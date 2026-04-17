Mendoza 2026: los dos destinos con senderos, agua y paisajes naturales increíbles La provincia argentina conocida por sus vinos también tiene entornos mágicos para recorrer en las próximas vacaciones. Por + Seguir en







Los dos destinos mendocinos perfectos para pasar las próximas vacaciones en un oasis. Ana Caroline de Lima

Mendoza amplía su oferta turística más allá de las bodegas con paisajes de alta montaña.

La Laguna del Diamante se destaca por su entorno cordillerano y sus senderos.

En otra línea, el destino de Los Horcones ofrece trekking accesible con vistas al Aconcagua.

Ambos destinos combinan cuerpos de agua, altura y contacto directo con la naturaleza. En el circuito turístico de Mendoza, la naturaleza ocupa un lugar central que excede la tradición vitivinícola y abre paso a experiencias vinculadas al paisaje y la exploración. Entre montañas, deshielos y rutas de trekking, la provincia presenta alternativas que permiten un contacto directo con el entorno, especialmente en zonas donde el agua y la altura definen la escena.

Aconcagua Mirador Andes Vertical Para quienes buscan salir del recorrido clásico de bodegas, existen puntos que condensan esa propuesta en su forma más clara. Dos de ellos, ubicados en áreas protegidas y con acceso regulado, sintetizan la diversidad geográfica mendocina y se consolidan como opciones para quienes priorizan el aire libre.

Los dos lugares de Mendoza que son imperdibles Entre las alternativas más mencionadas aparecen la Reserva Laguna del Diamante y la Laguna Los Horcones, dos destinos que, aunque distintos en su dinámica, comparten una misma lógica: el protagonismo del paisaje.

Reserva Laguna del Diamante Ubicada a más de 200 kilómetros de la capital provincial, en plena cordillera, la Laguna del Diamante se encuentra a 3.250 metros sobre el nivel del mar y forma parte de una reserva natural que organiza el acceso y la circulación de visitantes. Su nombre proviene del efecto visual que genera el reflejo del Volcán Maipo sobre el agua, una imagen que define la identidad del lugar.

Laguna del Diamante Mendoza Post El área cuenta con senderos que permiten recorrer distintos sectores a pie, con circuitos que se adaptan a diferentes niveles de exigencia. El entorno, marcado por el origen volcánico del terreno y el aporte de los deshielos, configura un escenario donde el silencio y la amplitud dominan la experiencia.

Laguna Los Horcones Dentro del Parque Provincial Aconcagua, la zona de Los Horcones funciona como una puerta de entrada al trekking de montaña. A unos 157 kilómetros de la ciudad de Mendoza, este sector ofrece un sendero accesible que conduce hacia la Laguna Espejo, en un recorrido que puede completarse en poco más de una hora. Laguna los Horcones Gobierno de Mendoza A lo largo del trayecto, distintos miradores permiten observar la pared sur del Cerro Aconcagua, junto con formaciones glaciares que caracterizan la región. El circuito también incluye puntos como el Puente del Inca y la Quebrada del Durazno, que amplían la experiencia sin exigir una preparación técnica avanzada.