Supermercado y gastronomía: estos son los descuentos de Cuenta DNI para la segunda parte de mayo 2026 Hay varios descuentos en el quinto mes del año para aprovechar en distintas cadenas de supermercados con la app de Banco Provincia. Por Agregar C5N en









Todos los beneficios de cuenta DNI en el mes de mayo 2026.

La app de Cuenta DNI, que depende del Banco Provincia, tiene muchos beneficios con descuento para aprovechar en lo que resta del mes de mayo 2026.

En la cadena de supermercados de barrio, utilizando un tope de $25.000 por persona se obtiene $5000 de ganancia semanal, al total de fin de mes sería un reintegro de $20.000.

La billetera virtual del Banco Provincia ofrece un 20% de ahorro, de lunes a viernes, en almacenes barriales, carnicerías, granjas y pescaderías adheridas.

Los descuentos vigentes permiten alcanzar un ahorro mensual superior a los $150.000 por persona. La app de Cuenta DNI, que depende del Banco Provincia, tiene muchos beneficios con descuento para aprovechar en lo que resta del mes de mayo 2026. Aún quedan varios días del mes vigente para conseguir el reintegro semanal que rige con esta aplicación.

En la cadena de supermercados de barrio, utilizando un tope de $25.000 por persona se obtiene $5000 de ganancia semanal, al total de fin de mes sería un reintegro de $20.000. Si este beneficio se usa en una familia tipo, hablamos de cuatro integrantes en promedio, aumentan los reembolsos y es aún más productivo el descuento mensual.

A continuación, en esta nota te contamos todos los descuentos en supermercados y gastronomía. Esta billetera virtual es ideal para ahorrar semanal y mensualmente.

Estos son los descuentos en supermercados y gastronomía con Cuenta DNI en mayo 2026 La billetera virtual del Banco Provincia ofrece un 20% de ahorro, de lunes a viernes, en almacenes barriales, carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. El reintegro tiene un tope de $5.000 por semana y por persona, un límite que se alcanza realizando consumos por $25.000, como comentamos anteriormente.

Por otro lado, las ferias y mercados bonaerenses también mantienen promociones fuertes este mes, en estos espacios se puede acceder a un 40% de descuento todos los días, con un máximo de devolución de $6.000 semanales.

Sumando los distintos reintegros, el ahorro mensual puede llegar hasta los $24.000. A su vez, si este beneficio es realizado por cada familiar integrante de una familia tipo, el ahorro mensual va a ser mayor y es más conveniente aún. Cuenta DNI dolares Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en mayo 2026 El cronograma oficial de beneficios y topes de reintegro incluye: Comercios de cercanía : 20% de descuento de lunes a viernes. Incluye carnicerías, granjas y pescaderías. El tope unificado es de $5.000 por semana y por persona.Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. El tope es de $6.000 por semana y por persona.

: 20% de descuento de lunes a viernes. Incluye carnicerías, granjas y pescaderías. El tope unificado es de $5.000 por semana y por persona.Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. El tope es de $6.000 por semana y por persona. Supermercado Día : 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro. Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles. El tope es de $6.000 por semana y por cuenta, aplicando para tickets desde $30.000.

15% de descuento los martes y miércoles. El tope es de $6.000 por semana y por cuenta, aplicando para tickets desde $30.000. Gastronomía y Full YPF : 25% de descuento sábados y domingos en locales adheridos, con un tope de $8.000 semanales.

: 25% de descuento sábados y domingos en locales adheridos, con un tope de $8.000 semanales. Educación y clubes : 40% de descuento diario en universidades y clubes, tope de $6.000 semanales.

: 40% de descuento diario en universidades y clubes, tope de $6.000 semanales. Librerías y Farmacias: 10% de descuento en librerías (lunes/martes) y farmacias (miércoles/jueves), ambos sin tope de reintegro. Los descuentos vigentes de la billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia para mayo de 2026 permiten alcanzar un ahorro mensual superior a los $150.000 por persona. cuenta DNI