienda lideró los aumentos de febrero en CABA
Las subas en las tarifas de energía y los aumentos de nafta lideraron la inflación de febrero en CABA

Los rubros que se ubicaron por encima del promedio en el segundo mes del 2026 fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 5,9%; Seguros y servicios financieros, con un aumento del 5%; Equipamiento y mantenimiento de hogar, 3,1%; Salud, 3%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento del 2,9%.

Inflación

Los aumentos en los principales rubros

Al interior de la división alimentos, el principal impulso provino de Carnes y derivados (7,3%). En menor medida, incidieron los aumentos en Pan y cereales (1,9%) y Leche, productos lácteos y huevos (1,8%).

Salud registró una suba de 3,0% al impactar principalmente los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga.

Restaurantes y hoteles aumentó 1,5%,como resultado de los incrementos en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas. Las caídas en las tarifas de alojamiento por motivos turísticos contribuyeron a quitarle presión a esta división.

Información y comunicación se elevó 2,4% por subas en los valores de los servicios de comunicaciones agrupados y de telefonía móvil.

El resto de las divisiones tuvo una incidencia positiva, aunque menor, en el Nivel General, con excepción de Transporte que registró una variación negativa de 0,4% y Prendas de vestir y calzado que se mantuvo estable.

