Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.500.000 pesos a 30 días en enero 2026

Las tasas influyen de forma directa en el resultado final. Elegir el canal adecuado puede marcar la diferencia.

La elección del canal incide directamente en los intereses generados y en el monto total que se recibe al vencimiento del plazo.

La elección del canal incide directamente en los intereses generados y en el monto total que se recibe al vencimiento del plazo.

  • El plazo fijo sigue siendo una alternativa de corto plazo para quienes buscan previsibilidad en pesos
  • Las tasas varían según el canal elegido y modifican el rendimiento final
  • Una colocación de $3.500.000 permite calcular con precisión la ganancia en 30 días
  • Comparar TNA y TEA resulta clave para evaluar el resultado real

Durante enero del 2026, el plazo fijo continúa ocupando un lugar destacado entre las opciones de ahorro más utilizadas. Con un capital inicial de $3.500.000, es posible estimar de manera concreta cuánto se obtiene al finalizar un período de 30 días, de acuerdo con las condiciones que ofrece cada entidad financiera.

El contexto actual muestra un escenario de mayor competencia entre bancos, impulsado por la libertad para definir tasas de interés. Esta situación generó diferencias relevantes entre las colocaciones realizadas en sucursal y las que se pueden gestionar de forma electrónica, donde suelen aparecer propuestas más atractivas.

Cuánto ganás por depositar $3.500.000 en un plazo fijo según el banco

Según los valores vigentes para enero del 2026, una colocación realizada en sucursal, por ejemplo del Banco Nación, presenta un rendimiento más conservador. Con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, invertir $3.500.000 durante 30 días genera intereses por $58.972,60. De esta manera, el total a cobrar al finalizar el período asciende a $3.558.972,60.

La opción electrónica muestra una mejora importante. Al operar mediante homebanking o su aplicación, la TNA se eleva al 26,00% y la TEA alcanza el 29,34%. En este caso, los intereses suman $74.794,52 y el monto final llega a $3.574.794,52. Esta diferencia refleja el incentivo de las entidades para promover la autogestión y captar depósitos por canales digitales.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Con estimaciones de inflación más moderadas para el comienzo de 2026, en torno al 2%, los plazos fijos logran posicionarse cerca del equilibrio en términos reales. En particular, las alternativas electrónicas muestran una mejor relación frente al avance de los precios en el corto plazo.

Si bien el margen puede ser acotado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta muy importante para cuidar el valor del ahorro.

