Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.000.000 de pesos a 30 días en enero 2026 Las tasas definen el rendimiento final. Elegir bien el canal puede mejorar el resultado. Por + Seguir en







.Las variaciones de tasa se reflejan directamente en los intereses generados y en el monto total que se recibe al vencimiento del plazo fijo.

El plazo fijo sigue siendo una alternativa simple para ahorrar en pesos a corto plazo

Las tasas cambian según el canal elegido y modifican el rendimiento final

Un capital de $1.000.000 permite estimar ganancias concretas en 30 días

Comparar TNA y TEA resulta clave para evaluar el resultado real Durante enero del 2026, el plazo fijo continúa siendo una opción utilizada por quienes buscan previsibilidad y bajo riesgo. Con un monto inicial de $1.000.000, es posible calcular con claridad cuánto se obtiene al finalizar un período de 30 días, de acuerdo con las condiciones que ofrece cada banco.

El contexto financiero muestra un escenario de mayor competencia entre entidades, luego de la eliminación de la tasa mínima obligatoria. Esta situación generó diferencias entre las colocaciones realizadas en sucursal y aquellas gestionadas por medios electrónicos, donde suelen aparecer intereses más atractivos.

Para poder ver la diferencia en el retorno se puede analizar un caso concreto, el cual permite entender cómo impacta la elección del canal en el resultado. Las variaciones de tasa se reflejan directamente en los intereses generados y en el monto total que se recibe al vencimiento del plazo fijo.

Dinero1 Cuánto ganas por depositar $1.000.000 en un plazo fijo según el banco Según los valores vigentes para enero de 2026, una colocación realizada de forma presencial, por ejemplo en el Banco Nación, ofrece un rendimiento más moderado. Con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, invertir $1.000.000 durante 30 días genera intereses por $16.849,32. De este modo, el total a cobrar al finalizar el período asciende a $1.016.849,32.

La opción electrónica mejora levemente el resultado. Al operar mediante homebanking o su aplicación para el celular, la TNA se eleva al 23,50% y la TEA alcanza el 26,21%. En este caso, los intereses suman $19.315,07 y el monto final llega a $1.019.315,07. Esta diferencia responde al incentivo que ofrecen los bancos para promover la autogestión.

Dinero plazo fijo A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota. Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Con proyecciones de inflación más moderadas para el comienzo de 2026, en torno al 2%, los plazos fijos logran ubicarse cerca del equilibrio en términos reales. En especial, las alternativas digitales muestran un mejor desempeño frente al avance de los precios en el corto plazo. Si bien el margen es limitado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y revisar la estrategia de ahorro es muy importante para preservar el poder adquisitivo.