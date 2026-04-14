De qué forma podés ahorrar $25.000 durante abril 2026 si usas Cuenta DNI

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia mantiene durante abril de 2026 una amplia variedad de promociones para sus usuarios, con beneficios en alimentos, supermercados y otros rubros del consumo diario. Gracias a este esquema, quienes organicen sus compras pueden alcanzar un ahorro importante a lo largo del mes.

Entre las opciones más destacadas aparecen descuentos en carnicerías, supermercados, ferias y marcas reconocidas. El sistema permite mezclar distintos beneficios semanales para reducir gastos habituales y potenciar el rendimiento de cada compra.

Una de las formas de alcanzar un ahorro cercano a los $25.000 durante abril es aprovechar de manera conjunta varios de los beneficios activos que ofrece la billetera digital.

El descuento más utilizado es el de comercios de cercanía, que incluye carnicerías, granjas y pescaderías. Esta promoción brinda un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $5.000 por semana, monto que se alcanza con compras de $25.000. A eso se suma el beneficio del 30% diario en marcas adheridas como Havanna, Lucciano's, Grido, La Fonte de Oro y Le Park Entretenimientos, con un tope mensual de $15.000 por persona y por marca.

cuenta dni Cuenta DNI

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026

Además de las promociones principales, la aplicación del Banco Provincia cuenta con otros beneficios activos durante abril. En ferias y mercados bonaerenses, el descuento es del 40% todos los días, con un tope semanal de $6.000. El mismo esquema se aplica en comercios adheridos de universidades. Las librerías ofrecen un 10% de descuento los lunes y martes sin límite de reintegro, mientras que farmacias y perfumerías tienen un 10% de ahorro los miércoles y jueves.

Los fines de semana también hay un 25% de descuento en tiendas Full de YPF adheridas, con un tope de $8.000 por semana. La promoción no incluye combustibles. Por otro lado, en supermercados, distintas cadenas mantienen descuentos durante toda la semana según el comercio adherido. Además, jubilados y pensionados que cobran a través del banco acceden a un 5% adicional en determinadas compras.