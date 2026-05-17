Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.850.000 pesos a 30 días en mayo 2026 Conocé el cálculo de intereses y ganancias para la operación de ahorro en pesos más elegida. Por Agregar C5N en









Cómo ahorrar invirtiendo en un plazo fijo en pesos Freepik.

Un plazo fijo de $2.850.000 a 30 días puede generar más de $40.000 en intereses durante mayo de 2026. Las colocaciones realizadas por canales electrónicos ofrecen tasas más altas que las operaciones en sucursal. La estabilidad de las tasas y la desaceleración de la inflación sostienen el interés por este instrumento financiero. Los bancos continúan impulsando el uso de home banking y aplicaciones para captar depósitos digitales. El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas financieras más utilizadas por quienes buscan resguardar sus ahorros sin asumir riesgos elevados. En mayo de 2026, las tasas continúan en niveles relativamente estables y permiten anticipar con bastante precisión cuánto dinero puede ganarse luego de 30 días de inversión.

En un contexto de desaceleración inflacionaria y mayor previsibilidad económica, muchos ahorristas vuelven a mirar este instrumento como una alternativa para administrar pesos en el corto plazo. Además, las entidades financieras mantienen diferencias entre las tasas ofrecidas en sucursal y aquellas disponibles mediante canales electrónicos.

Trucos para estudiar La recuperación activa, la enseñanza inversa, los resúmenes personales y los mapas mentales transforman el estudio de una tarea tediosa en un proceso dinámico y productivo, asegurando que el conocimiento se retenga a largo plazo. Pexels

Cuánto ganas por depositar $2.850.000 en un plazo fijo según el banco Si una persona deposita $2.850.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días mediante una sucursal bancaria, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 17% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 18,39%, obtendrá intereses por $39.821,92. De esta manera, al finalizar el plazo recibirá un total de $2.889.821,92 entre capital e intereses.

En cambio, si la operación se realiza a través de home banking o canales electrónicos, la rentabilidad mejora levemente. Con una TNA del 17,50% y una TEA del 18,98%, los intereses ascienden a $40.993,15. En ese escenario, el monto final luego de 30 días llegará a $2.890.993,15. La diferencia responde a la estrategia de los bancos para incentivar las operaciones digitales, ya que esos canales tienen menores costos operativos y permiten ofrecer mejores tasas a los clientes.

Ahorro Los plazos fijos se presentan como una opción para aquellos que buscan rendimientos con poca experiencia en inversiones. Freepik Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación La inflación mensual de abril dio 2,3%. Con ese escenario, los plazos fijos tradicionales se mantienen cerca de un punto de equilibrio frente al avance de los precios. Las colocaciones digitales logran un rendimiento algo más favorable debido a las tasas superiores, aunque la diferencia sigue siendo chica. De todos modos, especialistas recomiendan seguir de cerca la evolución de la inflación y las decisiones del sistema financiero para evaluar si conviene renovar mensualmente el capital junto con los intereses generados.