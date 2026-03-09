9 de marzo de 2026 Inicio
Crisis en la fábrica de preservativos Tulipán: la empresa despidió a más del 60% de su personal

Kopelco, la firma que produce los profilácticos más vendidos del país, echó 220 trabajadores en medio de la caída del consumo.

Crisis en la fábrica de preservativos Tulipán: la empresa despidió a más del 60% de su personal

La empresa Kopelco S.A., fabricante de los preservativos Tulipán, despidió a 220 trabajadores y achicó su planta de 355 a 135 empleados, un recorte que supera el 60% de su estructura operativa.

La decisión se tomó en un contexto de caída generalizada del consumo y de retroceso en distintos segmentos industriales en los que participa la firma. Según explicaron desde la empresa, el impacto no se limita al negocio de los profilácticos, sino que también golpea a las líneas textiles y de hilados de látex.

Kopelco opera plantas en el partido bonaerense de San Martín y en San Luis, donde, además de preservativos, produce insumos como elásticos para ropa interior y globos. Justamente esa diversificación, que durante años funcionó como un sostén del negocio, hoy se convirtió en uno de los puntos más afectados por el desplome de la demanda.

“Estamos muy preocupados, es un momento muy desafiante”, señaló el gerente general de la compañía, Felipe Kopelowicz, y explicó que en algunos rubros las ventas llegaron a caer hasta un 50%.

A pesar del contexto adverso, la marca Tulipán mantiene una participación cercana al 40% del mercado local de preservativos. Sin embargo, el deterioro del consumo interno y el retroceso de otras unidades de negocio dejaron a la compañía en una situación delicada.

El directivo describió el momento como un “jaque total” para la firma. Mientras el segmento de preservativos logra sostener cierto nivel de actividad gracias a precios competitivos, otras áreas de la producción registran una contracción inédita para la empresa fundada a fines de los años 80.

