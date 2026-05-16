Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.350.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Invertir $2.350.000 en un plazo fijo a 30 días permite conocer desde el inicio cuánto dinero se obtendrá al vencimiento, una característica que sigue posicionando a esta herramienta entre las preferidas por quienes buscan previsibilidad financiera. La posibilidad de calcular con exactitud los intereses antes de realizar la operación facilita la planificación de gastos, ahorros o futuras reinversiones, aportando mayor tranquilidad en un contexto económico cambiante.

El plazo fijo tradicional continúa siendo una de las opciones más utilizadas por los ahorristas argentinos que priorizan la seguridad del capital y un rendimiento estable por encima de alternativas más volátiles. Su funcionamiento sencillo y la garantía de una renta fija lo convierten en un recurso confiable para administrar excedentes de pesos sin necesidad de asumir grandes riesgos financieros.

Para obtener el mejor rendimiento posible, resulta clave comparar las tasas que ofrecen las distintas entidades bancarias mediante simuladores online. Estas plataformas permiten analizar diferencias entre operar por home banking o en sucursal, además de evaluar el impacto de la Tasa Nominal Anual (TNA) sobre la ganancia final. De esta manera, los ahorristas pueden elegir la alternativa más conveniente y optimizar el retorno de su inversión.

Invertir $2.350.000 en un plazo fijo a 30 días durante mayo de 2026 puede generar rendimientos diferentes según el banco elegido y el canal utilizado para realizar la operación. En entidades públicas como el Banco Nación, las colocaciones digitales ofrecen una Tasa Nominal Anual (TNA) cercana al 17,50%, permitiendo obtener intereses aproximados de $33.801,37 al finalizar el período. En cambio, quienes opten por realizar el depósito de manera presencial acceden generalmente a una tasa algo menor, del 17%, reduciendo la ganancia estimada a $32.835,62.

Dentro del sistema financiero también existen bancos que buscan captar ahorristas mediante tasas más competitivas. Entre ellos, el Banco Provincia sobresale con una TNA del 19,5%, lo que elevaría el rendimiento mensual hasta unos $37.664,38 para un capital de estas características. Otras entidades privadas, como BBVA e ICBC, también presentan tasas superiores al promedio del mercado, ofreciendo una alternativa atractiva para quienes buscan maximizar intereses sin asumir riesgos adicionales.

plazo fijo

Por otro lado, algunos bancos digitales y entidades financieras más pequeñas llegan a ofrecer tasas cercanas al 24% anual, permitiendo generar ganancias próximas a los $46.356 en apenas un mes. Esta diferencia entre las distintas propuestas demuestra la importancia de comparar previamente las tasas disponibles mediante simuladores oficiales. Según la entidad seleccionada, el monto final al vencimiento podría variar considerablemente, consolidando al plazo fijo como una herramienta útil para quienes priorizan estabilidad y rendimiento previsible en sus ahorros.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

La relación entre los plazos fijos y la inflación atraviesa un escenario de fuerte tensión en Argentina, especialmente luego de los últimos cambios en la política monetaria. Con una inflación mensual que en mayo de 2026 ronda el 3,4%, los rendimientos ofrecidos por los plazos fijos tradicionales quedan por debajo del avance de los precios. Aunque las tasas nominales anuales se ubican cerca del 17% o 18%, el rendimiento efectivo mensual apenas alcanza aproximadamente entre 1,4% y 1,5%, generando una tasa real negativa que reduce el poder adquisitivo del dinero invertido.

Plazos fijos

En este contexto, muchos ahorristas continúan eligiendo el plazo fijo tradicional por la previsibilidad que ofrece y por la seguridad de conocer desde el inicio cuánto dinero recibirán al vencimiento. Sin embargo, esta herramienta funciona más como un mecanismo de contención para evitar una mayor pérdida de valor que como una inversión capaz de ganarle a la inflación. Frente a ello, los plazos fijos ajustados por UVA vuelven a despertar interés, ya que permiten que el capital se actualice según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), brindando una cobertura más eficiente frente al aumento sostenido del costo de vida.

De cara a los próximos meses, el atractivo de los plazos fijos dependerá principalmente de la evolución de la inflación y de las futuras decisiones del Banco Central respecto de las tasas de interés. Si el ritmo inflacionario continúa desacelerándose, la diferencia entre los rendimientos bancarios y la suba de precios podría reducirse, mejorando la rentabilidad real de estos instrumentos. Mientras tanto, el plazo fijo sigue siendo una alternativa valorada por quienes priorizan estabilidad, liquidez y bajo riesgo en un entorno económico todavía marcado por la incertidumbre.