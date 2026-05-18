Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.950.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Las entidades financieras mantienen opciones digitales con mejores rendimientos y simuladores online para calcular ganancias antes de invertir.

Los plazos fijos siguen posicionándose como una de las herramientas más utilizadas por quienes buscan invertir pesos con bajo riesgo y una rentabilidad previsible. ¿Cuánto podés ganar si depositás 2.950.000 pesos a 30 días en mayo 2026?

En medio de una inflación más desacelerada y tasas que se mantienen relativamente estables, muchas personas vuelven a analizar cuánto dinero pueden generar dejando sus ahorros inmovilizados durante apenas un mes.

Especialistas recomiendan comparar tasas entre diferentes bancos y evaluar periódicamente las condiciones del mercado para intentar proteger mejor el poder adquisitivo frente al avance de los precios.

Actualmente, depositar $2.950.000 en un plazo fijo a 30 días permite estimar de forma bastante precisa el rendimiento final. Sin embargo, el resultado puede variar según la entidad bancaria y el canal utilizado para realizar la operación.

Tomando como referencia tasas cercanas al 21% anual ofrecidas por algunas entidades bancarias en canales electrónicos, una inversión de $2.950.000 podría generar intereses aproximados de $50.900 en solo 30 días. De esta manera:

el capital inicial se mantiene en $2.950.000;

los intereses estimados rondan los $50.918;

el monto total al vencimiento superaría los $3 millones.

Las tasas pueden modificarse diariamente y variar entre:

plazo fijo tradicional en sucursal;

plazo fijo electrónico;

operaciones realizadas mediante home banking o apps bancarias.

En general, las alternativas digitales ofrecen mejores rendimientos debido a menores costos operativos para las entidades financieras.

Inversion

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Con proyecciones de inflación mensual cercanas al 2%, los plazos fijos intentan sostener su competitividad como herramienta de ahorro. Aunque el rendimiento puede ser moderado frente a otras inversiones, muchas personas siguen eligiéndolos por:

la estabilidad

la previsibilidad

el bajo nivel de riesgo

la facilidad para operar desde el celular o la computadora

Otro aspecto valorado es la posibilidad de renovar automáticamente capital e intereses cada mes, permitiendo un crecimiento acumulativo de los ahorros.