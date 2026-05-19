19 de mayo de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.000.000 pesos a 30 días en mayo 2026

El cálculo exacto, junto con la comparación de las tasas de interés, para que sepas cuánto invertir.

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Qué hacer con los plazos fijos ahora que aumentó la tasa de interés

Qué hacer con los plazos fijos ahora que aumentó la tasa de interés

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  • Un plazo fijo de $3.000.000 a 30 días puede generar más de $43.000 en intereses en mayo 2026.
  • Las tasas cambian según el banco y también según si la operación se realiza en sucursal o por canales digitales.
  • Los depósitos electrónicos ofrecen un rendimiento algo mayor por las tasas promocionales de home banking.
  • Con una inflación mensual cercana al 2%, los plazos fijos buscan mantenerse cerca del equilibrio frente al aumento de precios.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más utilizadas por quienes buscan mantener sus ahorros en pesos sin exponerse a movimientos bruscos del mercado. En mayo 2026, con tasas que se estabilizaron después de varios meses de cambios y una inflación que muestra cierta desaceleración, muchos ahorristas vuelven a mirar las colocaciones a 30 días como una alternativa.

¿Cuánto podés ganar si depositas 2.950.000 pesos a 30 días en mayo 2026?.
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De acuerdo con los simuladores bancarios, una inversión de $3.000.000 puede dejar una ganancia superior a los $40.000 en apenas un mes, aunque el resultado depende del canal utilizado para hacer la operación.

Cuánto ganas por depositar $3.000.000 en un plazo fijo según el banco

Si una persona deposita $3.000.000 a 30 días en una sucursal bancaria con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 17%, obtendrá intereses por $41.917,81. De esta manera, el monto total al vencimiento será de $3.041.917,81.

En cambio, quienes hagan el plazo fijo de manera electrónica, a través de home banking o aplicaciones oficiales de los bancos, accederán a una tasa algo más alta. Con una TNA del 17,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 18,98%, los intereses llegarán a $43.150,68 y el monto final ascenderá a $3.043.150,68.

Las entidades financieras mantienen esta diferencia para incentivar las operaciones digitales, ya que representan costos más bajos y una operatoria más rápida para los clientes. Especialistas del sector recomiendan comparar las tasas antes de invertir, debido a que cada banco puede ofrecer rendimientos distintos según el perfil del cliente y el canal elegido.

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Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Con un dato de inflación desacelerada, que dio 2,6% en abril después de varios meses en alza; el plazo fijo tradicional se acerca a un punto de equilibrio frente al avance de los precios, especialmente cuando se aprovechan las tasas más altas de los canales electrónicos.

Aunque la diferencia respecto de la inflación no es amplia, la renovación mensual del capital junto con los intereses permite sostener una rentabilidad acumulada y conservar parte del poder adquisitivo. Por ese motivo, muchos ahorristas siguen utilizando el plazo fijo como una buena opción de corto plazo para administrar pesos con previsibilidad y bajo nivel de riesgo.

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