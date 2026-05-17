17 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.850.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Conocé el cálculo de intereses y ganancias para la operación de ahorro en pesos más elegida.

Por
Cómo ahorrar invirtiendo en un plazo fijo en pesos

Cómo ahorrar invirtiendo en un plazo fijo en pesos

Freepik.
  • Un plazo fijo de $2.850.000 a 30 días puede generar más de $40.000 en intereses durante mayo de 2026.
  • Las colocaciones realizadas por canales electrónicos ofrecen tasas más altas que las operaciones en sucursal.
  • La estabilidad de las tasas y la desaceleración de la inflación sostienen el interés por este instrumento financiero.
  • Los bancos continúan impulsando el uso de home banking y aplicaciones para captar depósitos digitales.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas financieras más utilizadas por quienes buscan resguardar sus ahorros sin asumir riesgos elevados. En mayo de 2026, las tasas continúan en niveles relativamente estables y permiten anticipar con bastante precisión cuánto dinero puede ganarse luego de 30 días de inversión.

Una inversión para el ahorrista.
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.350.000 pesos a 30 días en mayo 2026

En un contexto de desaceleración inflacionaria y mayor previsibilidad económica, muchos ahorristas vuelven a mirar este instrumento como una alternativa para administrar pesos en el corto plazo. Además, las entidades financieras mantienen diferencias entre las tasas ofrecidas en sucursal y aquellas disponibles mediante canales electrónicos.

Trucos para estudiar
La recuperación activa, la enseñanza inversa, los resúmenes personales y los mapas mentales transforman el estudio de una tarea tediosa en un proceso dinámico y productivo, asegurando que el conocimiento se retenga a largo plazo.

La recuperación activa, la enseñanza inversa, los resúmenes personales y los mapas mentales transforman el estudio de una tarea tediosa en un proceso dinámico y productivo, asegurando que el conocimiento se retenga a largo plazo.

Cuánto ganas por depositar $2.850.000 en un plazo fijo según el banco

Si una persona deposita $2.850.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días mediante una sucursal bancaria, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 17% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 18,39%, obtendrá intereses por $39.821,92. De esta manera, al finalizar el plazo recibirá un total de $2.889.821,92 entre capital e intereses.

En cambio, si la operación se realiza a través de home banking o canales electrónicos, la rentabilidad mejora levemente. Con una TNA del 17,50% y una TEA del 18,98%, los intereses ascienden a $40.993,15. En ese escenario, el monto final luego de 30 días llegará a $2.890.993,15. La diferencia responde a la estrategia de los bancos para incentivar las operaciones digitales, ya que esos canales tienen menores costos operativos y permiten ofrecer mejores tasas a los clientes.

Ahorro
Los plazos fijos se presentan como una opción para aquellos que buscan rendimientos con poca experiencia en inversiones.

Los plazos fijos se presentan como una opción para aquellos que buscan rendimientos con poca experiencia en inversiones.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La inflación mensual de abril dio 2,3%. Con ese escenario, los plazos fijos tradicionales se mantienen cerca de un punto de equilibrio frente al avance de los precios. Las colocaciones digitales logran un rendimiento algo más favorable debido a las tasas superiores, aunque la diferencia sigue siendo chica. De todos modos, especialistas recomiendan seguir de cerca la evolución de la inflación y las decisiones del sistema financiero para evaluar si conviene renovar mensualmente el capital junto con los intereses generados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Todos los beneficios de cuenta DNI en el mes de mayo 2026.

Supermercado y gastronomía: estos son los descuentos de Cuenta DNI para la segunda parte de mayo 2026

Un dato fundamental.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.650.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Cuánto gano si coloco esta suma en el plazo fijo en pesos a 30 días. 

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.150.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Todos los beneficios y ahorros de cuenta DNI en el mes de mayo 2026.

Así podés ahorrar más de $160.000 con Cuenta DNI durante todo mayo 2026

Los plazos fijos se presentan como una opción para aquellos que buscan rendimientos con poca experiencia en inversiones.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.750.000 pesos a 30 días en mayo 2026

plazo fijo: cuanto podes ganar si depositas 2.450.000 pesos a 30 dias en mayo 2026

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.450.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Rating Cero

Chandler Riggs ha crecido actoralmente y es un reconocido actor estadounidense.

Famoso en The Walking Dead: así fue la impresionante transformación de Chandler Riggs

Wanda Nara y Agustín Bernasconi en el set de grabación de ¿Querés ser mi hijo?. 

Se filtró el monto del contrato de Wanda Nara para hacer las escenas íntimas con Agustín Bernasconi

play

Tití Fernández en TVR: "Es un Gobierno insensible que se mete con la salud pública y los viejos"

El fuerte descargo de Tamara Paganini dejó sabor a poco.

Gran Hermano y una nueva denuncia por discriminación: el fuerte descargo de Tamara Paganini

Diego Latorre contó qué es lo que más odia de las costumbres de Yanina.

El sincericidio de Diego Latorre sobre su convivencia con Yanina: "Odio todo"

El conductor salió al cruce de las críticas por los supuestos  privilegios de la actriz en Telefe.

Críticas a Andrea del Boca en Gran Hermano: ¿qué dijo Santiago del Moro sobre su ausencia?

últimas noticias

Melconian advirtió sobre un nuevo desequilibrio cambiario: qué pasará con el dólar y la inflación

Melconian advirtió sobre un nuevo desequilibrio cambiario: qué pasará con el dólar y la inflación

Hace 2 minutos
Serena Andreatta tenía 26 años y había explotado al máximo su pasión por los viajes.

Quién era Serena Andreatta, la joven argentina que falleció en Australia tras el vuelco de un micro turístico

Hace 9 minutos
Argentinos Juniors y Belgrano jugarán en La Paternal desde las 17 en busca del pase a la final frente a River

Belgrano y Argentinos definen al otro finalista mientras River aguarda por una esperada revancha

Hace 18 minutos
Impactante video: así fue la heroica detención  del atacante que atropelló a una multitud en Italia

Impactante video: así fue la heroica detención  del atacante que atropelló a una multitud en Italia

Hace 26 minutos
La Caldera, un pueblo bellísimo de la provincia de Salta que muy pocos conocen.

Este pueblo de Salta tiene un atractivo imponente y está a pocos kilómetros de la capital

Hace 46 minutos