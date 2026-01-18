18 de enero de 2026 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

El plazo fijo sigue siendo una referencia clave para medir expectativas, planificar gastos y tomar decisiones financieras en el arranque de un nuevo año.

  • En enero de 2026, el rendimiento del plazo fijo varía según si se hace presencial u online.
  • De forma presencial, con TNA 20,50%, $3.000.000 generan $50.547,95 de interés en 30 días. El total a cobrar en esa modalidad es de $3.050.547,95.
  • Por homebanking, la TNA sube al 26,00% y los intereses llegan a $64.109,59.
  • La diferencia se debe a que los bancos incentivan las operaciones digitales con mejores tasas.

En un contexto económico donde cada decisión de ahorro se analiza con lupa, el plazo fijo vuelve a ubicarse en el centro de las consultas de quienes buscan resguardar su dinero y obtener un rendimiento previsible. Con el inicio de enero de 2026, muchos ahorristas se preguntan qué tan conveniente es inmovilizar una suma importante durante 30 días y qué impacto real puede tener esa elección en su economía personal.

La opción de invertir en un plazo fijo sigue siendo una de las más populares en la Argentina por su simpleza y bajo nivel de riesgo, especialmente entre quienes priorizan la seguridad por sobre alternativas más volátiles. Sin embargo, el rendimiento final depende de múltiples factores, como las tasas vigentes, las políticas monetarias y el escenario financiero general, que cambian con rapidez y obligan a estar atentos a cada actualización.

Cuánto ganas por depositar $3.000.000 en un plazo fijo según el banco

Según las tasas que rigen en enero de 2026, hacer un plazo fijo de manera presencial en el Banco Nación implica obtener una ganancia más acotada. Con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, una inversión de $3.000.000 a 30 días deja como resultado intereses por $50.547,95, por lo que al vencimiento se termina cobrando un total de $3.050.547,95.

En cambio, la opción digital aparece como claramente más conveniente. Al constituir el plazo fijo a través del homebanking o la app del banco, la TNA sube al 26,00% y la TEA al 29,34%. En ese escenario, los intereses generados alcanzan los $64.109,59 y el monto final llega a $3.064.109,59.

Esta diferencia se explica por las políticas de las entidades financieras, que suelen ofrecer mejores condiciones para fomentar las operaciones online y reducir sus costos administrativos.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con proyecciones de inflación más moderadas para el comienzo de 2026, alrededor del 2%, los plazos fijos logran ubicarse cerca del equilibrio en términos reales. En particular, las opciones electrónicas muestran un mejor desempeño frente al avance de los precios en el corto plazo.

Si bien el margen puede ser acotado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta clave para cuidar el poder adquisitivo.

