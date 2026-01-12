12 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.000.000 de pesos a 30 días en enero 2026

Las tasas definen el rendimiento final. Elegir bien el canal puede mejorar el resultado.

Por
.Las variaciones de tasa se reflejan directamente en los intereses generados y en el monto total que se recibe al vencimiento del plazo fijo.

.Las variaciones de tasa se reflejan directamente en los intereses generados y en el monto total que se recibe al vencimiento del plazo fijo.

  • El plazo fijo sigue siendo una alternativa simple para ahorrar en pesos a corto plazo
  • Las tasas cambian según el canal elegido y modifican el rendimiento final
  • Un capital de $1.000.000 permite estimar ganancias concretas en 30 días
  • Comparar TNA y TEA resulta clave para evaluar el resultado real

Durante enero del 2026, el plazo fijo continúa siendo una opción utilizada por quienes buscan previsibilidad y bajo riesgo. Con un monto inicial de $1.000.000, es posible calcular con claridad cuánto se obtiene al finalizar un período de 30 días, de acuerdo con las condiciones que ofrece cada banco.

La billetera virtual del Banco Provincia anunció la extensión de uno de sus descuentos más populares y agregó nuevas promociones para sus usuarios.  
Te puede interesar:

Cuando es el 20% de descuento en carnicerías con Cuenta DNI en enero 2026 y qué hacer para aprovecharlo

El contexto financiero muestra un escenario de mayor competencia entre entidades, luego de la eliminación de la tasa mínima obligatoria. Esta situación generó diferencias entre las colocaciones realizadas en sucursal y aquellas gestionadas por medios electrónicos, donde suelen aparecer intereses más atractivos.

Para poder ver la diferencia en el retorno se puede analizar un caso concreto, el cual permite entender cómo impacta la elección del canal en el resultado. Las variaciones de tasa se reflejan directamente en los intereses generados y en el monto total que se recibe al vencimiento del plazo fijo.

Dinero1

Cuánto ganas por depositar $1.000.000 en un plazo fijo según el banco

Según los valores vigentes para enero de 2026, una colocación realizada de forma presencial, por ejemplo en el Banco Nación, ofrece un rendimiento más moderado. Con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, invertir $1.000.000 durante 30 días genera intereses por $16.849,32. De este modo, el total a cobrar al finalizar el período asciende a $1.016.849,32.

La opción electrónica mejora levemente el resultado. Al operar mediante homebanking o su aplicación para el celular, la TNA se eleva al 23,50% y la TEA alcanza el 26,21%. En este caso, los intereses suman $19.315,07 y el monto final llega a $1.019.315,07. Esta diferencia responde al incentivo que ofrecen los bancos para promover la autogestión.

Dinero plazo fijo
A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con proyecciones de inflación más moderadas para el comienzo de 2026, en torno al 2%, los plazos fijos logran ubicarse cerca del equilibrio en términos reales. En especial, las alternativas digitales muestran un mejor desempeño frente al avance de los precios en el corto plazo.

Si bien el margen es limitado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y revisar la estrategia de ahorro es muy importante para preservar el poder adquisitivo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cuánto gano haciendo mis Inversiones hoy en plazos fijos en pesos

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 5.250.000 pesos a 30 días en enero 2026

Cuenta DNI lanzó una promoción especial de verano para quienes estén en Mar del Plata durante enero 2026.

Cómo es la promoción que tiene Cuenta DNI para quienes estén en Mar del Plata: reintegro en churros, alfajores y más

Los canales digitales suelen ofrecer intereses más atractivos para captar depósitos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.750.000 pesos a 30 días en enero 2026

Renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. 

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 5.150.000 pesos a 30 días en enero 2026

Cuenta DNI llega en enero 2026 con promociones de ahorro.

De qué manera podés ahorrar más de $20.000 en supermercados y mayoristas en enero 2026 con Cuenta DNI

Estas compras ﻿se incluyen dentro del beneficio de comercios de cercanía.

Ya no es los sábados: como cambió el descuento en carnicerías de Cuenta DNI para enero 2026

Rating Cero

Tensión en MasterChef: qué pasó entre Damián Betular y Germán Martitegui
play

Tensión en MasterChef: qué pasó entre Damián Betular y Germán Martitegui

Con un guion ágil y una estética neoyorquina impecable, los nuevos episodios ofrecen una mirada fresca y sin prejuicios sobre los romances intergeneracionales y la reinvención personal.
play

Esta serie sobre mujeres de más de 40 tiene una nueva temporada en Netflix y es furor: como se llama

Jonah Hill sorprende con un drástico cambio físico.

La impresionante transformación de Jonah Hill, de El Lobo de Wall Street: bajó 30 kilos

MaiaReficco, es actriz y cantante argentina que protagonizó un musical en Broadway

Quién es Maia Reficco, la joven que estaría saliendo con Franco Colapinto

De Paul se tatutó tres corazones y subió una foto de un benteveo en presagio de un embarazo

¿Tini Stoessel embarazada? El sugestivo tatuaje de Rodrigo De Paul que alimentó los rumores

La miniserie está conformada por ocho episodios. 
play

Tiene 8 capítulos y es la serie que destronó al final de Stranger Things

últimas noticias

En Salta hay un pueblito con paisajes asombrosos para visitar en esta temporada 2026.

Turismo en Salta: el pueblito con paisajes asombrosos de formaciones rocosas puntiagudas para ir en el verano 2026

Hace 7 minutos
El ratón colilargo o ratón de cola larga puede transmitir hantavirus.

Alerta por hantavirus: murió una nena de 10 años y ya son 4 las víctimas fatales en 2026

Hace 27 minutos
Anses sumó una herramienta digital que facilita las consultas online.

Si tenés que hacer consultas en ANSES, no podés no saber esta novedad: de qué se trata

Hace 33 minutos
Este viaje por una ruta argentina ofrece Wifi gratuito: como funciona y qué hacer para conectarse

Este viaje por una ruta argentina ofrece Wifi gratuito: como funciona y qué hacer para conectarse

Hace 33 minutos
Giuliano Simeone marcó tendencia con un look total black.

El look de Giuliano Simeone que se robó las miradas: lo clásico no pasa de moda

Hace 34 minutos