La reflexión filosófica de David Hume: "La razón es y debe ser esclava de las pasiones" La contribución del pensador británico a la filosofía moderna fue clave para el proceso de la Ilustración. Por + Seguir en







La reflexión del filósofo David Hume sobre la función de la razón. Psicología y Mente

La frase de David Hume cuestiona la idea de que la razón gobierna por completo la conducta humana.

Para el pensador escocés, las emociones son el verdadero motor de las decisiones.

La razón cumple un rol instrumental, pero no origina la acción.

Su planteo impacta en la forma de entender la moral y sigue vigente en debates actuales. “La razón es y debe ser esclava de las pasiones” es una de las afirmaciones más discutidas de David Hume y, al mismo tiempo, una de las más esclarecedoras para entender su pensamiento dentro del empirismo moderno. La frase no apunta a desacreditar la racionalidad, sino a ubicarla en un lugar distinto al que le habían dado tradiciones filosóficas anteriores, que la consideraban el eje rector de la acción humana.

David Hume El filósofo David Hume. Historia de la Filosofía sitio oficial En la perspectiva de Hume, la razón tiene funciones precisas: ordenar ideas, establecer relaciones, anticipar consecuencias o evaluar medios para alcanzar un fin. Sin embargo, no posee la capacidad de generar por sí sola el impulso que lleva a actuar. Ese impulso surge de otro plano, vinculado con los deseos, los afectos y las inclinaciones que atraviesan la experiencia humana. La conducta, entonces, no se explica por una deducción lógica aislada, sino por aquello que moviliza al sujeto en un nivel más profundo.

Esta lectura implica una inversión relevante respecto de la tradición racionalista. Allí donde otros pensadores confiaban en la razón como árbitro último, Hume propone entenderla como una herramienta al servicio de algo previo: las pasiones. No se trata de una subordinación negativa, sino de un reconocimiento de cómo operan efectivamente las decisiones en la vida cotidiana.

La reflexión de David Hume El alcance de esta idea de Hume se vuelve más claro cuando se traslada al terreno moral. Si las acciones están impulsadas por las pasiones, los juicios sobre lo bueno y lo malo no pueden reducirse a una lógica abstracta. Para Hume, la moral se vincula con la sensibilidad, con aquello que las personas aprueban o rechazan a partir de su experiencia emocional. En ese sentido, el juicio moral no es una conclusión fría, sino una respuesta que combina percepción, hábito y afectividad.

Captura de pantalla 2026-03-20 a las 17.10.52 David Hume por Allan Ramsay Lejos de quedar encerrada en su tiempo, la propuesta dialoga con discusiones actuales en psicología y neurociencia, donde se reconoce que incluso las decisiones consideradas racionales están atravesadas por intuiciones, sesgos y estados afectivos. La vigencia del planteo radica en esa capacidad de anticipar una idea que hoy resulta más aceptada: el ser humano no actúa como una máquina lógica que ocasionalmente se emociona, sino como un sujeto emocional que también razona.