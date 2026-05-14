14 de mayo de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.150.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Poner en circulación el capital disponible en el banco sigue siendo una de las formas más extendidas para el ahorro. Conocé los beneficios por montos y plazos específicos.

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Cuánto gano si coloco esta suma en el plazo fijo en pesos a 30 días. 

Cuánto gano si coloco esta suma en el plazo fijo en pesos a 30 días. 

  • Un plazo fijo de $2.150.000 a 30 días puede generar más de $30.000 en intereses durante mayo de 2026.
  • Las tasas varían según si la operación se realiza en sucursal o por canales electrónicos.
  • Los bancos continúan ofreciendo mejores rendimientos para quienes constituyen el depósito de manera digital.
  • Con una inflación mensual cercana al 2%, los ahorristas siguen de cerca la evolución de las tasas para sostener el poder adquisitivo.

Los depósitos a plazo fijo continúan siendo una de las herramientas más utilizadas por quienes buscan preservar sus ahorros sin asumir grandes riesgos financieros. Las colocaciones a 30 días vuelven a captar atención entre los pequeños y medianos ahorristas, más en este contexto fluctuante. Según los datos del simulador del Banco Nación, una inversión de $2.150.000 durante 30 días permite obtener rendimientos distintos según el canal elegido para realizar la operación.

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Cuánto ganas por depositar $2.150.000 en un plazo fijo según el banco

En caso de constituir el plazo fijo de manera presencial en una sucursal bancaria, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 17,00% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 18,39%, los intereses generados alcanzan los $30.041,10. De esta manera, al finalizar el período de 30 días, el monto total asciende a $2.180.041,10.

En cambio, quienes realicen la operación mediante canales electrónicos acceden a una tasa levemente superior. En ese caso, la TNA se ubica en 17,50% y la TEA en 18,98%. Con esas condiciones, los intereses generados llegan a $30.924,66 y el monto final se eleva hasta $2.180.924,66.

La diferencia responde a una política que mantienen varias entidades financieras para incentivar el uso de home banking y aplicaciones móviles, canales que reducen costos operativos y permiten ofrecer un rendimiento un poco más alto.

banco nacion

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las previsiones privadas para mayo y junio de 2026 ubican la inflación mensual cerca del 2,3%, un nivel que modifica la relación entre tasas e incremento de precios respecto de años anteriores. En ese contexto, los plazos fijos muestran un rendimiento que busca mantenerse cerca del equilibrio frente al avance del costo de vida. Las colocaciones electrónicas, al ofrecer tasas superiores, logran un desempeño algo más favorable en el corto plazo.

Especialistas del sector financiero recomiendan seguir la evolución mensual de las tasas y utilizar los simuladores oficiales de cada banco antes de tomar una decisión. También remarcan que la renovación periódica del capital, junto con los intereses, puede mejorar el rendimiento acumulado a lo largo del año.

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