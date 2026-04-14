14 de abril de 2026 Inicio
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De qué forma podés ahorrar $25.000 durante abril 2026 si usas Cuenta DNI

La billetera del banco provincial ofrece beneficios en varios rubros durante abril. Organizar las compras permite potenciar cada reintegro disponible.

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Entre las opciones más destacadas aparecen descuentos en carnicerías

Entre las opciones más destacadas aparecen descuentos en carnicerías, supermercados, ferias y marcas reconocidas.

  • Cuenta DNI permite combinar promociones durante abril de 2026 para alcanzar ahorros cercanos a $25.000 en el mes.
  • El beneficio principal es el 20% en carnicerías y comercios de cercanía, con tope semanal de $5.000.
  • También se suma un 30% de descuento en marcas adheridas como Havanna y Grido, con amplio margen de reintegro mensual.
  • El programa incluye además descuentos en ferias, librerías, farmacias, supermercados y tiendas Full de YPF.

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia mantiene durante abril de 2026 una amplia variedad de promociones para sus usuarios, con beneficios en alimentos, supermercados y otros rubros del consumo diario. Gracias a este esquema, quienes organicen sus compras pueden alcanzar un ahorro importante a lo largo del mes.

Este instrumento permite conocer desde el inicio cuánto dinero se recuperará al vencimiento,
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Entre las opciones más destacadas aparecen descuentos en carnicerías, supermercados, ferias y marcas reconocidas. El sistema permite mezclar distintos beneficios semanales para reducir gastos habituales y potenciar el rendimiento de cada compra.

cuenta DNI

Cómo ahorrar $25.000 con Cuenta DNI en abril 2026

Una de las formas de alcanzar un ahorro cercano a los $25.000 durante abril es aprovechar de manera conjunta varios de los beneficios activos que ofrece la billetera digital.

El descuento más utilizado es el de comercios de cercanía, que incluye carnicerías, granjas y pescaderías. Esta promoción brinda un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $5.000 por semana, monto que se alcanza con compras de $25.000. A eso se suma el beneficio del 30% diario en marcas adheridas como Havanna, Lucciano's, Grido, La Fonte de Oro y Le Park Entretenimientos, con un tope mensual de $15.000 por persona y por marca.

Mezclando ambas promociones dentro del mismo mes, el usuario puede superar fácilmente los $20.000 en reintegros y acercarse a los $25.000 si también suma otros descuentos complementarios.

cuenta dni

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026

Además de las promociones principales, la aplicación del Banco Provincia cuenta con otros beneficios activos durante abril. En ferias y mercados bonaerenses, el descuento es del 40% todos los días, con un tope semanal de $6.000. El mismo esquema se aplica en comercios adheridos de universidades. Las librerías ofrecen un 10% de descuento los lunes y martes sin límite de reintegro, mientras que farmacias y perfumerías tienen un 10% de ahorro los miércoles y jueves.

Los fines de semana también hay un 25% de descuento en tiendas Full de YPF adheridas, con un tope de $8.000 por semana. La promoción no incluye combustibles. Por otro lado, en supermercados, distintas cadenas mantienen descuentos durante toda la semana según el comercio adherido. Además, jubilados y pensionados que cobran a través del banco acceden a un 5% adicional en determinadas compras.

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