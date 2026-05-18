18 de mayo de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.950.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Las entidades financieras mantienen opciones digitales con mejores rendimientos y simuladores online para calcular ganancias antes de invertir.

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¿Cuánto podés ganar si depositas 2.950.000 pesos a 30 días en mayo 2026?.

¿Cuánto podés ganar si depositas 2.950.000 pesos a 30 días en mayo 2026?.

  • Un plazo fijo de $2.950.000 permite obtener una ganancia estimada en apenas 30 días.
  • Las tasas cambian según el banco y el canal utilizado.
  • Los plazos fijos electrónicos suelen ofrecer mejores rendimientos.
  • Algunos bancos permiten invertir desde $500 de manera online.

    Los plazos fijos siguen posicionándose como una de las herramientas más utilizadas por quienes buscan invertir pesos con bajo riesgo y una rentabilidad previsible. ¿Cuánto podés ganar si depositás 2.950.000 pesos a 30 días en mayo 2026?

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    En medio de una inflación más desacelerada y tasas que se mantienen relativamente estables, muchas personas vuelven a analizar cuánto dinero pueden generar dejando sus ahorros inmovilizados durante apenas un mes.

    Especialistas recomiendan comparar tasas entre diferentes bancos y evaluar periódicamente las condiciones del mercado para intentar proteger mejor el poder adquisitivo frente al avance de los precios.

    Plazo fijo

    Cuánto ganas por depositar $2.950.000 en un plazo fijo según el banco

    Actualmente, depositar $2.950.000 en un plazo fijo a 30 días permite estimar de forma bastante precisa el rendimiento final. Sin embargo, el resultado puede variar según la entidad bancaria y el canal utilizado para realizar la operación.

    Tomando como referencia tasas cercanas al 21% anual ofrecidas por algunas entidades bancarias en canales electrónicos, una inversión de $2.950.000 podría generar intereses aproximados de $50.900 en solo 30 días. De esta manera:

    • el capital inicial se mantiene en $2.950.000;
    • los intereses estimados rondan los $50.918;
    • el monto total al vencimiento superaría los $3 millones.

    Las tasas pueden modificarse diariamente y variar entre:

    • plazo fijo tradicional en sucursal;
    • plazo fijo electrónico;
    • operaciones realizadas mediante home banking o apps bancarias.

    En general, las alternativas digitales ofrecen mejores rendimientos debido a menores costos operativos para las entidades financieras.

    Inversion

    Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

    Con proyecciones de inflación mensual cercanas al 2%, los plazos fijos intentan sostener su competitividad como herramienta de ahorro. Aunque el rendimiento puede ser moderado frente a otras inversiones, muchas personas siguen eligiéndolos por:

    • la estabilidad
    • la previsibilidad
    • el bajo nivel de riesgo
    • la facilidad para operar desde el celular o la computadora

    Otro aspecto valorado es la posibilidad de renovar automáticamente capital e intereses cada mes, permitiendo un crecimiento acumulativo de los ahorros.

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