Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.500.000 pesos a 30 días en enero 2026







Las opciones digitales muestran un mejor desempeño frente al avance de los precios en el corto plazo.

El plazo fijo sigue siendo una alternativa de ahorro en pesos a corto plazo

Las tasas varían según el canal y generan diferencias en el rendimiento

Una colocación de $2.500.000 permite calcular con precisión la ganancia a 30 días

Analizar TNA y TEA ayuda a evaluar el resultado frente al contexto económico Durante enero del 2026, el plazo fijo continúa siendo una opción elegida por quienes buscan previsibilidad y bajo riesgo. A partir de un capital de $2.500.000, es posible estimar cuánto se obtiene al finalizar un período de 30 días, teniendo en cuenta las condiciones que ofrece cada banco.

El escenario financiero actual muestra una mayor competencia entre entidades tras la eliminación de la tasa mínima obligatoria. Esta situación profundizó las diferencias entre las colocaciones realizadas en sucursal y aquellas gestionadas por canales electrónicos, donde suelen ofrecerse intereses más atractivos.

Para poder tener una noción más clara de la diferencia a la hora de invertir en cada uno de estos canales, se puede tomar un caso concreto y entender cómo impacta esa elecciónen el rendimiento final. Las variaciones de tasa se reflejan directamente en los intereses generados y en el monto total que se recibe al vencimiento.

Cuánto ganas por depositar $2.500.000 en un plazo fijo según el banco De acuerdo con los valores vigentes para enero de este año, una colocación realizada de forma presencial, por ejemplo en el Banco Nación, ofrece un rendimiento más moderado. Con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, invertir $2.500.000 durante 30 días genera intereses por $42.123,29. De este modo, el total a cobrar al finalizar el período asciende a $2.542.123,29.

La alternativa electrónica mejora el resultado. Al operar mediante homebanking o su aplicación, la TNA se eleva al 23,50% y la TEA alcanza el 26,21%. En este caso, los intereses suman $48.287,67 y el monto final llega a $2.548.287,67. Esta diferencia responde al incentivo que ofrecen los bancos para promover la autogestión y reducir costos operativos.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Con proyecciones de inflación más moderadas para el inicio de 2026, en alrededor el 2% mensual, los plazos fijos logran ubicarse cerca del equilibrio en términos reales. En particular, las opciones digitales muestran un mejor desempeño frente al avance de los precios en el corto plazo. Si bien el margen es acotado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia de ahorro resulta clave para preservar el poder adquisitivo.