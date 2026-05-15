Este tipo de estrategia exige monitorear de cerca las condiciones del mercado y considerar que, en términos generales, ofrece rendimientos más moderados que las inversiones a largo plazo.

Invertir $2.650.000 en un plazo fijo durante mayo permite conocer desde el primer momento cuál será el rendimiento obtenido al finalizar los 30 días, una característica que continúa posicionando a esta herramienta entre las favoritas de los ahorristas más conservadores. En un escenario económico donde la previsibilidad gana valor frente a la volatilidad de otros activos, este tipo de inversión ofrece la posibilidad de organizar gastos, planificar reinversiones o simplemente resguardar el capital con total claridad sobre el resultado final.

A pesar de las variaciones recientes en las tasas de interés y de los cambios en la política monetaria, el plazo fijo tradicional conserva uno de sus principales atractivos: la estabilidad. Una vez realizada la operación, tanto el capital depositado como los intereses pactados quedan asegurados hasta el vencimiento, sin exposición a fluctuaciones diarias del mercado. Esta previsibilidad convierte al instrumento en una alternativa especialmente útil para quienes priorizan seguridad y bajo riesgo en el manejo de sus ahorros.

Para montos elevados como $2.650.000, la posibilidad de proyectar ingresos mensuales con exactitud adquiere todavía más relevancia. El plazo fijo permite generar una renta fija sin necesidad de monitorear constantemente la economía o realizar movimientos complejos, funcionando como una herramienta simple y accesible para mantener el dinero trabajando de forma estable. Así, continúa consolidándose como una de las opciones preferidas por quienes buscan tranquilidad financiera y crecimiento sostenido del capital.

Al invertir $2.650.000 en un plazo fijo a 30 días, la rentabilidad final depende directamente del canal elegido para realizar la operación . A través de medios electrónicos, como home banking o aplicaciones móviles, la entidad ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 17,50%, permitiendo obtener una ganancia de $38.116,44. De esta manera, al vencimiento del depósito, el ahorrista recibiría un total de $2.688.116,44, posicionando a la modalidad digital como la alternativa más conveniente en términos de rendimiento.

En cambio, quienes opten por constituir el plazo fijo de manera presencial en una sucursal accederán a una tasa ligeramente menor. En este caso, la TNA se ubica en el 17,00%, generando intereses por $37.027,40 luego de los 30 días. Así, el monto final ascendería a $2.687.027,40, reflejando una diferencia favorable para quienes eligen operar de forma online.

inversiones Cómo se puede solicitar el Plazo Fijo UVA: ¿es posible hacerlo online? pixabay

La brecha entre ambas modalidades también se observa en la Tasa Efectiva Anual (TEA), que alcanza el 18,98% en canales electrónicos frente al 18,39% en sucursales físicas. Esto demuestra que, además de la practicidad, las plataformas digitales ofrecen una ventaja concreta para maximizar ganancias sin asumir mayores riesgos, convirtiéndose en una herramienta clave para optimizar el rendimiento del ahorro.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La relación entre los plazos fijos y la inflación atraviesa un escenario de fuerte tensión en Argentina, especialmente luego de los últimos cambios en la política monetaria. Con una inflación mensual que en mayo de 2026 ronda el 3,4%, los rendimientos ofrecidos por los plazos fijos tradicionales quedan por debajo del avance de los precios. Aunque las tasas nominales anuales se ubican cerca del 17% o 18%, el rendimiento efectivo mensual apenas alcanza aproximadamente entre 1,4% y 1,5%, generando una tasa real negativa que reduce el poder adquisitivo del dinero invertido.

plazo fijo

En este contexto, muchos ahorristas continúan eligiendo el plazo fijo tradicional por la previsibilidad que ofrece y por la seguridad de conocer desde el inicio cuánto dinero recibirán al vencimiento. Sin embargo, esta herramienta funciona más como un mecanismo de contención para evitar una mayor pérdida de valor que como una inversión capaz de ganarle a la inflación. Frente a ello, los plazos fijos ajustados por UVA vuelven a despertar interés, ya que permiten que el capital se actualice según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), brindando una cobertura más eficiente frente al aumento sostenido del costo de vida.

De cara a los próximos meses, el atractivo de los plazos fijos dependerá principalmente de la evolución de la inflación y de las futuras decisiones del Banco Central respecto de las tasas de interés. Si el ritmo inflacionario continúa desacelerándose, la diferencia entre los rendimientos bancarios y la suba de precios podría reducirse, mejorando la rentabilidad real de estos instrumentos. Mientras tanto, el plazo fijo sigue siendo una alternativa valorada por quienes priorizan estabilidad, liquidez y bajo riesgo en un entorno económico todavía marcado por la incertidumbre.