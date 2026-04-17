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Sabrina Rojas recordó el momento en el que se filtró el famoso video de Luciano Castro

La conductora expuso lo mal que se sintió y cómo reaccionó su entonces pareja.

La conductora fulminó al su exmarido por la idea del pasacalles.

La conductora fulminó al su exmarido por la idea del pasacalles.

Redes sociales
  • En medio del revuelo que se generó a partir de la difusión de audios de Luciano Castro intentando seducir a una mujer danesa en España, la expareja del actor, Sabrina Rojas, trajo al presente una historia muy parecida.
  • En el programa de Ángel de Brito, la conductora recordó junto al periodista lo incómodo que fue para ella el escándalo de la filtración de fotos y videos íntimas del actor en 2019.
  • El periodista de Brito reveló que fue él quien le dijo a Castro que el material estaba circulando y que era inminente su publicación.
  • Hoy en día, Rojas, parece no pensar igual, las cosas entre ambos cambiaron rotundamente, y tras la separación y las constantes infidelidades del famoso con sus futuras novias deja más que claro cuál es su perfil como hombre y como persona, sobre todo con tanta exposición en lo mediático y en las rede sociales.

En medio del revuelo que se generó a partir de la difusión de audios de Luciano Castro intentando seducir a una mujer danesa en España, la expareja del actor, Sabrina Rojas, trajo al presente una historia muy parecida que había explotado hace unos años.

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En el programa de Ángel de Brito en Bondi Live, la conductora recordó junto al periodista lo incómodo que fue para ella el escándalo de la filtración de fotos y videos íntimas del actor en 2019, algo que aceleró el malestar en la entonces pareja.

Qué dijo Sabrina Rojas sobre la filtración del video de Luciano Castro en 2019

El periodista Ángel de Brito reveló que fue él quien le dijo a Castro que el material estaba circulando y que era inminente su publicación.

“A Luciano le tengo mucho aprecio y me llega el famoso video de él tocándose hace mucho tiempo atrás. Lo llamé y le dije ‘pasó esto, está este video’. Le dije que yo no lo iba a hacer, pero que iba a salir en tres, dos, uno...”, comentó en su espacio de streaming.

Sabrina Rojas

Rojas, con gesto de frustración por la situación que atravesó en esos días, repasó: “Cómo olvidarlo. Estaba sentadita al lado. Estábamos almorzando y creo que primero me escribís vos a mí y atrás tuyo me escribió Pablo Layus al que le dije, ‘sabía que todo eso estaba’”.

Entonces, recordó lo que le comentó al padre de sus hijos ni bien se enteró de que se había filtrado ese material. “Lo miré y le dije, ‘me parece que te pusieron’”, lanzó. La conmoción por esos revolucionados días fue total en el entorno de Castro. Rojas habló de cómo vivieron el impacto de las imágenes.

No hubo extorsión, solo maldad. Fue solo para joder. Es tremendo. Era con una desconocida por mí. Por suerte él es una persona con una cabeza muy abierta, pero para cualquier persona es algo tremendo”, repasó. La situación había ocurrido en octubre de 2019, cuando en las redes se expandieron sin límites varios fotos y videos íntimos de Castro. Todavía se recuerda la férrea defensa que hizo Rojas de su entonces pareja.

A todos los que me preguntan si vi las fotos de mi marido mostrando sus ¿dotes? ¿Talento? Sí, claro que las vi, hace mucho. Y solo tengo para decir ‘gracia Dio’ por dejarme comer semejante lomo hace diez años. Alabado sea Castro“, había escrito en aquel momento.

Hoy en día parece no pensar igual, las cosas entre ambos cambiaron rotundamente, y tras la separación y las constantes infidelidades del famoso con sus futuras novias deja más que claro cuál es su perfil como hombre y como persona, sobre todo con tanta exposición en lo mediático y en las rede sociales.

Luciano Castro
Luciano Castro

Luciano Castro

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